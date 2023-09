US Open : Hannah Klugman bat la troisième tête de série Sayaka Ishii pour atteindre les quarts de finale juniors filles | Actualités tennistiques

L’espoir britannique Hannah Klugman – âgée de 14 ans – a battu la troisième tête de série Sayaka Ishii 6-4 6-1 pour atteindre les quarts de finale du simple féminin de l’US Open mercredi.

Klugman a pris sa revanche sur le joueur contre lequel elle avait perdu à Wimbledon pour atteindre son premier quart de finale junior du Grand Chelem à Flushing Meadows dans des conditions étouffantes.

L’adolescente, qui s’est entraînée avec l’entraîneur Ben Haran au cours des cinq dernières années, a continué de démontrer ses talents avec une autre victoire fantastique pour organiser une rencontre avec la 10e tête de série tchèque Laura Samsonova lors des huitièmes de finale jeudi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La Britannique Klugman, 14 ans, dit qu'elle adore son expérience à l'US Open après avoir battu la troisième tête de série Sayaka Ishii



« J’ai très chaud », a déclaré Klugman Sports aériens après sa victoire. « Je suis vraiment fier de moi d’avoir atteint mes premiers quarts de finale d’un Grand Chelem junior pour ma première fois ici à New York et j’adore ça. L’atmosphère est un peu différente de Wimbledon mais j’adore ça.

« J’ai joué beaucoup plus intelligemment, en changeant, en découpant, en variant les hauteurs et je pense que c’est ce qui m’a valu la victoire aujourd’hui. »

Klugman a impressionné avec 80 % de points gagnés au premier service et seulement 10 fautes directes lors de sa superbe victoire.

« Mon service cette semaine m’a permis de me sortir du pétrin », a déclaré l’adolescent. « Je suis également en train de m’adapter aux courts car ils sont assez rapides et glissent, donc je me prépare un peu plus tôt. »

Klugman admet que voyager peut être « solitaire », mais elle bénéficie du soutien de sa mère et de son père à New York ainsi que de sa préparatrice physique Laura Deigman.

« Je commence à aller plus loin dans les tournois du Grand Chelem juniors et mon jeu se développe également et je pense que j’ai trouvé un peu plus mon jeu. Je dois m’y habituer et j’espère pouvoir aller loin », dit-elle.

« Je grandis [taller] beaucoup et cela aide évidemment mon jeu mais je prends soin de mon corps pour éviter les blessures.

« Je veux gagner un Grand Chelem junior mais cela n’a pas vraiment d’importance pour moi parce que je veux m’améliorer et devenir meilleur. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l'US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports jusqu'au 10 septembre.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière mouvementée d'Andy Murray à l'US Open, qui l'a vu remporter son premier titre majeur en 2012.



