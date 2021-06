US Open : Francesco Molinari prend l’avantage alors que son frère Edoardo commence également bien à Torrey Pines | Actualités golfiques

Francesco Molinari est à un tir de l’avance à l’US Open

Francesco Molinari et son frère aîné Edoardo se sont vus pour la première fois depuis 2019 en faisant tous deux des débuts encourageants à l’US Open.

L’ancien champion de golf de l’année a lutté pour sa forme et sa forme physique au cours des deux dernières années, passant du top 10 mondial au n ° 173 mondial avant l’événement de cette semaine à Torrey Pines.

Molinari a déménagé d’Europe en Californie en 2019 et n’avait pas vu son frère en personne depuis juste avant Noël de cette année-là en raison de la pandémie de Covid-19, le couple ayant eu la chance de se réunir lorsqu’Edoardo s’est qualifié pour son premier US Open en une décennie.

Edoardo Molinari n’a pas joué à l’US Open depuis sa 54e place à égalité lors du concours de 2011

Les deux joueurs ont terminé sous la normale lors d’une journée d’ouverture où la majorité du peloton a eu du mal, avec un Francesco de moins de 68 ans soulevant Francesco à un tir du premier meneur Russell Henley.

« Je ne peux me plaindre de rien », a déclaré le jeune Molinari. « J’ai assez bien frappé la balle. J’ai très bien roulé. Je me suis tiré d’affaire plusieurs fois. Vous devez vous battre et vous battre pour 18 trous, puis vous détendre jusqu’à demain et recommencer.

« Les fois où j’ai été en bonne santé, je jouais bien et je frappais bien le ballon à la maison, mais j’ai semblé lutter récemment contre des blessures ici et là et j’ai vraiment du mal à obtenir une certaine continuité. Je jouais bien hier, mais ce n’est pas le cas. Cela signifie vraiment beaucoup jusqu’à ce que vous le fassiez, vous le prouvez dans un tournoi. C’est vraiment agréable pour ma confiance de jouer un tour solide comme ça dans des conditions difficiles.

« C’est agréable, évidemment, de le voir [Edoardo]. Je ne m’attendais pas à ce que l’US Open soit l’occasion, mais c’était génial de le voir bien jouer et se qualifier. Ravi de passer du temps avec lui. J’espère que je pourrai retourner en Europe cet été et passer du temps avec le reste de la famille aussi. »

Edoardo, un an de plus que son frère, a marqué sa première apparition majeure depuis l’Open en 2015 en se remettant d’être trois au-dessus après six trous pour afficher trois birdies consécutifs au tournant sur son chemin vers un moins de 70 ans.

« Je pense que j’ai pris un bon départ, puis j’ai fait un bogey cinq de nulle part, doublé six », a déclaré Molinari. « C’était un peu malchanceux, je pense. Ensuite, j’ai commencé à jouer du très bon golf, j’ai raidi quelques coups de fer.

« J’ai eu de la chance sur le 10 de réussir un coup de bunker qui était un peu trop dur, puis la même chose les derniers temps, j’ai continué à frapper de bons coups. J’ai eu beaucoup de malchance sur le 17 parce que j’essayais d’aller dans le bon rough et J’ai eu un mauvais mensonge mais j’ai réussi à obtenir un quatre, alors je pense que c’était assez solide.

« La dernière année et demie a été très difficile. Je n’avais pas vu Francesco depuis la semaine avant Noël 2019 jusqu’à la semaine dernière, donc environ un an et demi. C’est pourquoi je suis venu un jour plus tôt et je suis allé visiter lui dimanche à LA, où il vit maintenant avec la famille.

« Nous avons juste passé un bon moment, puis nous avons joué un tour d’entraînement ensemble mardi et mercredi, et nous allons aller dîner ensemble ce soir. C’est juste agréable d’avoir la chance de parler avec lui, de le revoir et juste passer du temps avec lui. »