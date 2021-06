US Open féminin : Yuka Saso détient un avantage à mi-chemin à San Francisco alors que Mel Reid est à quatre points de retard | Actualités golfiques

1:23



Mel Reid reste satisfaite de sa position avant le week-end à l’US Women’s Open, malgré une baisse de quatre points avec un 73 au deuxième tour.

Mel Reid entame le week-end avec quatre coups de retard à l’US Women’s Open après une fin coûteuse à son deuxième tour à San Francisco.

Le numéro 33 mondial, à la poursuite d’un premier titre majeur au club olympique, a suivi un premier tour 67 avec un doublé de 73 dans des conditions fraîches et venteuses vendredi pour perdre du terrain sur le meneur à mi-chemin Yuka Saso.

Reid a dominé le classement pendant une grande partie de la journée jusqu’à ce que trois bogeys au cours des cinq derniers trous la ramènent à la sixième égalité, alors que Saso a réussi un birdie sur trois de ses six derniers trous pour afficher un 67 de quatre sous et passer à six sous.

Yuka Saso vise une première victoire majeure

«Je n’ai pas réussi aussi bien qu’hier, a dit Reid. « Je sais exactement ce que je fais, mais vous devez rester concentré car ce parcours de golf peut vraiment vous mordre si vous n’y prêtez pas attention. Je suis dans une excellente position et j’aurais pris ça avant le week-end. »

Reid a commencé la journée avec une part de l’avance mais a rapidement retrouvé son avantage en solo avec un birdie de 12 pieds au premier par cinq, avant de monter et de descendre de l’arrière rugueux au deuxième et d’un bunker sur le green au troisième pour sauver par sur les deux trous.

Mel Reid a mélangé deux birdies avec quatre bogeys lors de son deuxième tour

La joueuse de 33 ans a dû se retirer du rough au quatrième par quatre et a raté son 12 pieds pour sauver le par, seulement pour rouler dans un 15 pieds au septième et éviter de laisser tomber un tir au neuvième pour atteindre le tour un devant.

Reid n’a pas réussi à se lever et à descendre du rough au 14e et a raté le green du 15e tee, ce qui a entraîné des bogeys consécutifs, avant de ne pas profiter de la fermeture du par-cinq, puis de laisser tomber un autre coup au par -quatre derniers.

Saso détient un avantage d’un coup sur le champion 2019 Jeongeun Lee6, qui a réussi trois birdies consécutifs à partir du 15e pour passer à cinq sous, avec l’amatrice de 17 ans Megha Ganne un autre coup de retour aux côtés de Megan Khang.

Shanshan Feng détient la cinquième place devant Reid, Inbee Park et Lexi Thompson, tandis que seulement 11 joueurs restent sous la normale pour le tournoi à mi-parcours.

Reid était le seul intérêt britannique à passer le week-end, car l’Irlande du Nord Stephanie Meadow, ainsi que le trio anglais Jodi Ewart Shadoff, Georgia Hall et Charley Hull, ont tous raté la coupe.

