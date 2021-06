US Open féminin: Lexi Thompson tire 66 sans bogey pour prendre la tête du troisième tour | Actualités golfiques

Lexi Thompson sera en tête avant le tour final

Lexi Thompson a pris la tête de l’US Women’s Open après avoir tiré le premier tour sans bogey de la semaine à l’Olympic Club en Californie.

Le superbe cinq-moins de 66 de Thompson l’a propulsée à sept sous la normale pour le tournoi et un devant Yuka Saso, avec seulement sept joueurs complétant 54 trous sous la carte.

Lors de sa 15e apparition depuis qu’elle est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a participé à l’édition 2007 à seulement 12 ans, Thompson a atteint le virage en 32 lorsqu’elle a fait un trou de 20 pieds pour un birdie au neuvième, et elle a pris d’autres coups à 14 et 17 pour réclamer le plomb pur et simple.

« J’ai bien frappé toute la journée et j’ai réussi quelques bons putts », a déclaré la joueuse de 26 ans, qui n’a pas remporté de victoire depuis deux ans et n’a pas ajouté à sa seule victoire de championnat majeur à l’ANA Inspiration en 2014.

Thompson a tiré le premier tour sans bogey de la semaine

« Tout est une question de patience sur ce parcours de golf car il va y avoir de mauvais coups et vous allez manquer des fairways, donc vous n’avez qu’à vous tromper au pire et à sortir du trou et à passer au suivant.

« C’est dur, le rough est super épais. Ils disent qu’il y a une première coupe, mais la première coupe est d’environ quatre pouces. Mais c’est juste un excellent parcours de golf. C’est ainsi que devraient être les grands championnats. Ils devraient être plus longs, avec le rough up épais, et il est maintenu à ses normes d’être là-bas.

« J’ai donc joué solidement aujourd’hui et je vais juste essayer de le prendre pour demain et de me concentrer sur un coup à la fois.

Thompson fait sa 15e apparition dans le tournoi

« C’est génial. J’ai travaillé extrêmement dur pendant mes semaines de repos, donc c’est bien de voir le travail acharné porter ses fruits. Mais j’ai encore un jour devant moi, alors je vais juste prendre une photo à la fois, ça va être une longue journée et voir où ça va. »

Saso semblait prête à maintenir l’avance qu’elle détenait à mi-parcours lorsqu’elle a réussi un birdie au 10e pour passer à huit sous, mais elle a perdu des tirs à 13 et 14 avant d’en récupérer un au long 17e, pour ne pas réussir le dernier trou.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

L’amatrice adolescente Megha Ganne est restée en lice après qu’un 72 de combat ne lui a laissé que quatre de retard avant d’entrer dans le tour final avec Jeongeun Lee6, qui a retourné un 73.

Shanshan Feng, Nasa Hataoka et Megan Khang sont les seules autres joueuses à avoir des numéros rouges après trois tours, tandis que les espoirs de Mel Reid d’une percée majeure se sont évaporés après qu’elle ait lutté avec un décevant 78 pour sortir du top 20 sur cinq au-dessus du pair.