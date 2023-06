US Open de golf 2023 : premier tour – en direct

Bonjour! Et c’est parti pour le 123e US Open ! Omar Morales – un amateur universitaire de l’UCLA à proximité – a eu l’honneur de frapper la première balle de l’événement de cette année. Le Mexicain a 20 ans et fait partie d’un trois balles au 1er avec également le Sud-Africain Deon Germishuys et l’Américain Jacob Solomon. Au 10e, il y a un autre coup de départ à trois balles: le Japonais Ryutaro Nagano aux côtés du duo américain Berry Henson et Hank Lebioda. Pas un bon début pour Hank là-bas; il a fait double bogey. Mais Morales a réussi le premier birdie de la journée, profitant du premier match de normale 5 de 594 verges après avoir mis son approche à seulement 20 pieds.

Avec Hollywood à une courte distance en voiture du Los Angeles Country Club, il est peut-être approprié que la préparation de l’US Open de cette année soit rythmée par des discussions sur les rebondissements et la trahison. La décision explosive du PGA Tour de fusionner efficacement avec l’organisation rebelle LIV Golf, cette nouvelle entité soutenue par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, a fait chuter le golf. Consultez les transcriptions des conférences de presse des joueurs de cette semaine. Un bref « Comment se passe le parcours, John/Scottie ? » suivi d’un déluge de questions sur « la grande nouvelle de la semaine dernière ».

Le spectacle doit continuer et le site de cette semaine – un par 70 costaud mais stratégique de 7 423 verges avec cinq par 3 et trois par 5 – semble être un test complet intrigant. Mais assurez-vous de trouver une chaise confortable ; nous pourrions être dans quelques looooongs vieux tours. Avec des conditions fermes et rapides, le rough décrit comme « brutal » et une configuration de trous – de longs par 3, des par 4 carrossables et des par 5 accessibles – qui causeront des reculs et des retards, les rondes seront lentes. « Je serais surpris s’ils sont moins de six heures », a déclaré Padraig Harrington. Gorgée.

Pourtant, nous avons une série d’intrigues pour nous divertir : Rory pour mettre fin à sa sécheresse de neuf ans dans les majors ? Jon Rahm ou Brooks Koepka remportent-ils leur deuxième majeur de la saison ? Victoire pour l’un des locaux californiens (Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Max Homa) ? Matt Fitzpatrick pour défendre sa couronne ? Un premier majeur pour Viktor Hovland ? L’imagination de Jordan Spieth sera-t-elle mise à feu ? Et ainsi de suite.

Certains de ces chats sortent tôt, alors adaptons-nous à l’heure du Pacifique (huit heures de retard sur le Royaume-Uni), ressentons l’ambiance californienne et regardons le film de l’US Open de cette année se dérouler. Voici ces heures de départ, les amis.

À partir du premier trou (toutes les heures BST)

(* indique amateur)

14:45 O Morales (Mex)*, D Germishuys (SA), J Solomon (États-Unis)

14:56 R Gerard (États-Unis), Katsuragawa (Japon), M Brennan (États-Unis)*

15:07 H Buckley (US), A Svensson (Can), P Larrazabal (Espa)

15:18 C Young (États-Unis), D Wu (États-Unis), R Sloan (Can)

15:29 R Ishikawa (Jpn), K Streelman (US), M Pavon (Fra)

15:40 S Lowry (Irlande), J Thomas (États-Unis), T Fleetwood (Angleterre)

15:51 Sungjae Im (Cor), KH Lee (Cor), JT Poston (États-Unis)

16:02 G Woodland (États-Unis), Scott (Australie), C Conners (Can)

16:13 C Morikawa (États-Unis), M Homa (États-Unis), S Scheffler (États-Unis)

16:24 D McCarthy (États-Unis), J Dahmen (États-Unis), A Hadwin (Can)

16:35 M McClean (NI)*, S Power (Irlande), R Fox (NZ)

16:46 M Meissner (US), B Brown (Eng), G Charoenkul (Tha)

16:57 A Yang (HK)*, J Schutte (États-Unis), A Svoboda (États-Unis)

20:15 B Grant (États-Unis), V Norman (Suède), C Hoffman (États-Unis)

20:26 S Forsstrom (Suède), C Ortiz (Mex), M Moldave (US)*

20:37 E Cole (États-Unis), T Lawrence (Afrique du Sud), A Schenk (États-Unis)

20:48 L List (US), W Nienaber (SA), A Del Rey (Spa)

20:59 A Meronk (Pol), H Anglais (US), J Niemann (Chi)

21:10 A Noren (Suède), W Clark (États-Unis), A Eckroat (États-Unis)

21:21 K Kitayama (États-Unis), C Davis (Australie), R Henley (États-Unis)

21:32 C Smith (Australie), S Bennett (États-Unis), M Fitzpatrick (Angleterre)

21:43 B Horschel (États-Unis), C Kirk (États-Unis), B Harman (États-Unis)

21:54 B Koepka (US), H Matsuyama (Jpn), R McIlroy (NI)

22:05 S Muniz (Col), N Taylor (Can), T Montgomery (États-Unis)

22:16 O Browne Jr (États-Unis), D Puig (Spa), K Vilips (États-Unis)*

22:27 C Pereira (États-Unis), I Simmons (États-Unis)*, JJ Gray (Angleterre)

A partir du trou 10

14:45 B Henson (États-Unis), R Nagano (Japon), H Lebioda (États-Unis)

14:56 M Kim (États-Unis), J Smith (Eng), W Ding (Chn)*

15:07 S Stallings (États-Unis), P Summerhays (États-Unis)*, L Herbert (Australie)

15:18 J Dantorp (Suède), P Rodgers (États-Unis), R Armor (États-Unis)

15:29 T Pieters (Bel), A Wise (États-Unis), G Sargent (États-Unis)*

15:40 B DeChambeau (États-Unis), F Molinari (Italie), T Hatton (Angleterre)

15:51 T Hoge (US), S Garcia (Spa), S Straka (Aut)

16:02 J Rose (anglais), R Fowler (États-Unis), J Day (Australie)

16:13 P Reed (États-Unis), M Kuchar (États-Unis), SW Kim (Cor)

16:24 X Schauffele (US), V Hovland (Nor), J Rahm (Spa)

16:35 M Kaymer (Allemagne), S Cink (États-Unis), M Thorbjornsen (États-Unis)*)

16:46 D Horsey (Eng), B Valdes (US), P Barjon (Fra)

16:57 J Gumberg (US), K Mueller (US), B Amat (Fra)*

20:15 R Fisher (Eng), N Echavarria (Col), P Haley II (US)

20:26 N Dunlap (États-Unis)*, N Hardy (États-Unis), S Stevens (États-Unis)

20:37 T Pendrith (Can), N Potgieter (SA)*, R Langasque (Fra)

20:48 A Puttnam (US), V Perez (Fra), A Ancer (Mex)

20:59 P Mickelson (États-Unis), P Harrington (Irlande), K Bradley (États-Unis)

21:10 M Pereira (Chi), E Grillo (Arg), Fernandez de Oliveira (Arg)*

21:21 T Kim (Kor), S Theegala (États-Unis), C Young (États-Unis)

21:32 S Burns (États-Unis), D Johnson (États-Unis), K Mitchell (États-Unis)

21:43 T Finau (États-Unis), J Spieth (États-Unis), P Cantlay (États-Unis)

21:54 D Thompson (États-Unis), MW Lee (Australie), J Suh (États-Unis)

22:05 T Moore (États-Unis), M Hughes (Can), B Carr (États-Unis)*

22:16 P Cover (États-Unis), D Nyfjall (Suède)*, F Capan III (États-Unis)

22:27 A Truslow (États-Unis), C Cavaliere (États-Unis)*, A Schaake (États-Unis)