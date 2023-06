US Open de golf 2023 : deuxième tour – mises à jour en direct

il y a 27 min 10.00 HAE Préambule David Tindal

Les fans de golf auraient été pardonnés de penser qu’ils regardaient le classement John Deere Classic en faisant défiler les scores au Los Angeles Country Club le premier jour. Il n’y a jamais eu de score de 62 lors des 122 précédents US Open, mais hier, nous en avons vu deux. Tout d’abord, Rickie Fowler s’est inscrit dans les livres d’histoire, non seulement en revendiquant le record de l’US Open de 18 trous, mais aussi en égalant le tour le plus bas de l’histoire du championnat majeur : Branden Grace’s 62 au Royal Birkdale lors de l’Open Championship 2017. Et voilà, seulement deux groupes plus tard, son compatriote américain Xander Schauffele l’a égalé. Monstres? Doubles ? Étranges valeurs aberrantes ? Eh bien, pas tout à fait car un birdie de Dustin Johnson à son dernier trou de l’après-midi en aurait fait un trio de 62s. DJ a fait bogey pour tirer 64.

Vous pouvez parier votre dernier dollar que les dirigeants de l’USGA n’autoriseront pas ces types de scores aujourd’hui, alors attendez-vous à des quilles plus difficiles et à des scores plus élevés le deuxième jour. Le par n’est qu’un nombre et tout ça, mais nous ne pouvons pas gagner un US Open avec 20 sous. C’est censé être une question de mouture et d’attrition, n’est-ce pas. Voici quand et où Fowler, Scheffler et al ont pris le départ du deuxième tour de vendredi.

À partir du premier trou (toutes les heures BST)

(* indique amateur)

14:45 R Fisher (Eng), N Echavarria (Col), P Haley II (US)

14:56 N Dunlap (États-Unis)*, N Hardy (États-Unis), S Stevens (États-Unis)

15:07 T Pendrith (Can), N Potgieter (SA)*, R Langasque (Fra)

15:18 A Puttnam (US), V Perez (Fra), A Ancer (Mex)

15:29 P Mickelson (États-Unis), P Harrington (Irlande), K Bradley (États-Unis)

15:40 M Pereira (Chi), E Grillo (Arg), Fernandez de Oliveira (Arg)*

15:51 T Kim (Kor), S Theegala (États-Unis), C Young (États-Unis)

16:02 S Burns (États-Unis), D Johnson (États-Unis), K Mitchell (États-Unis)

16:13 T Finau (États-Unis), J Spieth (États-Unis), P Cantlay (États-Unis)

16:24 D Thompson (États-Unis), MW Lee (Australie), J Suh (États-Unis)

16:35 T Moore (États-Unis), M Hughes (Can), B Carr (États-Unis)*

16:46 P Cover (États-Unis), D Nyfjall (Suède)*, F Capan III (États-Unis)

16:57 A Truslow (États-Unis), C Cavaliere (États-Unis)*), A Schaake (États-Unis)

20:15 B Henson (États-Unis), R Nagano (Japon), H Lebioda (États-Unis)

20:26 M Kim (US), J Smith (Eng), W Ding (Chn)*

20:37 S Stallings (États-Unis), P Summerhays (États-Unis)*, L Herbert (UA)

20:48 J Dantorp (Suède), P Rodgers (États-Unis), R Armor (États-Unis)

20:59 T Pieters (Bel), A Wise (États-Unis), G Sargent (États-Unis)*

21:10 B DeChambeau (États-Unis), F Molinari (Italie), T Hatton (Angleterre)

21:21 T Hoge (US), S Garcia (Spa), S Straka (Aut)

21:32 J Rose (Angleterre), R Fowler (États-Unis), J Day (Australie)

21:43 P Reed (US), M Kuchar (US), SW Kim (Kor)

21:54 X Schauffele (US), V Hovland (Nor), J Rahm (Spa)

22:05 M Kaymer (Allemagne), S Cink (États-Unis), M Thorbjornsen (États-Unis)*

22:16 D Horsey (Eng), B Valdes (US), P Barjon (Fra)

22:27 J Gumberg (US), K Mueller (US), B Amat (Fra)*

À partir du trou 10

14h45 B Grant (États-Unis), V Norman (Suède), C Hoffman (États-Unis)

14:56 S Forsstrom (Suède), C Ortiz (Mex), M Moldovan (US)*

15:07 E Cole (États-Unis), T Lawrence (SA), A Schenk (États-Unis)

15:18 L List (États-Unis), W Nienaber (SA), A Del Rey (Spa)

15:29 A Meronk (Pol), H English (US), J Niemann (Chi)

15:40 A Noren (Suède), W Clark (États-Unis), A Eckroat (États-Unis)

15:51 K Kitayama (États-Unis), C Davis (Australie), R Henley (États-Unis)

16:02 C Smith (Australie), S Bennett (États-Unis), M Fitzpatrick (Angleterre)

16:13 B Horschel (États-Unis), C Kirk (États-Unis), B Harman (États-Unis)

16:24 B Koepka (US), H Matsuyama (Japon), R McIlroy (NI)

16:35 S Muniz (Col), N Taylor (Can), T Montgomery (États-Unis)

16:46 O Browne Jr (États-Unis), D Puig (Spa), K Vilips (États-Unis)*

16:57 C Pereira (États-Unis), I Simmons (États-Unis)*, JJ Gray (Angleterre)

20:15 O Morales (Mex)*, D Germishuys (SA), J Solomon (US)

20:26 R Gerard (États-Unis), Katsuragawa (Jpn), M Brennan (États-Unis)*

20:37 H Buckley (États-Unis), A Svensson (Can), P Larrazabal (Espa)

20:48 C Young (États-Unis), D Wu (États-Unis), R Sloan (Can)

20:59 R Ishikawa (Japon), K Streelman (US), M Pavon (Fra)

21:10 S Lowry (Irlande), J Thomas (États-Unis), T Fleetwood (Angleterre)

21:21 Sungjae Im (Kor), KH Lee (Corée), JT Poston (États-Unis)

21:32 G Woodland (États-Unis), Scott (Australie), C Conners (Can)

21:43 C Morikawa (États-Unis), M Homa (États-Unis), S Scheffler (États-Unis)

21:54 D McCarthy (États-Unis), J Dahmen (États-Unis), A Hadwin (Can)

22:05 M McLean (NI)*, S Power (Irlande), R Fox (NZ)

22:16 M Meissner (US), B Brown (Eng), G Charoenkul (Tha)

22:27 A Yang (HK)*, J Schutte (États-Unis), A Svoboda (États-Unis)