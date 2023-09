US Open : Daniil Medvedev refuse à Carlos Alcaraz d’organiser la finale contre Novak Djokovic à New York | Actualités tennistiques

Daniil Medvedev a mis fin au règne de Carlos Alcaraz en tant que champion de l’US Open après une superbe victoire 7-6 (7-3) 6-1 3-6 6-3 pour organiser une finale contre Novak Djokovic.

Une finale dimanche ne sera pas le prochain chapitre de la rivalité naissante du tennis entre Djokovic et Alcaraz qui a fait vibrer le monde du sport.

Cependant, il y aura quelques intrigues secondaires juteuses avec le joueur de 36 ans en quête d’un quatrième US Open qui lui permettrait d’égaler le record de Margaret Court de 24 tournois du Grand Chelem et, avec cela, une bonne mesure de vengeance contre Medvedev qui lui a donné une fessée. deux sets consécutifs ici il y a deux ans pour priver le Serbe d’un rare Grand Chelem calendaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Medvedev a déclaré qu’il savait qu’il devait jouer mieux que lui pour vaincre Alcaraz et estime qu’il devra recommencer contre Djokovic



« C’est incroyable, surtout de battre quelqu’un comme Carlos », a-t-il déclaré. « J’ai perdu deux fois facilement contre lui cette année, donc j’avais beaucoup de doutes.

« J’ai dit que je devais jouer 11 sur 10, et en fait j’ai joué 12 sur 10, sauf dans le troisième set. Il est assez incroyable donc pour le battre, il faut être meilleur que soi et heureusement je l’étais. »

Medvedev a entretenu une relation amour-haine avec le public de l’US Open au fil des ans.

Il a ajouté : « Je dois être honnête, la foule était incroyable aujourd’hui. Nous avons marqué des points fous et j’ai ressenti, disons, de l’amour pour les deux gars.

« À 5-3, je suppose que nous avions des Espagnols qui criaient entre le premier et le deuxième service, mais ils peuvent s’endormir maintenant. »

Comment Medvedev a choqué Alcaraz…

Une compétition mettant en vedette deux des meilleurs joueurs sur terrain dur a connu un début serré, comme on pouvait s’y attendre.

Medvedev n’a pas pu créer une seule opportunité de break tandis qu’Alcaraz a eu quelques opportunités qu’il n’a pas pu convertir alors que le set se dirigeait vers un tie-break dominé par le Russe.

Avec Medvedev avec un score parfait de 26-0 après avoir remporté le premier set lors des matches à Flushing Meadows, ce fut un début inquiétant pour Alcaraz, car le sourire omniprésent de l’Espagnol a disparu.

La sonnette d’alarme a commencé à sonner pour Alcaraz lorsqu’il a été brisé à deux reprises dans un deuxième set unilatéral pour se glisser plus loin derrière.

L’Espagnol de 20 ans a fait beaucoup de choses sur un court de tennis au cours de sa jeune carrière mais n’était jamais revenu de deux sets menés pour gagner un match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La foule, dont l’acteur Ben Stiller, était debout après un rassemblement épique entre Alcaraz et Medvedev



Mais après deux heures de dur labeur, Alcaraz a réussi son premier break sur le service de Medvedev, scellant l’affaire avec un superbe lob du revers pour réduire de moitié le déficit.

Le sixième jeu du quatrième set s’est avéré crucial, une affaire de près de 15 minutes à la fin de laquelle Alcaraz a raté sa volée et Medvedev a eu le break pour 4-2.

À 3-5, Alcaraz avait deux balles de break, mais Medvedev s’accrochait, pour ensuite commettre une double faute sur sa première balle de match.

Alcaraz a sauvé une deuxième et une troisième balle de match, mais dans un match à couper le souffle qui a basculé en arrière et en quatrième, c’est Medvedev qui a converti la quatrième pour atteindre sa troisième finale de l’US Open en cinq ans.

« Le défi est que vous affrontez un gars qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem, et moi, un seul », a déclaré Medvedev, impatient d’affronter Djokovic.

« Quand je l’ai battu ici, j’ai réussi à jouer mieux que moi, donc je dois recommencer. Il n’y a pas d’autre moyen. »

Alcaraz contre Medvedev : l’histoire de la bande Alcaraz Statistiques du match Medvedev 0 As 9 0 Doubles fautes dix 69% Pourcentage de victoire au 1er service 82% 48% Pourcentage de victoire au 2ème service 50% 1/9 Points de break gagnés 3/7 45 Total des gagnants 38 38 Erreurs directes 32 121 Total des points gagnés 141

