US Open : Daniil Medvedev et Ons Jabeur accèdent au deuxième tour, Leylah Fernandez évincée

Daniil Medvedev a envoyé un message précoce selon lequel cet US Open pourrait être plus qu’une course à deux entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Le champion 2021 s’est qualifié pour le deuxième tour mardi en battant Attila Balázs 6-1, 6-1, 6-0 en seulement 1 heure et 14 minutes.

Environ 12 heures après que Djokovic ait gagné facilement à son retour à l’US Open, Medvedev, tête de série n°3, avait l’air tout aussi impressionnant que lorsqu’il a battu Djokovic pour le titre 2021 pour priver le 23 fois champion majeur de Serbie de ce qui aurait été le premier Grand Chelem d’une année civile dans le tennis masculin depuis 1969.

Alcaraz, tête de série n°1, devait commencer sa défense de titre mardi soir contre Dominik Koepfer.

Alcaraz a devancé Djokovic pour le titre à Wimbledon après que Djokovic ait éliminé l’Espagnol en demi-finale en route vers le titre de Roland-Garros.

Medvedev a certainement le jeu avec lequel rivaliser, que ce soit sur les courts durs de l’US Open, où le Russe a également été finaliste derrière Rafael Nadal en 2019 avant de remporter son premier majeur deux ans plus tard.

Le programme présentait également un certain nombre de champions vétérans de l’US Open. Venus Williams, 43 ans, qui a remporté deux de ses sept titres en simple du Grand Chelem à Flushing Meadows, devait jouer avant Alcaraz au stade Arthur Ashe contre le qualifié belge Greet Minnen.

Andy Murray, vainqueur de l’US Open en 2012, et Stan Wawrinka, vainqueur du trophée en 2016, étaient également en action cet après-midi.

Ons Jabeur, tête de série n°5, qui a perdu en finale de l’année dernière contre Iga Swiatek, a été contrôlée par un entraîneur et toussait et se mouchait pendant son match avant de battre Camila Osorio 7-5, 7-6 (4). Mais Leylah Fernandez, finaliste en 2021, a été éliminée par la n°22 Ekaterina Alexandrova 7-6 (4), 5-7, 6-4.