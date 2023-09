US Open : Daniil Medvedev dit qu’il devra être la « meilleure version » de lui-même pour battre Novak Djokovic en finale | Actualités tennistiques

Daniil Medvedev admet qu’il devra être la « meilleure version de lui-même » s’il veut priver Novak Djokovic d’un 24e titre historique du Grand Chelem à l’US Open dimanche.

Medvedev a surpris vendredi le champion en titre Carlos Alcaraz en se qualifiant pour la finale, privant les fans de tennis de la fin à succès de la saison du Grand Chelem qu’ils espéraient voir.

Une finale impliquant Medvedev, ancien champion de l’US Open, et Novak Djokovic, triple vainqueur, est d’une qualité évidente, mais ce n’est pas le prochain chapitre de la rivalité la plus chaude du tennis entre Djokovic et Alcaraz qui a fait vibrer le sport.

Il y aura quelques intrigues secondaires juteuses dans la finale de dimanche avec Djokovic en quête d’un quatrième titre à New York qui lui permettrait d’égaler le record de Margaret Court de 24 tournois du Grand Chelem et, avec cela, une bonne mesure de revanche sur Medvedev.

La dernière fois que Djokovic et Medvedev se sont affrontés à l’US Open, c’était lors de la finale de 2021, où le Russe a remporté son seul tournoi majeur jusqu’à présent et a refusé au Serbe un rare Grand Chelem du calendrier.

« Le défi, c’est que vous affrontez un gars qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem et moi, un seul », a déclaré Medvedev, qui a également atteint la finale de 2019 en perdant contre Rafael Nadal et participera à sa troisième finale de l’US Open en cinq ans. cinquième match pour le titre du Grand Chelem en tout.

« Quand je l’ai battu ici, j’ai réussi à jouer mieux que moi et je dois recommencer, il n’y a pas d’autre moyen. »

La troisième tête de série a ajouté : « Novak sera sa meilleure version dimanche, et je dois être la meilleure version de moi-même si je veux essayer de le battre. »

Djokovic, quant à lui, a un record incroyable de 26 victoires et une défaite en matchs du Grand Chelem cette année avec un match à jouer.

Il reviendra au numéro 1 mondial lundi, mais le joueur de 36 ans affirme que ce sont les tournois majeurs qui le motivent.

« Il ne fait aucun doute que les Grands Chelems sont mes plus grands buts et objectifs. J’ai donc établi mon calendrier pour pouvoir donner le meilleur de moi-même dans ces tournois, et c’est ce qui s’est encore produit cette année », a déclaré Djokovic.

« Jouer les quatre finales des quatre Grands Chelems au cours d’une saison est incroyable. C’est la plus grande réussite à laquelle je puisse penser lorsque je commence la saison. C’est ce dont je rêve, c’est ce que je voulais vraiment, c’est là que je veux être, dans ce genre de poste.

« Il reste un autre match, donc bien sûr, la conversation sera probablement encore meilleure si je remporte le titre. Mais quoi qu’il arrive, je suis extrêmement fier et satisfait de ce que j’ai accompli cette année. »

