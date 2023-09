US Open : Dan Evans, Cameron Norrie, Jack Draper et Katie Boulter arborent le drapeau britannique à New York | Actualités tennistiques

Dan Evans, Cameron Norrie, Jack Draper et Katie Boulter peuvent-ils atteindre le quatrième tour de l’US Open ? Les quatre Britanniques restants en simple auront tous envie de progresser à New York samedi.

Evans prévoit de combattre le feu par le feu lorsqu’il affrontera le champion en titre et numéro un Carlos Alcaraz.

Le numéro 2 britannique accède au troisième tour à Flushing Meadows pour la sixième fois de sa carrière après une victoire en quatre sets contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Sa « récompense » est un match contre l’Espagnol Alcaraz, 20 ans, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à New York l’année dernière et a ajouté la couronne de Wimbledon plus tôt cet été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Dan Evans au deuxième tour contre Botic van de Zandschulp



Evans, tête de série 26, a déclaré : « C’est un peu ennuyeux de l’avoir parmi les huit premiers du tableau, mais c’est comme ça.

« Ce sera un bon match. J’ai vraiment hâte d’y être et je jouerai de manière agressive. Il y a déjà eu des bouleversements sur ce terrain.

« C’est un tirage au sort très difficile. Il sera évidemment le grand favori mais c’est une bonne opportunité d’affronter un très bon joueur de tennis sur une grande scène. C’est pour cela qu’on joue au tennis. »

Alcaraz a remporté ses deux rencontres précédentes en deux sets, mais Evans possède un meilleur bilan sur le parcours de golf après que les deux hommes ont joué quelques trous juste avant Wimbledon avec leurs entraîneurs respectifs Jonny O’Mara et Juan Carlos Ferrero.

« Nous ne pouvons certainement pas faire la moitié samedi soir. Sa force était son entraîneur qui l’a guidé tout au long du match, tout comme dans le monde du tennis. Il frappe assez bien son fer long », a déclaré Evans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martina Navratilova explique comment Alcaraz est devenu un joueur complet à 20 ans



Alcaraz a été interrogé sur le fait d’affronter Evans sur le parcours de golf lors de sa conférence de presse et l’Espagnol a déclaré : « Bien sûr, son golf est bien meilleur que le mien, c’est sûr. Mais oui, nous pourrions jouer un peu avant Wimbledon. Nous avions un très bon moment au cours. »

Le champion en titre s’attend à un test difficile samedi : « Nous avons joué plusieurs fois. C’est un joueur vraiment coriace. Bon service et volée, bon jeu au filet. Ça va être vraiment difficile. Je jouerai de mon mieux. Je devrai le faire. » je reviens très, très bien si je veux gagner ce match. Voyons comment ça va se passer. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Henman examine comment Alcaraz utilise différents effets sur différentes surfaces pour maximiser son coup droit à chaque tournoi



Alcaraz, un « bon ambassadeur du tennis »

Image:

Evans pense qu’Alcaraz est un « bon ambassadeur » du tennis





Evans a également parlé de son admiration pour le jeune Alcaraz, qui a déjà remporté deux titres du Grand Chelem et est apparemment déjà sur la voie de la grandeur.

« Je le connais exactement comme vous (les médias). Il vous dit bonjour, très poli, très poli. Je pense que c’est un très bon ambassadeur du tennis. Il ne se trompe pas sur ou en dehors du terrain. Il fait la promotion « Il joue très bien le jeu. Il montre aussi parfois ses émotions, ce qui est bien aussi. Ce n’est pas un robot et je pense que c’est important.

« C’est bien quand les meilleurs font preuve d’émotion parce que c’est un sport difficile.

« Pour gagner des tournois du Grand Chelem à l’époque de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, vous pouvez lancer Stan [Wawrinka] là-dedans et Andy [Murray] – c’est étonnant. Si vous en avez gagné trois, c’est monumental. Et puis tu parles des autres, c’est de la folie. Ils ont tous fait des merveilles pour notre sport. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marion Bartoli dit que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se frayent un chemin vers une finale épique à Flushing Meadows



Boulter, Norrie et Draper pourront-ils tous s’en sortir ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Katie Boulter au deuxième tour contre Wang Yafan



Boulter a atteint pour la première fois le troisième tour d’un Grand Chelem à l’étranger et est sur le point de percer dans le top 50 mondial.

La joueuse de 27 ans originaire de Leicester affronte Peyton Stearns, une jeune Américaine contre qui elle a perdu en trois tie-breaks lors d’un match marathon à Austin, au Texas, en février.

« En fait, j’ai probablement joué le match le plus long de ma carrière contre elle à Austin cette année », a-t-elle déclaré. « C’était un 7-6 en troisième, cinq lors de la défaite au tie-break. C’était un match brutal. Trois heures et 25 minutes.

« J’attends beaucoup. Je veux dire, c’est un vrai talent. C’est une grande joueuse. Les courts lui conviennent beaucoup ici.

« Encore une fois, je sais que ça va être physique et je vais devoir être prêt et jouer mon meilleur tennis pour la battre. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Cameron Norrie au deuxième tour contre Hsu Yu-Hsiou



Le n°1 britannique Norrie a ce qui semble être un autre match nul gagnable contre le n°61 mondial italien Matteo Arnaldi.

Mais s’il réussit, le joueur de 28 ans se heurtera à Alcaraz – ou à Evans – au quatrième tour.

Draper, qui a brillamment représenté la 17e tête de série Hubert Hurkacz jeudi, s’est qualifié pour le troisième tour à Flushing Meadows pour la deuxième année consécutive où il affrontera l’Américain Michael Mmoh.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Draper a parlé à Sky Sports de sa victoire contre Hubert Hurkacz et envisage son prochain match à Flushing Meadows



« Je pense que cette année, je suis un joueur beaucoup plus complet que l’année dernière. J’essaie de jouer de la bonne manière, c’est-à-dire d’être plus agressif et de me montrer davantage. Je pense que c’est le mérite du travail que nous avons accompli. c’est fait », a déclaré le Britannique de 21 ans.

« C’est bien, même si je suis relativement tôt après mes blessures, de concourir davantage. C’est agréable de pouvoir venir ici pour la deuxième année consécutive et d’être au troisième tour. Je peux utiliser les expériences de l’année dernière pour, je l’espère, améliorer ma course par rapport à l’année dernière.

L’US Open sur Sky Sports : comment et où regarder

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports jusqu’au 10 septembre. Tous les courts pourront être regardés pour la première fois



Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED sur mesure, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière mouvementée d’Andy Murray à l’US Open, qui l’a vu remporter son premier titre majeur en 2012.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



De Novak Djokovic à Iga Swiatek, il est temps de rencontrer les prétendants au champion de l’US Open !



Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de médias sociaux.

Les moments forts vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.