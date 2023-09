US Open : Coco Gauff se dit ‘il me reste encore deux semaines à jouer’ avant les demi-finales | Actualités tennistiques

Coco Gauff est à une courte distance de la gloire de l’US Open, mais le joueur de 19 ans originaire de Floride continue de le traiter comme si le tournoi ne faisait que commencer.

La tête de série n°6 n’a perdu que deux matchs en battant Jelena Ostapenko, tête de série 20, 6-0 6-2 lors du choc des quarts de finale de mardi, devenant ainsi la première adolescente américaine à atteindre le dernier carré à Flushing Meadows depuis Serena Williams en 2001.

C’est la deuxième fois que Gauff atteint ce stade dans l’un des événements du Grand Chelem du sport, mais elle ne se permet pas de penser qu’elle est sur le point de remporter ce qui serait le plus grand titre de sa carrière à ce jour.

« Les rêves ne sont jamais venus avec les gens dans les tribunes et les autographes », a déclaré Gauff. « Cela n’a jamais été dans les rêves, c’était juste le trophée.

« Même si en demi-finale, en théorie, si tu veux gagner, il reste deux matches, tu ne peux pas penser comme ça.

« Je suis toujours dans l’état d’esprit que je suis au début du tournoi. C’est ce que j’ai appris dans le passé en quarts de finale : avant, je pensais : « Nous sommes proches de la fin ».

« Mais en ce moment, j’ai la mentalité selon laquelle je me suis dit : ‘il me reste encore deux semaines pour jouer’. C’est donc là que je pense. Et puis, évidemment, quand c’est fini, c’est fini. Mais pour le moment, je suis je dis juste : « Encore deux semaines ».

Faits saillants du match de quart de finale de Coco Gauff contre Jelena Ostapenko à l'US Open.



Il s’agit de la 16e victoire lors de ses 17 derniers matches pour Gauff, qui affrontera jeudi la tête de série n°10 Karolina Muchova pour une place en finale.

Elle a déjà participé à la finale d’un tournoi majeur à Roland-Garros en 2022, mais a perdu à cette occasion contre Iga Swiatek, qu’Ostapenko avait battu lors de son match précédent.

Gauff a encore atteint les quarts de finale en France cette année, mais a quitté l’Open d’Australie au quatrième tour et a subi une sortie prématurée à Wimbledon face à la qualifiée et compatriote Sofia Kenin alors qu’elle était septième.

En dehors du Grand Chelem, Gauff a remporté cette année ses premiers titres en simple WTA 500 et WTA 1000 respectivement à l’Open de Washington et à l’Open de Cincinnati, et elle a attribué à ces succès son aide.

Tim Henman et Marion Bartoli ont loué les capacités athlétiques de Coco Gauff pour avoir forcé Jelena Ostapenko à commettre plusieurs fautes directes lors de leur affrontement en quart de finale.



« Je pense que bien réussir dans ces tournois a renforcé mon endurance mentale », a déclaré Gauff. « J’ai toujours eu de l’endurance physique, mais cela a renforcé mon endurance mentale.

« En ce moment, je me sens émotionnellement frais, ce qui, je pense, était le problème dans le passé en Grand Chelem, je serais émotionnellement épuisé. Évidemment, je suis physiquement frais et émotionnellement frais, et je pense que cela vient juste de l’expérience.

« Aujourd’hui, c’est le meilleur match que j’ai joué, c’est sûr. Même si ce n’est pas comme ça que j’aime jouer, contre elle, c’est si difficile d’être l’agresseur parfois.

« Donc, je pense que la prise de décision que je prends est probablement la meilleure que j’ai eue, et je me sens vraiment confiant dans tous mes coups. »

Coco Gauff était de bonne humeur après que sa victoire en deux sets contre Jelena Ostapenko lui ait assuré une première apparition en demi-finale à l'US Open.



Gauff sait qu’il y a des attentes supplémentaires et qu’elle se concentre sur elle dans son tournoi à domicile, ainsi que sur celle qui vient du fait qu’elle est l’une des étoiles montantes du sport.

Cependant, elle a su mettre tout cela en perspective avec une nouvelle approche mentale qui l’a vue déterminée à profiter de chaque instant.

« Je veux dire, il y a des gens qui ont du mal à nourrir leur famille, des gens qui ne savent pas d’où viendra leur prochain repas, des gens qui doivent payer leurs factures », a déclaré Gauff. « C’est une vraie pression, c’est de vraies difficultés, c’est la vraie vie.

« Je sais qu’il y a des millions de personnes qui veulent probablement être dans cette position que je suis maintenant, alors au lieu de dire pourquoi ceci, pourquoi cela, je devrais simplement me dire, pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je n’apprécie pas ça ? Je devrait.

« Je me suis juste dit : « Mec, je devrais profiter de ça ». Je m’amuse tellement à le faire. Je ne devrais pas penser aux résultats et penser à ça. Je vis une vie chanceuse et je suis tellement bénie. . Je ne veux pas le prendre pour acquis. »

