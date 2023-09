US Open : Coco Gauff dit que la pression de remporter un Grand Chelem a disparu mais qu’elle en veut maintenant plus | Actualités tennistiques

La nouvelle championne de l’US Open, Coco Gauff, affirme que la pression de remporter son premier titre du Grand Chelem a disparu, mais que la jeune femme de 19 ans a toujours « faim de plus ».

Gauff s’est remise d’un set pour battre la Biélorusse Aryna Sabalenka et remporter son premier titre du Grand Chelem devant des supporters locaux en adoration.

Son triomphe à Flushing Meadows était le 12e consécutif pour Gauff et le 18e lors de ses 19 derniers matches, une série qui a commencé après une élimination au premier tour à Wimbledon en juillet.

Cette victoire a été le fruit d’années d’attentes énormes placées sur les épaules de la jeune Américaine après qu’elle soit devenue la plus jeune à se qualifier pour le tableau principal du All England Club à 15 ans.

Après avoir perdu contre Iga Swiatak en finale de Roland-Garros l’année dernière, elle a trouvé un nouvel équipement, produisant le meilleur tennis de sa carrière en remportant une victoire à Washington et en décrochant son premier titre WTA 1000 à Cincinnati, avant de devenir la première Américaine à remporter un titre en simple à l’US Open depuis Sloane Stephens en 2017.

« Le moment de Roland-Garros, j’ai vu Iga soulever ce trophée, et je l’ai regardée tout le temps. Je me suis dit ‘Je ne vais pas la quitter des yeux’, parce que je veux ressentir ce que ça fait. elle », a déclaré Gauff.

« Je pense que les gens me mettaient beaucoup de pression pour gagner. Je sentais qu’à 15 ans, je devais gagner un Grand Chelem à 15 ans. Je pense que ce n’était pas une erreur, car tout a conduit à ce moment donc il n’y a pas eu d’erreurs.

« Je pense que la pression a un peu diminué et j’ai toujours faim. Je vais juste profiter de ça et essayer de ne pas regarder vers l’avenir. »

Gauff suit les traces d’Althea Gibson, Serena et Venus Williams, Sloane Stephens et Naomi Osaka pour devenir la dernière femme noire à remporter le titre à New York et elle souhaite désormais perpétuer l’héritage.

« Je me souviens que Sloane a remporté ce trophée en 2017 et j’ai perdu chez les juniors. C’était un moment inspirant pour moi de la voir gagner parce que j’ai grandi en la regardant et je connais Sloane depuis l’âge de 10 ans », a déclaré Gauff.

« Évidemment, Serena et Venus, les mots ne peuvent pas décrire ce qu’elles signifiaient pour moi. J’espère que je suis la continuation d’un héritage. J’espère qu’une autre fille pourra voir cela et croire qu’elle peut le faire et j’espère que son nom pourra y figurer. trophée aussi. »

Après avoir fait un câlin à son adversaire, Gauff a fondu en larmes et a embrassé ses parents dans les tribunes.

Cela rappelle que « les rêves deviennent réalité » avec Gauff incapable de mettre des mots sur sa victoire mais utilisant plutôt Alicia Keys comme source d’inspiration, ajoutant: « Il y a une parole de chanson que je veux utiliser pour ma légende Instagram. Elle dit: « Concrete jungle, où sont faits les rêves. Ouais, ces paroles sont vraies. New York est la ville où les rêves sont faits. »

Gauff continue d’écrire l’histoire Coco Gauff est la troisième adolescente américaine à remporter le titre en simple féminin de l’US Open, rejoignant Serena Williams (1999) et Tracy Austin (1979, 1981). Elle est également la 12e championne adolescente en simple féminin de l’US Open dans l’ère Open (depuis 1968) et la cinquième depuis 2000. Gauff deviendra lundi l’Américaine la mieux classée en simple au n°3 mondial et partagera également le classement n°1 mondial en double avec Jessica Pegula.

Sabalenka verra enfin son nom au sommet du classement mondial lundi, et elle souhaite qu’il y reste.

« C’est bien de pouvoir dire que j’ai été numéro un mondial, mais j’aimerais vraiment terminer l’année en tant que numéro un mondial », a déclaré Sabalenka.

« C’est pourquoi je suis toujours positif et je suis toujours motivé. »

