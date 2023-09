US Open : Coco Gauff bat la conquérante d’Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, pour atteindre les demi-finales | Actualités tennistiques

L’adolescente américaine Coco Gauff a ravi les supporters locaux en atteignant mardi sa première demi-finale de l’US Open avec une victoire 6-0 6-2 contre la conquérante d’Iga Swiatek, Jelena Ostapenko.

Gauff, dont la préparation à l’US Open comprenait des titres sur terrain dur à Washington et à Cincinnati, a converti six de ses sept balles de break et n’a perdu son service qu’une seule fois au cours du match de 67 minutes dans un stade Arthur Ashe baigné de soleil.

La jeune femme de 19 ans est la première adolescente américaine à atteindre le dernier carré à Flushing Meadows depuis que Serena Williams a été finaliste derrière sa sœur aînée, Venus, en 2001.

Plus d’histoire pour Gauff Coco Gauff est la plus jeune joueuse américaine à accéder à plusieurs reprises aux demi-finales du Grand Chelem (2) depuis que Serena Williams a atteint les demi-finales de l’US Open 1999 et de Wimbledon 2000.

« C’est génial, je suis tellement heureux », a déclaré Gauff. « L’année dernière, j’ai perdu en quarts de finale et je voulais faire mieux. Il y a un long chemin à parcourir mais je suis heureux et prêt à retourner au travail.

« Honnêtement, je ne me suis pas senti à l’aise pendant tout le match, même sur la balle de match. Je connais le jeu qu’elle joue. C’est vraiment dur contre elle, on ne peut pas vraiment être agressif. C’est une joueuse de haut niveau et elle a fait un super tournoi.

« Il y a un dicton dans le basket qui dit que ‘la défense gagne les matchs’. Cela ne fonctionne pas toujours au tennis, mais aujourd’hui c’était le cas. »

Comment Gauff a atteint les demi-finales…

Ostapenko est entré dans le match plein de confiance après avoir surpris Swiatek, le premier du classement, mais contre Gauff, la 20e tête de série lettone, ratée, n’a pas pu trouver sa portée et a livré une performance semée d’erreurs.

Gauff était aux commandes dès le début et a présenté une excellente couverture du terrain tout en délivrant un flux constant de balles profondément dans les virages en route pour capturer le premier set en 20 minutes et limiter Ostapenko à sept points.

L’ancienne championne de Roland-Garros Ostapenko, qui disputait son premier quart de finale de l’US Open, est finalement entrée sur le tableau avec un break pour égaliser le deuxième set à 1-1, mais Gauff n’a pas hésité et a riposté immédiatement.

Elle a réalisé un double break pour mener 5-2 avant de clôturer le match au service en 68 minutes pour venger sa défaite en huitièmes de finale contre la Lettone à l’Open d’Australie de cette année qui a laissé l’Américaine en larmes.

La prochaine étape pour Gauff sera soit la 10e tête de série tchèque et le finaliste de Roland Garros. Karolina Muchova ou 30ème tête de série roumaine Sorana Cirstea.

Conte de la bande

Ostapenko contre Gauff : l’histoire de la bande Ostapenko Statistiques du match Gauff 0 As 4 2 Doubles fautes 4 53% Pourcentage de victoire au 1er service 65% 29% Pourcentage de victoire au 2ème service 60% 1/4 Points de break gagnés 6/7 12 Total des gagnants 13 36 Erreurs directes 14 35 Total des points gagnés 58

Henman : mérite des compétences défensives de Gauff

L’ancien numéro un britannique Tim Henman sur Sky Sports : « C’était une performance incroyable. Nous avons beaucoup parlé du match et de la puissance de feu d’Ostapenko. Coco a réussi à annuler cela ; Ostapenko a juste fait tellement d’erreurs.

« Mais à en juger par la réaction de Coco, elle savait à quel point Ostapenko représentait une menace, donc elle sera absolument ravie de s’en sortir si facilement. »

Henman et Marion Bartoli ont analysé le placement du tir d’Ostapenko et comment Gauff l’a parfaitement combattu.

