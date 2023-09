US Open : Coco Gauff bat Aryna Sabalenka pour remporter son premier Grand Chelem à New York | Actualités tennistiques

Coco Gauff a vu ses rêves devenir réalité lorsque l’adolescente américaine a battu Aryna Sabalenka 2-6 6-3 6-2 pour remporter son premier titre du Grand Chelem à l’US Open.

La jeune femme de 19 ans est devenue la première adolescente américaine à triompher à Flushing Meadows depuis Serena Williams en 1999.

Sabalenka sera la nouvelle numéro 1 mondiale lundi après une année remarquablement constante au cours de laquelle elle a remporté l’Open d’Australie et atteint les demi-finales à Paris et à Wimbledon.

Mais ce ne sera qu’une maigre consolation pour la Biélorusse de 25 ans après s’être mise en position de remporter son deuxième titre du Grand Chelem pour ensuite abandonner alors que Gauff remportait son premier, ravissant une foule bruyante avec une victoire mémorable au stade Arthur Ashe. .

Gauff devient également le premier Américain à remporter un titre à l’US Open depuis Sloane Stephens en 2017.

Comment Gauff a remporté l’US Open…

Portant les attentes de son pays, Gauff a commencé nerveusement, abandonnant son service lors du match d’ouverture avant que Sabalenka ne commette ses propres erreurs pour aider l’Américaine à revenir à 2-2.

Mais le match se jouait entièrement sur la raquette de la future numéro 1 mondiale et elle a réussi plus que ce qu’elle avait manqué en remportant quatre matchs d’affilée.

Gauff a trouvé pied au début du deuxième set, même si les erreurs l’emportaient de loin sur les vainqueurs.

Mais Gauff, stimulé par une foule électrique, a commencé à mieux s’accrocher dans les rallyes et a incité Sabalenka à en faire trop.

Un énorme rugissement a accueilli une double faute de Sabalenka qui a donné à Gauff le break pour 3-1 et l’adolescent a grandi en stature à partir de là, tenant le service pour prendre le set et forcer un décideur.

Elle a maintenu son élan avec une pause immédiate du service de Sabalenka pour commencer le set décisif avant de prendre une avance confortable.

La deuxième tête de série a pris un temps mort médical pour soigner sa cuisse gauche après avoir finalement rejoint le tableau lors du cinquième match, et le retard a donné à Gauff un moment malvenu pour réfléchir.

Un jeu de service lâche a permis à Sabalenka de revenir, mais Gauff a répondu brillamment avec un autre break et a clôturé une victoire de manière époustouflante.

Il y a eu des larmes d’une autre nature pour Sabalenka, qui a déclaré sous les applaudissements du public : « Vous auriez pu applaudir ainsi pendant le match !

« Je veux juste féliciter Coco, vous avez joué de manière incroyable. Et à votre équipe. Vous méritez ce titre. Beaucoup d’autres à venir, j’en suis presque sûr. J’espère que nous allons jouer beaucoup plus de finales – avec un résultat différent, espérons-le. «

En sanglotant lourdement, le Biélorusse a ajouté : « Je veux envoyer beaucoup d’amour à ma famille, désolé pour ce résultat. »

L’histoire de Coco Gauff… Coco Gauff est devenue professionnelle à 14 ans. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires virtuellement à Paris alors qu’elle était à Roland-Garros. À seulement 19 ans, Gauff a gagné plus de 11 millions de dollars, participé à deux finales du Grand Chelem et vient de devenir le premier adolescent américain à remporter l’US Open depuis 1999.

Gauff contre Sabalenka : Conte de la bande Gauff Statistiques du match Sabalenka 2 As 4 5 Doubles fautes 6 62% Pourcentage de victoire au 1er service 65% 52% Pourcentage de victoire au 2ème service 41% 7/10 Points nets gagnés 13/21 5/9 Points de break gagnés 4/10 13 Total des gagnants 25 19 Erreurs directes 46 83 Total des points gagnés 74

