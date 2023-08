US Open : Christopher Eubanks, Ben Shelton et Holger Rune mènent notre sélection d’hommes à surveiller à New York | Actualités tennistiques

Les stars de l’ATP Next Gen et un jeune champion de Wimbledon font partie de notre sélection des cinq noms masculins à surveiller à l’US Open de cette année et au-delà.

Ben Shelton

Image:

Shelton ouvre sa campagne à l’US Open contre Pedro Cachin





Avant le début de l’année, Ben Shelton n’était jamais sorti des États-Unis, se concentrant uniquement sur les tournois Futures et Challenger aux États-Unis. Mais il a débuté l’année à Adélaïde et à Auckland avant de réaliser un parcours inspiré à l’Open d’Australie pour atteindre les quarts de finale.

En 2004, le paysage du Grand Chelem a radicalement changé avec des victoires dominées par des joueurs européens, les Argentins Gaston Gaudio (Open de France 2004) et Juan Martin Del Potro (US Open 2009) sortant de l’impasse européenne.

Une nouvelle génération de joueurs américains émerge, avec d’énormes services, un jeu de base solide et offensif, mais tout aussi habiles à venir au filet pour finir les points.

Après son succès à l’Open d’Australie, Shelton a passé presque une année complète sur la tournée, et il a en ligne de mire un début en finale de l’ATP Next Gen.

Il a adoré être au centre de l’attention à Melbourne, et devant un public local bruyant, il sera confiant d’améliorer son meilleur résultat à Flushing Meadows lors d’une élimination au premier tour l’année dernière.

Ben Shelton – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Quart de finale (2023) Internationaux de France Premier tour (2023) Wimbledon Deuxième tour (2023) US Open Premier tour (2022)

Henri Searle

Image:

Henry Searle a remporté le titre en simple garçons à Wimbledon





Alors que la plupart des gens ont certainement entendu parler d’Henry Searle alors que l’adolescent de Wolverhampton a remporté le titre en simple garçons à Wimbledon cette année, peut-être que quelques-uns se sont souvenus qu’il a également atteint les quarts de finale du simple garçons de Roland-Garros.

Serveur énorme et gaucher, il faudra peut-être attendre quelques années pour voir Searle sur la scène du tableau principal d’un Grand Chelem, mais après avoir fait ses débuts juniors en Grand Chelem à Wimbledon l’année dernière, il a déjà impressionné sur le scène plus grande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur certains des moments gagnants les plus emblématiques de l’histoire de l’US Open



Searle est actuellement classé numéro 5 mondial au classement ITF Junior et, à ce titre, nous devrions nous attendre à ce qu’il soit l’un des noms en lice pour le titre junior de l’US Open.

S’il parvient à éviter les blessures, il sera un espoir britannique très excitant à surveiller dans les années à venir.

Henry Searle – Meilleures performances en Grand Chelem Roland Garros (Junior) Quart de finale (2023) Wimbledon (Junior) Titre (2023)

Sébastien Korda

Image:

Korda s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie 2023 et affrontera Marton Fucsovics lors de son match d’ouverture à New York.





Un autre espoir américain pourrait avoir un nom à consonance familière puisque son père Petr Korda a remporté le titre de l’Open d’Australie en 1998, avant de quitter la République tchèque et de s’installer aux États-Unis.

Avec les célèbres frères et sœurs golfeurs Nelly et Jessica Korda, leur petit frère a commencé l’année en force, atteignant la finale à Adélaïde et les quarts de finale de l’Open d’Australie, mais a dû abandonner en raison d’une blessure au coude qui l’a tenu à l’écart pendant trois mois.

Son retour après une blessure semblait initialement bon avec une course aux demi-finales du Queen’s Club et sa course aux finales consécutives à la fin de la saison dernière lors de la saison en salle sur terrain dur fait de lui une valeur aberrante à surveiller, s’il peut retrouver son rythme.

Sebastian Korda – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Quart de finale (2023) Internationaux de France Troisième tour (2022) Wimbledon Quatrième tour (2021) US Open Deuxième tour (2022)

Christophe Eubanks

Image:

Christopher Eubanks s’est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. L’Américain au gros service débute contre le Coréen Soon Woo Kwon





À 27 ans, Eubanks a principalement exercé son métier sur le circuit ATP Challenger avec une poignée d’événements de niveau circuit jusqu’à cette année, lorsque sa carrière a pris vie avec sa course aux quarts de finale de Wimbledon – sa meilleure performance en Grand Chelem.

Même s’il a battu le Britannique Cameron Norrie, qui a atteint les demi-finales en 2022, au premier tour, son match épique en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas lui a valu des légions de fans, et à domicile, il pourrait bien viser au-delà de son meilleur du second tour en 2022.

Christopher Eubanks – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Deuxième tour (2023) Internationaux de France Premier tour (2023) Wimbledon Quart de finale (2023) US Open Deuxième tour (2022)

Holger Rune

Image:

Holger Rune affronte l’Espagnol Roberto Carballes Baena lors de son match du premier tour à l’US Open





Alors qu’il est déjà champion de l’ATP Masters 1000 à Paris l’année dernière et a déjà disputé deux quarts de finale du Grand Chelem, Holger Rune est très pressenti pour ajouter très prochainement les titres du Grand Chelem à son palmarès.

Sous la direction de Patrick Mouratoglou, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le fougueux Danois se batte pour les plus gros prix du tennis.

Holger Rune – Meilleures performances en Grand Chelem Wimbledon Quarts de finale (2023) Internationaux de France Quarts de finale (2023) open d’Australie 16 derniers (2023) Internationaux de France Quarts de finale (2022)

L’US Open sur Sky Sports : comment et où regarder

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports du 28 août au 10 septembre. Tous les courts seront disponibles pour la première fois



L’US Open revient sur Sky Sports le lundi 28 août avec la promesse d’offrir aux fans une couverture en direct du Grand Chelem comme jamais auparavant.

Sky accueille de nouveau le tennis sur ses chaînes cette année, l’US Open étant l’un des tournois du Grand Chelem les plus prestigieux, s’ajoutant au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED personnalisés, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Des extraits vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités. Nous posons les questions clés avant le tournoi de cette année à Flushing Meadows…

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.