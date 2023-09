US Open : Caroline Wozniacki revient au tennis du Grand Chelem avec une surprise majeure en battant Petra Kvitova

Le retour de rêve de Caroline Wozniacki au tennis du Grand Chelem l’a conduite mercredi au troisième tour de l’US Open où elle a provoqué la surprise en battant la 11e tête de série Petra Kvitova en deux sets.

Wozniacki est revenue en août après avoir pris sa retraite après sa défaite à l’Open d’Australie 2020 afin de fonder une famille. Elle a réservé sa place en huitièmes de finale avec un score de 7-5. Victoire 7-6 (7/5) sur la Tchèque Kvitova.

« Je veux dire, être ici lors de la séance nocturne du stade Arthur Ashe et jouer devant une foule bondée, je veux dire, cela ne pourrait pas être mieux », a déclaré Wozniacki ravie après sa victoire.

«C’est un rêve devenu réalité. Si vous me l’aviez demandé il y a trois ans, j’aurais répondu : « Je ne reviendrai jamais ici pour jouer sur ce terrain ». Mais être de retour et battre le numéro 11 mondial est très, très spécial.

«Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. J’aime New York. J’adore ce tribunal. J’aime tout dans la ville et jouer ici.

« Dès que je suis arrivé ici il y a plus d’une semaine, je me suis immédiatement senti très à l’aise sur ces courts et je savais que je pouvais jouer du bon tennis et que je serais dangereux lors du tirage au sort. »

La Danoise de 33 ans, finaliste de l’US Open en 2009 et 2014, affrontera vendredi la numéro 433 mondiale Jennifer Brady au troisième tour.

Wozniacki, dont la dernière apparition à l’US Open remonte à 2019, a reçu une wild card pour le tournoi de cette année.

Après s’être battue pour remporter un premier set âprement disputé, Wozniacki a détenu deux balles de match sur le service de Kvitova à 5-4 dans le deuxième set.

Kvitova, double championne de Wimbledon, a creusé profondément pour tenir et le set s’est déroulé avec le service avant que Wozniacki ne scelle le tie-break 7/5.

