US Open : Caroline Wozniacki poursuit son parcours à l’US Open tandis qu’Iga Swiatek sert un autre bagel | Actualités tennistiques

Caroline Wozniacki s’est battue après un set pour vaincre Jennifer Brady et poursuivre sa course de rêve à l’US Open, tandis que la championne en titre Iga Swiatek a servi un 20e bagel de l’année en battant sa « meilleure amie » Kaja Juvan.

La double finaliste de 33 ans à New York a continué de prolonger son retour impressionnant à Flushing Meadows alors qu’elle se remettait d’un set pour atteindre les huitièmes de finale avec une victoire 4-6, 6-3, 6-1 sur l’Américain Brady.

Wozniacki qualifie de « rêve devenu réalité » de pouvoir jouer à nouveau au stade Arthur Ashe après avoir pris sa retraite il y a trois ans.



« En tant que compétiteur et athlète, vous voulez toujours gagner et vous devez croire en vous, mais jouer à nouveau ici avec Arthur Ashe est un rêve devenu réalité », a déclaré Wozniacki.

« Quand j’ai pris ma retraite il y a trois ans et que j’avais deux enfants, je pensais que je serais ici juste à regarder. Quel honneur c’est. »

Tim Henman a été impressionné par la gestion du jeu de Wozniacki



Parlant sur Sports aériensTim Henman a déclaré : « Il n’y a pas eu de panique. Wozniacki savait qu’elle ne jouait pas de son mieux, mais elle a lentement commencé à prendre son élan. Elle a été implacable et a continué à bâtir sur cela dans le troisième set. »

Iga Swiatek s’est révélée trop bonne pour sa « meilleure amie » Kaja Juvan





Swiatek a grandi avec Juvan dans les rangs juniors et les deux ont dîné ensemble plus tôt cette semaine, mais pendant 49 minutes au stade Louis Armstrong, la Polonaise, tête de série n’a eu d’autre choix que de mettre leur amitié entre parenthèses pendant qu’elle se mettait au travail avec un 6- 0 6-1 bombardements.

Mais avec des amis comme Swiatek, qui a besoin d’ennemis ? La Polonaise n’a cédé que huit points alors qu’elle s’enfuyait avec le premier set en seulement 33 minutes.

Swiatek ouvre une usine de bagels à New York Iga Swiatek a remporté 8 sets du Grand Chelem 6-0 en 2023. Au cours des 30 dernières années, seule Serena Williams en 2013 en a réalisé plus en une seule saison (13). Swiatek égale Victoria Azarenka en 2012 et Martina Hingis en 2001 pour de tels résultats.

Juvan a au moins évité le redoutable « double bagel », obtenant finalement un match au tableau après 40 minutes de match pour 3-1 dans la seconde et levant les bras en l’air en un faux triomphe sous les acclamations de la foule.

Mais cela ne faisait que retarder l’inévitable, Swiatek remportant une autre victoire clinique et éclatante – elle a battu Rebecca Peterson sur le même score au premier tour – en bien moins d’une heure.

Swiatek a estimé que le plus dur dans sa victoire a été d’éliminer son « meilleur ami » Juvan



« Je n’aimais pas gagner avec mon meilleur ami, mais je savais que je devais être concentré et ne pas y penser », a déclaré le joueur de 22 ans.

« C’est comme jouer ta sœur. Je n’ai pas beaucoup d’amis et c’est ma meilleure amie donc c’était le plus difficile, c’est sûr. »

Malgré tous ses succès, Swiatek a admis qu’elle était encore en train d’accepter sa haute position au sommet du football féminin.

« Honnêtement, je dois en quelque sorte apprendre à trouver plus de joie là-dedans », a-t-elle déclaré. « J’en ai parlé à Roger (Federer) la semaine dernière et la meilleure façon de l’aborder est de vraiment l’accepter et d’être vraiment fier et heureux de vos résultats. »

La prochaine étape pour Swiatek sera la 20e tête de série lettone Jelena Ostapenkovainqueur 4-6 6-3 6-3 contre l’Américaine Bernarda Pera.

Le public local a été encore plus déçu après la 10e tête de série tchèque. Karolina Muchova battre le populaire Taylor Townsend, 7-6 (7-0) 6-3.

