US Open : Caroline Wozniacki est fière d’avoir ouvert la voie aux futures générations de stars du tennis | Actualités tennistiques

Caroline Wozniacki se dit « fière » de la façon dont quelques mamans en tournée ont ouvert la voie aux générations futures.

L’ancienne numéro 1 mondiale Wozniacki a d’abord mis un terme à sa carrière compétitive en 2020 et a passé si longtemps loin du terrain qu’elle n’a pas pu localiser ses raquettes.

L’ancienne championne de l’Open d’Australie, âgée de 33 ans, a obtenu une wildcard pour le dernier Grand Chelem de l’année, où elle a été finaliste à deux reprises, après avoir annoncé son retour à la compétition il y a deux mois.

Wozniacki a perdu au deuxième tour à Montréal et au premier tour à Cincinnati plus tôt ce mois-ci lors de ses deux premiers tournois, mais son enthousiasme est resté intact à New York, où elle débutera contre un qualifié et pourrait faire face à un rendez-vous potentiel avec deux fois. Petra Kvitova, championne de Wimbledon, au deuxième tour.

Elle a parlé d’un retour au tennis avec son amie de longue date et 23 fois vainqueur du Grand Chelem, Serena Williams, qui a atteint une finale majeure à quatre reprises après avoir accouché en 2017 avant d’annoncer qu’elle « s’éloignait du tennis » il y a un an.

Tatjana Maria, Victoria Azarenka, Taylor Townsend, Elina Svitolina et Yanina Wickmayer ont toutes accouché puis sont revenues au tennis, tandis que Naomi Osaka a annoncé qu’elle était enceinte juste avant le début de l’Open d’Australie 2023 et espère concourir à nouveau en 2024.

« Je pense que tout le monde est tellement différent », a déclaré Wozniacki, deux fois finaliste à l’US Open. « J’ai évidemment eu cette conversation avec Serena il y a un certain temps. Elle me soutient quoi que je fasse. Elle a trouvé que c’était vraiment cool que je revienne.

« Mais c’est juste que tout le monde est si différent. Svitolina, comment elle le fait. Comment Serena l’a fait. Comment je le fais. Nous sommes tous des personnes différentes. Je pense que c’est tellement cool que vous choisissiez votre propre chemin.

« Je suis juste fière que nous soyons un certain nombre de mamans en tournée qui ont ouvert la voie à la génération future en lui montrant qu’il est possible de faire une pause, de fonder une famille, puis de revenir. »

Wozniacki, qui a remporté 30 titres WTA et passé 71 semaines au numéro un, estime qu’elle est plus que capable de réaliser de grandes choses en tournée.

« J’adore jouer au tennis, j’aime jouer à ce jeu, je suis très passionnée par ce sport et je veux être la meilleure possible », a-t-elle déclaré.

« Mais j’ai aussi l’impression qu’il y a une sorte de calme qui vient avec la perspective d’être maman, après avoir été loin du jeu pendant un certain temps, que je pense que vous ne pouvez pas vraiment reproduire à moins d’avoir traversé une sorte de tout. Le processus consiste à commencer très jeune, à progresser, puis évidemment à revenir et à savoir exactement ce que vous devez faire pour revenir à un niveau très, très, très élevé.

Wozniacki espère participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris et faire équipe avec son compatriote danois Holger Rune dans l’épreuve de double mixte.

« Je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Je ne sais pas si ça va être un an, deux ans, trois ans. Je ne peux pas prédire l’avenir », a-t-elle déclaré.

« J’apprécie juste d’être ici en ce moment. »

