US Open : Carlos Alcaraz se qualifie pour les huit derniers, Ons Jabeur se montre à la porte de sortie

Carlos Alcaraz s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open lundi alors que les surprises dominaient le tirage au sort féminin, Ons Jabeur et Jessica Pegula devenant les dernières joueuses de haut rang à s’effondrer.

Le champion en titre Alcaraz, qui n’a perdu qu’un set au cours de son parcours vers les quarts de finale, a produit une démonstration dominante pour vaincre le numéro 61 mondial italien Matteo Arnaldi, s’imposant 6-3, 6-3, 6-4 en 1h 57min.

Alcaraz, 20 ans, tente de devenir le premier homme depuis Roger Federer en 2008 à défendre avec succès l’US Open après avoir remporté le titre pour la première fois l’année dernière.

A LIRE AUSSI| US Open : Madison Keys fait passer Jessica Pegula en quarts de finale

L’identité de l’adversaire de l’Espagnol en quart de finale sera confirmée plus tard lundi, Alcaraz devant affronter soit l’Allemand Alexander Zverev, soit l’Italien Jannik Sinner, sixième tête de série, lors des huitièmes de finale mercredi.

Un match contre Sinner serait une répétition du quart de finale classique de l’année dernière entre les deux hommes, qui a établi un record comme le dernier résultat jamais enregistré pour un match de l’US Open après s’être terminé à 2h50 du matin.

« Je pense que l’intensité du début jusqu’au dernier ballon m’a permis de jouer un match vraiment solide, avec moins d’erreurs », a déclaré Alcaraz après la vive victoire de lundi.

« Je suis vraiment content de la performance en général. »

Dans les autres matches masculins lundi, le Russe Andrey Rublev, huitième tête de série, s’est qualifié en battant le Britannique Jack Draper 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Rublev affrontera désormais un quart de finale 100 % russe contre son ami proche Daniil Medvedev, troisième tête de série champion de l’US Open 2021 qui a décroché son billet pour les huitièmes de finale avec un 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. défaite de l’Australien Alex de Minaur, 13e tête de série.

Rublev, qui connaît Medvedev depuis son enfance, est le parrain de la fille de son adversaire en quart de finale.

A LIRE AUSSI| US Open : Aryna Sabalenka dépasse Daria Kasatkina, en passe de devenir n°1 mondiale

Pendant ce temps, chez les femmes, d’autres têtes de série ont mordu la poussière un jour après que la numéro un mondiale et la championne en titre Iga Swiatek ont ​​été expulsées au quatrième tour.

L’Américaine Jessica Pegula, troisième tête de série, a été battue en deux sets par sa compatriote et amie Madison Keys, tandis que la cinquième tête de série tunisienne, Jabeur, battue en finale de l’année dernière, a été éliminée 6-2, 6-4 par la Chinoise Zheng Qinwen.

La campagne de Pegula s’est arrêtée brusquement devant un stade Arthur Ashe bondé alors que Keys, finaliste de l’US Open 2017, a enregistré une victoire dominante 6-1, 6-3 en seulement 61 minutes.

Pegula s’est retrouvée sans réponse alors que Keys a déclenché un flot de 21 gagnants contre six.

Keys a également puni le service fragile de son amie, la brisant cinq fois avant de remporter une victoire confortable.

« C’est toujours difficile de jouer contre un ami, mais nous l’avons fait toute notre vie à ce stade », a déclaré Keys, 28 ans.

Les Keys, tête de série 17e, affronteront désormais la championne de Wimbledon, Marketa Vondrousova, de la République tchèque, en quarts de finale mercredi.

Vondrousova, neuvième tête de série, a réservé sa place dans les quarts de finale avec une victoire battante contre l’Américaine non tête de série Peyton Stearns, après un set pour s’imposer 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

De son côté, Jabeur, qui souffre de la grippe depuis son arrivée à New York, a finalement vu sa chance s’épuiser après avoir échoué à remporter des victoires en trois sets lors de ses deux matchs précédents.

La Tunisienne n’avait tout simplement pas de réponse au mélange de puissance et de précision de Zheng, 23e tête de série, la joueuse de 20 ans originaire de Shiyan semblant bien plus affûtée que son adversaire fatiguée.

« En ce moment, je me sens super heureux et excité de jouer dans un grand stade. J’ai réalisé une très bonne performance aujourd’hui », a déclaré Zheng.

Zheng est le premier quart de finaliste chinois de l’US Open depuis Wang Qiang en 2019. Li Na, double championne majeure, a atteint les demi-finales à New York en 2013 et Peng Shuai a fait de même un an plus tard.

La mission de Zheng en quart de finale est une date intimidante avec la deuxième tête de série Aryna Sabalenka, qui a célébré son ascension au sommet du tennis féminin en battant la Russe Daria Kasatkina 6-1, 6-3 pour assurer sa huitième place.

Le départ de Swiatek dimanche garantit que le Biélorusse de 25 ans deviendra le nouveau numéro un mondial lorsque le dernier classement mondial sera publié la semaine prochaine.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Sabalenka à propos de son classement au premier rang après avoir battu Kasatkina.

«Je me suis efforcé toute cette année pour atteindre cet objectif. C’est incroyable, c’est quelque chose de fou, je n’arrive toujours pas à y croire. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)