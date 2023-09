US Open : Carlos Alcaraz continue son chemin et affrontera ensuite Jannik Sinner ou Alexander Zverev à New York | Actualités tennistiques

Le champion en titre Carlos Alcaraz n’a pas perdu de temps pour battre l’Italien Matteo Arnaldi 6-3 6-3 6-4 pour atteindre les quarts de finale de l’US Open lundi.

Sous un toit fermé du stade Arthur Ashe, Alcaraz a été solide dès le début contre un homme qui participait pour la première fois au tableau principal de Flushing Meadows.

Il a fallu quelques jeux à Alcaraz pour évaluer son adversaire, mais une fois que l’Espagnol l’a fait, c’était pratiquement un trafic à sens unique.

Alcaraz a pris les commandes avec un break pour une avance de 4-2 dans le premier set, puis a de nouveau breaké au début du deuxième pour se retrouver 2-0.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant après sa victoire en huitièmes de finale contre Matteo Arnaldi, la tête de série numéro un Carlos Alcaraz a affirmé que sa surface préférée était désormais un terrain dur.



Le fougueux Italien aurait son moment dans le troisième set, battant Alcaraz à 2-1, mais l’Espagnol reculerait immédiatement, puis à nouveau pour sceller la victoire.

« Je pense que l’intensité du début jusqu’au dernier ballon m’a plu », a déclaré le champion de Wimbledon, âgé de 20 ans.

« J’ai fait un match vraiment solide, moins d’erreurs, j’ai joué mon jeu. Je suis vraiment content de la performance. »

Il affrontera ensuite soit Sinner, sixième tête de série italienne, soit Alexander Zverev, tête de série 12e.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlos Alcaraz a montré sa classe, produisant deux vainqueurs d’affilée pour remporter le quatrième jeu du deuxième set contre Matteo Arnaldi



Ailleurs, Andrey Rublev, huitième tête de série, a mis fin aux espoirs britanniques en simple à l’US Open en battant Jack Draper en quatre sets.

Rublev affrontera Daniil Medvedev ou Alex de Minaur mercredi pour une place en demi-finale – la paire qui sera la dernière à affronter Louis Armstrong lundi.

L’US Open sur Sky Sports : comment et où regarder

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports du 28 août au 10 septembre. Tous les courts seront disponibles pour la première fois



Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED personnalisés, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière en dents de scie d’Andy Murray à l’US Open, qui l’a vu remporter son premier titre majeur en 2012 à New York



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andy Murray admet qu’il devra réfléchir à son avenir dans le tennis s’il continue à subir des résultats décevants, tandis que Tim Henman espère qu’il continuera à persévérer.



Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Des extraits vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.