US Open : Carlos Alcaraz accède au deuxième tour tandis que Venus Williams subit une élimination anticipée | Actualités tennistiques

Le champion en titre Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après que son adversaire ait abandonné sur blessure tandis que Venus Williams s’est écrasée au premier obstacle.

Alcaraz a obtenu un passage facile lorsque Dominik Koepfer a abandonné alors que l’Espagnol menait 6-2 3-2.

L’Allemand s’est roulé la cheville dans un angle provoquant une grimace quelques minutes après le début du match avant de prendre un temps mort médical pour se faire bander la cheville.

L’incroyable Alcaraz Carlos Alcaraz est passé à 37-8 lors des événements du Grand Chelem. Parmi les joueurs masculins de moins de 21 ans de l’ère ouverte, seul Mats Wilander (38 ans) a remporté plus de victoires lors de ses 45 premiers matches du Grand Chelem.

Il n’était clairement pas au complet et Alcaraz a facilement converti une balle de break avec un drop shot bien placé.

Koepfer a fait preuve de courage en repoussant une balle de break lors du troisième match, mais a été entendu dire à son équipe que sa cheville était en très mauvais état. Il a enfoui sa tête dans sa serviette après qu’Alcaraz se soit converti sur une occasion de break lors du septième match.

Après avoir perdu un break dans le deuxième set, le numéro 75 mondial a repoussé deux occasions de break dans le cinquième jeu avant de se diriger solennellement vers le filet pour abandonner.

Alcaraz a déclaré : « Évidemment, je veux jouer des batailles. Je veux jouer des matchs complets. Ce n’est pas la meilleure façon de gagner un match.

« Mais évidemment, en jouant la session nocturne, je suis heureux de revenir tôt, de me reposer. Enfin, un peu plus que ce à quoi je m’attendais avant de commencer le match.

« Ce sera mieux pour moi de récupérer pour le prochain tour. »

Le nouveau look sans manches d’Alcaraz a suscité davantage de comparaisons avec son compatriote espagnol Rafael Nadal et sa victoire à l’US Open en 2019.

« Je pensais à Rafa quand il portait ça. Il a gagné cet US Open, n’est-ce pas ? » a ajouté le jeune homme de 20 ans.

« J’aime porter ça parfois lors de certains tournois spécifiques. Ici, à l’US Open, j’étais censé jouer l’année dernière. Cette année, c’est une très très bonne tenue, donc je l’adore. »

Alcaraz perdra sa place de numéro 1 mondial à la fin du tournoi après que son rival Novak Djokovic ait démoli le Français Alexandre Muller lors de son match d’ouverture lundi, un résultat qui signifie que le Serbe le remplacera en tête du classement.

Vintage Stan Wawrinka devient l’homme le plus âgé à atteindre le deuxième tour de l’US Open depuis Jimmy Connors en 1992 avec sa victoire sur Yoshihito Nishioka.

Troisième tête de série russe Daniel Medvedevle champion 2021, a produit une performance dominante lors d’une victoire 6-1 6-1 6-0 contre le Hongrois Attila Balazs, tandis que l’ancien champion Stan Wawrinka a atteint le deuxième tour avec une victoire 7-6 (7-5) 6-2 6-4 contre le Japonais Yoshihito Nishioka.

Alexandre Zverevfinaliste en 2020, est également qualifié pour le deuxième tour avec une victoire en deux sets contre l’Australien Aleksandar Vukic.

Pendant ce temps, lors de son apparition à l’US Open depuis l’annonce de sa retraite imminente, l’Américain John Isner a remporté une victoire en deux sets contre l’Argentin de 22 ans Facundo Diaz Acosta, qui faisait ses débuts à l’US Open.

Isner a réussi 11 as et a accumulé 40 gagnants en battant Diaz Acosta 6-4 6-3 7-6 (7-1).

« Ce n’est pas encore un au revoir », a déclaré Isner au public présent au stade Louis Armstrong. « En fait, je me sens plutôt bien, alors je vais essayer de continuer comme ça aussi longtemps que possible. »

Le 24e US Open de Venus Williams a pris fin brusquement au stade Arthur Ashe.

Le double vainqueur, titulaire d’une wild card à l’âge de 43 ans, a été écrasé 6-1 6-1 au premier tour par le Belge. Saluez Minnen.

L’Américaine a déclaré : « Je dois donner du crédit à mon adversaire, il n’y a pas un seul tir qu’elle n’ait pu réussir.

« Je ne pense pas avoir mal joué, c’était juste un de ces jours où je n’ai pas eu de chance.

« J’étais vraiment heureux d’être ici. J’adore jouer ici et j’ai vraiment tout donné aujourd’hui. »

Finaliste de Wimbledon Ons Jabeur a dû surmonter des difficultés respiratoires pour battre Camila Osorio de Colombie.

La Tunisienne a fait vérifier sa tension artérielle à un moment donné avant de remporter une victoire 7-5 7-6 (7-4).

N°2 mondial biélorusse Aryna Sabalenka a battu la Belge Maryna Zanevska 6-3 6-2 pour se qualifier pour une rencontre avec Jodie Burrage.

Il n’y a pas eu de poignée de main après le match entre Sabalenka et Zanevska, née en Ukraine, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle prendrait sa retraite après l’US Open.

