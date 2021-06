US Open : Bubba Watson affirme que le golf ne célèbre pas ses grands joueurs alors qu’il tente de limiter les gros frappeurs | Actualités golfiques

1:59



Bubba Watson discute de sa nouvelle approche du golf et réfléchit sur un deuxième tour 67 à l’US Open

Bubba Watson a profité de l’occasion pour avoir un coup de gueule sur l’état du jeu après avoir accordé un brevet à quatre sous 67 au deuxième tour de l’US Open.

Le joueur de 42 ans pense que les autorités gâchent une occasion de célébrer quelque chose de spécial dans le golf en tentant de freiner les réalisations de gros frappeurs comme Bryson DeChambeau.

Watson estime que les terrains de golf ne devraient pas être modifiés pour limiter leur pouvoir et qu’ils devraient être autorisés à montrer leurs compétences.

« Ce qui est triste pour moi, c’est que nous célébrons tous les sports du monde », a déclaré Watson, double champion des Masters. « Nous célébrons les réalisations. Nous célébrons un gars qui a marqué 50 points en NBA. Ils ne disent pas d’arrêter de tirer à trois points.

Le meilleur résultat de Watson à l’US Open est à égalité au cinquième rang en 2007

« Mais nous ne célébrons pas quand un gars fait huit birdies ou qu’un gars le bombarde à 400 mètres. Je ne comprends pas comment nous ne célébrons pas. Nous essayons de rendre les terrains de golf plus grands, plus durs, plus stupides, comme vous le souhaitez pour le dire, mais nous ne célébrons pas nos grands joueurs.

« Je ne fais certainement pas partie de ce groupe de grands joueurs. Je dis que je veux voir ces gars marteler le ballon. Je veux le prochain joueur prometteur. Je veux un gars de 6 pieds 8 pouces qui ne joue pas dans la NBA, je veux le voir sur le PGA Tour bombarder le ballon.

« Nous sommes le seul sport à ne pas célébrer les réalisations d’un gars qui s’entraîne dans le gymnase qui peut frapper la balle des kilomètres. Nous sommes en colère contre ce gars. Je ne sais pas pourquoi, mais nous le sommes. Je ne le suis pas, mais certaines personnes le sont – les concepteurs de terrains de golf.

« La NBA, Tom Brady gagnant, lançant des touchés, nous célébrons cela. Ils ne parlent jamais de nous en train de couper le [rough] – Hé, il s’est encore allongé. C’est super. Quoi qu’il en soit, c’est mon coup de gueule du jour. »

Watson a remporté le Masters en 2012 et 2014

Les 67 de Watson, qui comprenaient cinq birdies dans ses six derniers trous, l’ont ramené à trois sous à la mi-course, juste deux derrière le meneur du matin Richard Bland, et il attend maintenant avec impatience le week-end.

« Quelle que soit la position dans laquelle je suis, j’ai réussi le cut, donc c’est un bonus pour moi », a-t-il déclaré. « Un terrain de golf sur lequel j’ai réussi à quelques reprises, parmi les 10 premiers à quelques reprises, alors j’ai hâte de relever le défi. Ça devrait être amusant.

Watson a produit l'un des coups de la manche d'ouverture de l'US Open, frappant le pilote du pont pour atteindre le green sur une normale cinq.

« J’ai bien joué ici. Ce parcours de golf est une bête. Les grands putters ne font pas autant de putts parce que la rumeur veut qu’ils rebondissent autour de ces greens. Donc les mauvais putters continuent de mal, donc je suis là. J’ai une chance sur ce parcours. J’ai bien roulé.

« Je frappe juste de grosses tranches, j’essaie de mettre la balle en jeu, mais je vois beaucoup mieux ce parcours de golf, et j’ai acquis une certaine confiance en sachant que certaines zones sont inégales, où vous pouvez jouer hors du rough quand vous manquer le fairway.

« Tant que vous le manquez aux bons endroits, vous avez toujours une chance – pas une bonne chance – mais vous avez une chance. »