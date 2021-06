US Open : Bryson DeChambeau serait heureux de jouer avec Brooks Koepka à Torrey Pines | Actualités golfiques

Bryson DeChambeau est toujours impliqué dans une querelle apparente avec Brooks Koepka

Bryson DeChambeau a insisté sur le fait qu’il apprécierait la chance de jouer aux côtés de Brooks Koepka à l’US Open de cette semaine, mais a nié avoir été interrogé sur la perspective par les organisateurs du tournoi.

Des rapports ont révélé que DeChambeau avait été contacté par l’USGA concernant son regroupement avec Koepka au cours des deux premiers tours, le champion en titre ayant, selon les rumeurs, décliné.

Mais les deux Américains, qui sont impliqués dans une querelle apparente depuis le championnat de la PGA le mois dernier, ont affirmé qu’il n’y avait eu aucun contact avant le tournoi de l’USGA, et la paire a été séparée pour les deux premiers tours.

DeChambeau serait heureux de jouer avec Koepka à Torrey Pines

Le différend entre DeChambeau et Koepka a dominé les discussions sur le PGA Tour au cours des dernières semaines, le poids du soutien étant apparemment derrière Koepka.

Certains fans du Memorial ont été retirés du parcours pour avoir crié « Brooksy » à DeChambeau, ce qui a incité Koepka à offrir aux fans incriminés des caisses de bière gratuites pour les dédommager d’avoir écourté leur journée.

Mais DeChambeau a maintenu qu’il trouvait toute la situation amusante et a qualifié la rivalité de « grande plaisanterie », et il a affirmé qu’il n’aurait aucun problème à s’associer à Koepka plus tard dans le tournoi.

« Je pense que c’est amusant », a déclaré DeChambeau. « Il y a un moment où c’est une bonne plaisanterie. Personnellement, j’adore ça. Je pense qu’avec le temps, j’espère que le week-end nous pourrons jouer les uns contre les autres et nous mesurer. .

« Pour moi, je vais toujours essayer de jouer à mon jeu et de ne pas trop m’inquiéter de ce que font les autres, mais je pense qu’il y a des moments où, si cela dépasse le cadre de l’intégrité et de l’honneur, oui, cela peut devenir un peu intéressant.

« Au même moment, tout cela a été très amusant. C’était amusant. Pour être honnête, tirez sur les gens qui prononcent le nom de Brooksy, j’adore ça. Je pense que c’est hilarant. »

DeChambeau au 18e tee lors d’une séance d’entraînement avant l’US Open

Il a également été rappelé à DeChambeau que bien qu’il ait été soumis à de nombreux cris de « Brooksy », personne dans la galerie lors du Palmetto Championship de la semaine dernière n’a crié « Bryson » à Koepka.

« Je ne suis pas du tout inquiet », a ajouté DeChambeau. « Il est plus âgé que moi et il a gagné plus de tournois majeurs que moi. Hé, j’ai quelque chose à admirer. »

La dispute a incité le capitaine de l’équipe américaine Steve Stricker à exprimer ses inquiétudes la semaine dernière et a appelé les deux hommes à régler leurs différends pour éviter la désunion dans la salle des équipes à Whistling Straits.

Controverses ouvertes aux États-Unis Une sélection des tournois de l’US Open les plus discutés de mémoire récente

Mais DeChambeau a déclaré: « Je pense personnellement que lorsque nous sommes dans une équipe, nous allons être dans une équipe, et ce sera une atmosphère différente. Nous sommes des joueurs en compétition individuellement sur une base individuelle ici, et Je pense que nous plaisantons dans les deux sens pour nous amuser, mais quand viendra le temps de jouer dans une équipe, ce sera différent. »

Koepka a également nié avoir été approché au sujet de la possibilité de jouer avec DeChambeau jeudi et vendredi, et il a proposé une vision similaire de la perspective d’être regroupé avec le champion en titre ce week-end.

« Cela n’a pas d’importance pour moi », a déclaré le double vainqueur de l’US Open. « J’essaie de jouer à mon propre jeu, alors je me fiche de qui je suis jumelé. Peu m’importe ce qui se passe. Cela ne fait aucune différence pour moi. Ce qui se passe dans les cordes, ça a gagné ne me dérange pas. »