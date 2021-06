US Open : Bryson DeChambeau sera patient au tour final à Torrey Pines avec « Winged Foot play » | Actualités golfiques

2:41



Bryson DeChambeau revient sur son premier tour majeur sans bogey, sa récente inspiration de swing de fin de soirée, sa rivalité avec Brooks Koepka et ses espoirs de conserver son titre à l’US Open

Bryson DeChambeau revient sur son premier tour majeur sans bogey, sa récente inspiration de swing de fin de soirée, sa rivalité avec Brooks Koepka et ses espoirs de conserver son titre à l’US Open

Bryson DeChambeau a décrit les facteurs qui, selon lui, seront cruciaux lors du dernier tour de l’US Open après être fermement entré en lice avec un score de moins de 68 au troisième tour.

Le champion en titre, adoptant une stratégie similaire à celle qu’il a employée à Winged Foot l’année dernière en utilisant son pilote à presque toutes les occasions, a réussi un birdie aux premier, sixième et 13e rangs en route vers son premier tour sans bogey dans un majeur.

Cela l’a porté à trois sous et à partager la quatrième place avec Rory McIlroy, deux derrière les co-leaders Mackenzie Hughes, Louis Oosthuizen et Russell Henley.

Le joueur de 27 ans dit qu’il a maintenant appris qu’il faudra de la patience lors de la dernière manche dimanche et qu’il est également prêt à s’adapter rapidement à toutes les conditions à Torrey Pines.

DeChambeau salue ses fans sur le 16e Torrey Pines

« Il faut être très patient ici dans ces tournois majeurs », a déclaré DeChambeau.

« C’est quelque chose qui n’est pas facile à faire. Mes premiers matchs dans les majors, je n’ai pas réussi ou presque réussi, et j’ai l’impression de commencer à comprendre le golf de championnat majeur et comment le jouer et comment gérer mon jeu, mon attitude et juste mon niveau de patience. Si je peux continuer à le faire, je pense que j’aurai une bonne chance.

« S’ils rendent les choses difficiles et rentrent les épingles, ce sera un championnat très difficile. Il va s’accrocher à vos chevaux. S’ils rendent certaines des épingles accessibles et remontent les tees comme ils l’ont fait, vous allez devoir y aller.

Vivez l’US Open Golf Vivre de

« Il suffit de reconnaître le parcours de golf dans l’instant, dans les conditions du moment car s’il n’y a pas de vent ou s’il y a beaucoup de vent, cela va aussi changer beaucoup de facteurs. Il s’agit de s’adapter sur place.

« Je pense que c’est ce qui est génial avec le golf, c’est que je peux mettre autant de chiffres que je veux en jeu avant une partie, mais jusqu’à ce que vous soyez sur le terrain de golf et que vous voyiez, sentiez et ressentiez les choses, vous allez d’avoir à ajuster ces chiffres.

« C’est ce qui fait la beauté de ce jeu, et peu importe combien j’essaie de supprimer chaque variable, vous devrez toujours vous adapter chaque jour. »

DeChambeau a enregistré trois birdies et 15 pars à son troisième tour

DeChambeau s’est dégagé lors de la ronde finale à Winged Foot l’année dernière pour gagner par six tirs et après avoir pleinement utilisé son pilote samedi, il cherche à faire de même dimanche en raison de l’état du parcours.

« C’est un peu la façon dont le parcours a été mis en place, mais pour moi, quand je le manque parce que je l’ai touché assez loin, je vais le manquer un peu hors ligne », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé son plan de match.

« Donc, cela joue un peu plus à mon avantage parce que là où les gens marchent, il est piétiné et vous en tirez de bons mensonges. Quatre est un excellent exemple ici aujourd’hui. J’ai pu le toucher de près. Je n’ai pas réussi le putt, mais encore une fois, je l’ai frappé vers la droite, il a été piétiné, j’ai eu un bon mensonge et j’ai pu le remonter sur la crête supérieure.

« Encore une fois, tout cela faisait partie de la stratégie. Je savais qu’il y aurait des gens qui marcheraient et piétineraient, et si c’était un mauvais mensonge, je peux toujours le diriger vers l’avant du green et le frapper à partir de là.

DeChambeau a terminé six d’avance sur Matthew Wolff pour sa première victoire majeure à l’US Open de l’année dernière

« C’est toujours le plan de match, et j’espère que j’aurai à nouveau de la chance demain.

« Je frappe le conducteur à peu près sur tous les trous, selon l’endroit où se trouve le drapeau. Comme le 14 est le seul trou sur lequel je me suis couché, et c’était avec un fer à quatre hier, c’était parce que la goupille était de retour à droite donc je voulais me donner une chance pour le birdie.Je savais que si je ratais le fairway sur ce trou, il n’y avait aucune chance que j’aille chercher cette épingle, ça dépend donc de l’endroit où ils la mettront demain.

« Je suis sûr que ce sera de retour, mais ce sera à nouveau une décision de temps de jeu, et je pense que le jeu Winged Foot est un peu ce qui se passe cette semaine jusqu’à présent. »