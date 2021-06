US Open : Bryson DeChambeau s’améliore après une inspiration endormie avant le deuxième tour | Actualités golfiques

Le deuxième tour de Bryson DeChambeau à Torrey Pines a été quatre coups de mieux que son premier

Bryson DeChambeau s’est remis en lice à l’US Open avec un 69 de moins de deux au deuxième tour à Torrey Pines.

C’était quatre coups de mieux que le premier tour du champion en titre et il a révélé que l’inspiration pour cette amélioration lui était soudainement venue au milieu de la nuit.

« Je suis parti assez frustré hier », a déclaré le joueur de 27 ans après être passé à la normale à mi-parcours, cinq derrière le meneur du matin Richard Bland.

« C’est une de ces choses, je dormais et ça m’est venu au milieu de la nuit, je me suis réveillé et je me suis dit, hmm, je vais essayer ça, et je suis sorti, et mon intuition est plutôt bonne , alors je suis sorti et l’ai essayé et cela a fonctionné, en gardant simplement le poignet droit plié beaucoup plus longtemps lors de l’impact.

« Pour moi, il s’agit de stabiliser le visage, et j’ai donc pu trouver cela, et cela a fonctionné là-bas pour la plupart. Les fers, cela n’a pas fonctionné, mais le conducteur a fonctionné. »

DeChambeau espère toujours conserver son titre ce week-end

Malgré ce changement, DeChambeau n’a pas senti que son pilotage était la meilleure partie de son jeu alors qu’il mélangeait quatre birdies avec quatre bogeys, avec le point culminant de sa ronde un aigle au 18e par-cinq, son neuvième trou.

« J’ai toujours l’impression d’avoir mon jeu C, C-plus avec mes fers, et ma conduite est comme B, le putting est A. Je mets très bien », a-t-il ajouté.

Vivez l’US Open Golf Vivre de

« Mais j’ai l’impression que si je peux nettoyer mon jeu de fers et être un peu plus à l’aise avec les fers et les drivers, j’aurai une bonne chance pour ce week-end. »

Alors que l’Anglais Bland, âgé de 48 ans, battait haut avec cinq sous à la suite de la victoire de Phil Mickelson au championnat de la PGA, DeChambeau a admis qu’il avait été soutenu par les performances de l’ancienne génération.

DeChambeau espère avoir de nombreuses années devant lui après avoir été inspiré par Phil Mickelson

« Eh bien, c’est incroyablement inspirant », a-t-il déclaré. « Vous regardez ce que Phil a fait, n’est-ce pas, gagner un tournoi majeur, cela lui donne de l’espoir, et cela me donne aussi l’espoir de jouer pendant très, très longtemps, et je pense que c’est vraiment inspirant.

« J’aime ça dans le jeu, que n’importe qui, n’importe quel groupe d’âge puisse jouer à ce grand jeu et rivaliser et se battre. Si vous avez les compétences nécessaires pour mettre la balle dans le trou dans le nombre de coups le plus rapide, le moins de coups , vous pouvez être là-haut avec les jeunes canons.

« Cela s’est davantage orienté vers une génération plus jeune, mais c’est génial de voir une petite résurgence de personnes de cet âge concourir dans des championnats majeurs. C’est génial. »