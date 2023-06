US Open: Brooks Koepka savoure plus de «chaos» à l’US Open et se fixe un objectif majeur à «deux chiffres» | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jon Rahm et Brooks Koepka partagent leurs sentiments sur le nouvel accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF d’Arabie Saoudite

Brooks Koepka savoure plus de « chaos » à l’US Open alors qu’il cherche à faire suite à son succès au championnat PGA et à poursuivre sa poursuite ambitieuse d’un décompte majeur à deux chiffres.

Koepka a remporté quatre tournois majeurs entre 2017 et 2019 avant de voir sa carrière entravée par une blessure, l’ancien n ° 1 mondial passant ensuite du PGA Tour au circuit LIV Golf soutenu par l’Arabie saoudite l’été dernier.

L’Américain a rebondi après avoir gaspillé une avance de deux coups lors de la dernière manche des Masters en avril, où il a terminé deuxième à égalité alors que Jon Rahm a remporté la victoire, pour remporter un cinquième titre majeur avec une victoire de deux coups à Oak Hill le mois dernier. .

Faits saillants de la dernière manche du championnat PGA 2023 à Oak Hill, où Brooks Koepka a remporté le trophée Wanamaker pour la troisième fois

Koepka est à nouveau parmi les favoris du pré-tournoi au Los Angeles Country Club, avec le joueur de 33 ans confiant de se concentrer sur son propre jeu dans une semaine où la conversation est dominée par l’accord de choc entre les tournées pour essayer d’unifier le sport. .

« Plus les choses deviennent chaotiques, plus cela devient facile pour moi », a expliqué Koepka lors de sa conférence de presse avant le tournoi. « Tout commence à ralentir et je peux me concentrer sur ce sur quoi je dois me concentrer pendant que tout le monde fait face à des distractions, s’inquiète pour d’autres choses.

« Je pense qu’il y en a quelques-uns [reasons why he peaks at majors]mais je pense que [enjoying chaos] est certainement l’un d’entre eux. J’apprécie le chaos.

« Je suis à peu près sûr de savoir ce qu’il faut pour participer à des tournois majeurs. J’en ai remporté cinq et j’ai été deuxième quatre fois. Et juste au-dessus de mon palmarès, comment se préparer quand vous êtes ici, comment vous préparer quand vous ‘ Je suis à la maison pour ça, j’ai ça, je suppose, sous clé. »

Brooks Koepka cherche à remporter un troisième US Open et un sixième titre majeur

Koepka se fixe un objectif majeur ambitieux

Jack Nicklaus, Tiger Woods et Walter Hagen sont les seuls golfeurs masculins de l’histoire à avoir remporté 10 titres ou des titres majeurs dans leur carrière, bien que Koepka pense qu’il peut rejoindre ce groupe après une victoire au championnat PGA qu’il décrit comme le favori de ses titres majeurs.

« Ils signifient tous quelque chose de différent, mais ce dernier [PGA Championship]pour tout ce que j’ai dû gérer, toute la douleur, les larmes, tout ce qui s’y est passé », a ajouté Koepka, qui a remporté l’US Open en 2017 et 2018.

Alors que Brooks Koepka vise à remporter son troisième titre à l'US Open cette semaine, découvrez ses cinq victoires majeures précédentes.

« Comme je l’ai dit, il y a probablement cinq, sept personnes dans ce monde entier qui savent vraiment ce que j’ai vécu et qui ont été là à chaque étape. Je pense qu’elles ont peut-être même plus apprécié que moi. »

Sur sa cible principale, Koepka a déclaré: « Je pense qu’une chose qui m’a toujours été harcelée était que vous saviez combien de majors Jack [Nicklaus] a, tu savais combien de Tiger [Woods] a, vous saviez combien d’Arnold Palmer a, vous saviez combien de Gary Player, [Tom] Watson, toutes ces légendes, mais je n’ai jamais su combien d’événements ou de victoires du PGA Tour ils avaient au total.

Rory McIlroy dit que Brooks Koepka mérite de faire partie de l'équipe des États-Unis pour la Ryder Cup, mais ses sentiments sont différents pour les joueurs européens du circuit LIV

« C’est sur quoi vous êtes jugé. Ce sont des championnats majeurs. Vous regardez le basket-ball, vous êtes jugé sur le nombre de championnats que vous avez gagnés, pas sur le nombre de matchs que vous avez gagnés. C’est la même chose dans tous les sports.

« Comme je l’ai dit, à deux chiffres, c’est ce que j’essaie d’atteindre. Je ne pense pas que ce soit hors de question pour moi. Je pense que la façon dont je me suis préparé, la façon dont j’ai en quelque sorte adapté mon jeu car ces choses vont m’aider.

Brooks Koepka a joué un tour d’entraînement avec un autre membre de LIV, Dustin Johnson, avant l’US Open

« Je n’ai que 33 ans, donc j’ai définitivement pas mal de temps. Je dois juste rester en bonne santé et continuer à faire ce que je fais. »

Koepka pourrait-il revenir sur le PGA Tour?

Koepka a été surpris par les projets du PGA Tour et du DP World Tour de fusionner leurs opérations commerciales avec les activités liées au golf du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui finance LIV, bien qu’il ait refusé de se laisser entraîner dans ses futurs plans de carrière.

Dustin Johnson dit qu'il comprend que LIV Golf aura toujours un calendrier complet en 2024, tandis que Cameron Smith et Matt Fitzpatrick admettent qu'ils ont été surpris par le nouveau contrat du PGA Tour et du PIF.

« Nous [LIV players] Je n’en ai rien entendu », a expliqué Koepka. Je pense que c’est la chose qui a le plus choqué tout le monde. J’ai rencontré Rickie [Fowler] et JT [Justin Thomas] après avoir tout regardé et j’ai demandé s’ils savaient, et ils ont dit qu’ils ne savaient pas.

« Je ne vais pas aller dans le futur. Je n’ai pas de boule de cristal avec moi. Je suis juste inquiet pour l’US Open. Si je peux arriver à [major] Non 6 assez rapide, ce serait bien. Il y a beaucoup de jeux de simulation. Je ne vais pas jouer au jeu de simulation. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. »

