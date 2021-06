US Open : Brooks Koepka à nouveau en lice après un début encourageant à Torrey Pines | Actualités golfiques

2:18



Brooks Koepka essaie d’expliquer pourquoi il connaît autant de succès dans les tournois majeurs et revient sur son premier tour 69 à l’US Open

Brooks Koepka a continué à s’appuyer sur son impressionnant record de l’US Open en se plaçant à deux coups de l’avance à Torrey Pines.

Le quadruple champion majeur a remporté des victoires consécutives en 2017 et 2018 et a terminé deuxième derrière Gary Woodland en 2019, avant de manquer le concours de l’année dernière en raison d’une blessure.

Koepka, qui a terminé deuxième derrière Phil Mickelson au championnat de la PGA le mois dernier, s’est mis en position de défier un nouveau succès majeur après avoir obtenu un brevet de deux sous 69 jeudi.

Koepka vise une troisième victoire à l’US Open en cinq ans

« Je veux dire, vous ne pouvez pas le gagner aujourd’hui, mais vous pouvez certainement le perdre », a déclaré Koepka. « C’était agréable de prendre un bon départ, bien roulé, bien conduit sur les neuf derniers, mon avant.

« J’ai raté quelques fairways là-bas. Je les ai ratés du bon côté, c’est ce que vous devez faire, selon l’emplacement de l’épingle et avoir la chance d’avoir un mensonge décent et de le faire. Jolie Pas le meilleur, mais je vais certainement le prendre.

« Je viens d’avoir un bon plan de match, concentré, je sais ce que je fais, et je n’essaie pas de faire quoi que ce soit que je ne puisse pas. Tout est une question de discipline dans un US Open. C’est, je suppose, l’essentiel de celui-ci. »

Koepka a suivi un birdie au 12e avec des gains consécutifs à partir du 17e et est brièvement passé en tête en faisant un trou de 10 pieds au deuxième, avant que les bogeys aux troisième et septième ne le voient glisser à deux coups derrière le meneur Russell Henley. .

Koepka est huit fois vainqueur du PGA Tour, avec sa plus récente victoire au Waste Management Phoenix Open de février

Il a ajouté : « Il [playing a US Open] est beaucoup plus simple que ce que les gars font. Oui, je pense que beaucoup de gars rendent les choses plus difficiles que cela ne devrait l’être. Je dois juste comprendre où se trouve le drapeau, ce que vous faites et où le manquer. »

Le finaliste de l’US Open de l’année dernière, Matthew Wolff, est un autre coup de retard, ayant affiché un score de moins de 70 ans lors de sa première apparition en compétition depuis sa disqualification du Masters en avril pour avoir signé un tableau de bord incorrect.

Wolff, qui a lutté pour la forme et les blessures ces derniers mois et n’a pas enregistré de top 25 depuis octobre, a mélangé huit birdies avec cinq bogeys et deux doubles bogeys lors d’un premier tour mouvementé.

Matthew Wolff a commencé la semaine en tant que numéro 32 mondial

« Beaucoup de bien, beaucoup de mal », a déclaré Wolff. « J’ai commencé très fort et j’ai fait pas mal de putts au début de ma manche et j’ai trébuché un peu. Mais c’est l’US Open, tout le monde va trébucher.

« Je serais très impressionné si quelqu’un faisait 72 trous sans double bogey, même juste un double bogey, car ce serait vraiment bien. Avec la vitesse des greens et l’épaisseur du rough, des choses vont se passer et les choses ne vont pas toujours se passer dans votre sens.Je pense que je l’ai plutôt bien géré aujourd’hui et beaucoup mieux que par le passé.

« J’ai pris pas mal de temps libre. Le dernier mois et demi a juste essayé de m’amuser à nouveau et d’être heureux. C’est génial d’avoir bien joué, je veux dire, je suis ravi, mais peu importe ce qui s’est passé aujourd’hui, le score que j’ai tiré, je me suis juste amusé et je ne me suis pas amusé ici depuis un bon moment. »