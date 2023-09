US Open : Ben Shelton surprend Frances Tiafoe pour organiser un affrontement en demi-finale contre Novak Djokovic

Ben Shelton a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem à 20 ans en battant Frances Tiafoe 6-2, 3-6, 7-6 (7), 6-2 à l’US Open dans un va-et-vient rempli d’énormes frappes de tous deux par une nuit lourde.

Le match, qui a débuté mardi soir au stade Arthur Ashe et s’est terminé mercredi après minuit, était le premier quart de finale majeur de l’ère Open, qui remonte à 1968, entre deux hommes afro-américains. Il s’agissait également du premier quart de finale de l’US Open depuis 2005 entre deux hommes du pays hôte, qui n’a pas remporté de trophée du Grand Chelem en simple messieurs depuis la victoire d’Andy Roddick à Flushing Meadows deux ans auparavant.

La foule semblait avoir du mal à décider qui encourager, poussant les deux joueurs à différents moments de ce match souvent égal.

Shelton affrontera vendredi Novak Djokovic, 23 fois champion majeur, pour une place en finale.

Djokovic a atteint son record de 47e demi-finale du Grand Chelem, brisant l’égalité avec Roger Federer pour le plus grand nombre par un homme, en battant Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4.

Aussi bon que soit le service de Shelton – il a réussi 14 as pour porter son total de tournoi à 76, mais a également commis 11 doubles fautes – c’est un retour qui l’a mis aux commandes lors du bris d’égalité crucial du troisième set contre Tiafoe, qui était demi-finaliste à New York il y a un an.

Shelton a perdu deux balles de set à 6-4, une en commettant une double faute, puis a commis à nouveau une double faute pour permettre à Tiafoe d’être à un point du set à 7-6.

C’est à ce moment-là que Shelton a arraché un retour gagnant en coup droit sur un deuxième service à 83 mph pour prolonger le set à 7 pour tous. Tiafoe a ensuite réussi un coup droit, suivi d’un long revers. Shelton a célébré la prise de cet ensemble en se penchant et en pointant son oreille, demandant plus de bruit aux fans, puis en se tapotant la poitrine alors qu’il se dirigeait vers la ligne de touche.

Assez vite, il a fait un break pour se lancer dans le quatrième set. En tout, il a remporté sept jeux de service de Tiafoe.

