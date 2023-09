US Open : Ben Shelton admet que la célébration de fin de match de Novak Djokovic ne l’a pas dérangé. | Actualités tennistiques

L’Américain Ben Shelton a révélé que la célébration de fin de match de Novak Djokovic ne le dérangeait pas, affirmant que « l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère ».

Djokovic a utilisé son expérience pour vaincre Shelton alors que le Serbe se battait contre son challenger de 20 ans pour atteindre sa 10e finale de l’US Open.

Le joueur de 36 ans a forcé Shelton à commettre une erreur de coup droit sur la balle de match et a lancé un coup pas si subtil lors de sa célébration préférée en imitant le fait de raccrocher le téléphone alors qu’il se dirigeait vers le filet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Djokovic a imité la célébration de Shelton après avoir battu l’Américain en deux sets en demi-finale de l’US Open.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire en deux sets de Djokovic contre Shelton



Shelton a remporté un titre en simple de la NCAA pour l’Université de Floride l’année dernière et a attiré l’attention au cours des deux dernières semaines en fléchissant ses biceps et en prétendant que sa main était un combiné téléphonique à l’ancienne qu’il claquait – une routine qu’il a empruntée à un ancien pisteur de Floride et l’athlète de terrain Grant Holloway, champion du monde de haies.

Shelton a déclaré qu’il n’avait vu le mouvement de Djokovic qu’après le match – mais a ajouté qu’il ne dirait pas à un autre adversaire comment célébrer.

« Je n’aime pas quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des gens me dire comment je peux ou ne peux pas célébrer. Je pense que si vous gagnez le match, vous méritez de faire ce que vous voulez », a déclaré Shelton avec un sourire.

« En grandissant, j’ai toujours appris que l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, c’est donc tout ce que j’ai à dire à ce sujet. »

Djokovic disputait son 100e match à l’US Open, tandis que Shelton, non tête de série, participait à sa première demi-finale majeure et seulement à son septième match en carrière dans le tournoi.

« C’est un gars qui peut concourir au plus haut niveau, il a une mentalité similaire à la mienne sur le terrain, il veut s’en prendre à vous, être agressif et montrer ses émotions », a déclaré Shelton.

« C’était vraiment cool de voir ce match pour la première fois. J’ai hâte d’y revenir, avec un peu de chance. »

Djokovic, qui a déconnecté le rêve de Shelton, a déclaré : « J’adore la célébration de Ben. Je pensais que c’était très original et je l’ai copié. J’ai volé sa célébration. »

Physiquement, je suis aussi en forme que depuis des années et des années. J’ai toujours l’impression d’être dans le jeu.

Le triple champion de l’US Open est à une victoire d’un 24e titre majeur et devient le vainqueur le plus âgé de l’ère Open, dépassant Ken Rosewall qui avait 35 ans lorsqu’il a remporté le titre en 1970.

« Écoutez, c’est le genre de matchs et d’occasions qui me plaisent encore, qui m’inspirent à me réveiller chaque jour et à travailler dur », a déclaré Djokovic.

« Les Grands Chelems sont les plus importants, ceux qui comptent le plus pour moi. Jouer contre un joueur américain n’est jamais facile et j’ai dû garder mon sang-froid. C’était le jeu de tout le monde à la fin du troisième set. Je suis vraiment content de cette victoire aujourd’hui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Djokovic et Shelton se sont affrontés dans ce rallye épique de 30 coups…



Djokovic a ajouté qu’il n’était « pas surpris » du tout que même à l’âge de 36 ans, il soit encore capable de rivaliser avec la prochaine génération et d’atteindre quatre finales du Grand Chelem en un an.

« Cela semble probablement arrogant ou arrogant, mais je ne suis pas vraiment surpris, car je sais combien de travail, de dévouement et d’énergie j’ai mis pour essayer d’occuper ce poste, donc je sais que je mérite cela », a-t-il déclaré.

« Je crois toujours en moi, en mes propres capacités, en mes compétences, en ma qualité de joueur de tennis pour être capable d’être performant quand cela compte.

« Physiquement, je suis aussi en forme que depuis des années et des années. Je sens toujours que je suis dans le match. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Djokovic a déclaré qu’il s’épanouit dans les grands matches après avoir battu Shelton



L’US Open sur Sky Sports

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roger Federer a présenté ses superbes tirs à travers la jambe à plusieurs reprises à l’US Open



Le tennis est de retour sur Sky, s’ajoutant au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED personnalisés, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rafael Nadal a réussi un tir incroyable autour du filet contre Marin Cilic en 2019, pour le plus grand plaisir de Tiger Woods



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière mouvementée d’Andy Murray à l’US Open, qui l’a vu remporter son premier titre majeur en 2012.



Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Des extraits vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annulez à tout moment.