US Open Badminton: PV Sindhu, Lakshya Sen Register gagne au premier tour, B Sai Praneeth évincé

L’as indienne du badminton PV Sindhu a battu son adversaire américain d’origine indienne, Disha Gupta, tandis que Lakshya Sen a ouvert sa campagne en simple messieurs avec une confortable victoire contre le Finlandais Kalle Koljonen lors du tournoi de badminton US Open Super 300.

Dans un autre match en simple masculin, S Sankar Subramanian, qui est entré dans le tableau principal du tournoi après deux matches de qualification difficiles, a enregistré une victoire sur son adversaire irlandais Nhat Nguyen 21-11, 21-16 au premier tour.

Cependant, B Sai Praneeth est tombé en combattant le n ° 7 mondial de 23 ans, Li Shi Feng de Chine, dans un match exténuant qui a duré trois matchs.

Le navetteur médaillé olympique Sindhu a battu Diksha 21-15, 21-12 en seulement 27 minutes pour entrer dans le deuxième tour, tandis que Sen a montré à son adversaire finlandais la porte de sortie en moins de 30 minutes avec sa victoire 21-8, 21-16.

Sankar a cependant été poussé par son adversaire, l’Irlandais Nhat Nguyen, avant de remporter une victoire convaincante 21-11, 21-16 dans un match qui a duré 44 minutes.

Praneeth a fait de son mieux pour défier Shi Feng, deuxième tête de série, avant que l’Indien n’abandonne le match dans un match qui a duré plus d’une heure alors qu’il s’inclinait 16-21, 21-14, 21-19.

Ruthvika Shivani, la joueuse indienne classée au 61e rang, a concédé sa défaite aux mains du navetteur du Taipei chinois Lin Hsiang Ti dans des matchs consécutifs 14-21, 11-21.

Mardi, l’ancien champion des Jeux du Commonwealth Parupalli Kashyap s’est retiré de son match contre Koo Takahashi du Japon à mi-chemin de la rencontre, lors de son deuxième match après avoir mené 21-23 7-11. Kashyap avait remporté son premier match contre l’Anglais Rohan Midha 21-19, 21-17.

Le duo de double masculin de Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala, cependant, n’a pas pu franchir le premier tour en perdant alors qu’il a goûté à la défaite contre Lin Yu Chieh et Su Li Wei du Taipei chinois 14-21, 14-21.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300.

Une autre catégorie du tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.