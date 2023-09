US Open : Aryna Sabalenka trop bonne pour Zheng Qinwen alors qu’elle se qualifie pour la troisième demi-finale consécutive à New York | Actualités tennistiques

Aryna Sabalenka a battu Zheng Qinwen 6-1, 6-4 pour atteindre sa cinquième demi-finale consécutive du Grand Chelem et mettre fin à la 23e tête de série à l’US Open mercredi.

La deuxième tête de série biélorusse succédera lundi à Iga Swiatek en tête du classement, mettant ainsi fin au règne de 75 semaines du Polonais.

Après une victoire éclatante, Sabalenka est devenue la seule femme active à atteindre les demi-finales des quatre tournois majeurs en un an depuis Serena Williams en 2016.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sabalenka dit qu’elle a encore « des choses à faire à New York » avant de devenir officiellement numéro 1 mondiale lundi



« Je suis super contente de la victoire contre elle… super contente de la performance », a déclaré Sabalenka, qui a perdu en demi-finale lors de ses deux précédentes participations à l’US Open.

« Je vais faire tout ce que je peux pour rester jusqu’à la fin. »

Sabalenka a frappé son adversaire chinoise avec 17 coups gagnants et n’a jamais fait face à une balle de break.

Elle a poursuivi : « Bien sûr, je suis heureuse [to be world No 1] et c’est vraiment important pour moi et ma famille mais j’ai des choses à faire à New York ! J’essaie de me concentrer sur mon jeu et je penserai à devenir numéro 1 mondial après l’US Open. »

Zheng n’avait jamais atteint un quart de finale majeur et a enduré une période misérable contre la gagnante de l’Open d’Australie, car elle n’a pas pu tirer beaucoup de puissance de son service. La Biélorusse l’a forcée à commettre 23 erreurs.

Sabalenka jouera le vainqueur d’un match entre les Américains Clés Madison et champion de Wimbledon Marketa Vondrousova.

Comment Sabalenka s’est hissée en demi-finale…

Zheng, 20 ans, n’a remporté que quatre des 24 premiers points du match alors que Sabalenka prenait une avance de 5-0 avant de conclure le premier set en seulement 27 minutes.

La joueuse chinoise a amélioré son niveau dans le deuxième set, forçant Sabalenka à reculer, et elle a fait preuve de finesse pour triompher dans un superbe échange de 21 tirs lors du cinquième jeu.

Mais elle a aidé Sabalenka à faire le break avec une double faute et deux fautes directes lors du septième jeu et ne s’est jamais remise, envoyant un revers dans les filets sur la balle de match.

La joueuse de 25 ans n’a perdu que 21 matchs au cours des 10 sets qu’elle a disputés en cinq tours à New York.

Navratilova : Sabalenka a été exceptionnelle

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martina Navratilova a déclaré que Sabalenka était « exceptionnelle » alors qu’elle se qualifiait pour les demi-finales de l’US Open.



L’analyste de Sky Sports, Martina Navratilova, a été impressionnée par la victoire de Sabalenka, déclarant : « Elle a joué de manière exceptionnelle dès le départ. Elle a démarré rapidement et n’a jamais regardé en arrière.

« Elle a juste dominé du premier au dernier point. Même avec une double faute au service du match, ce n’est pas grave, elle sert un gros service au point suivant. »

Zheng contre Sabalenka : le conte de la bande Zheng Statistiques du match Sabalenka 4 As 3 1 Doubles fautes 3 63% Pourcentage de victoire au 1er service 88% 52% Pourcentage de victoire au 2ème service 68% 0/0 Points de break gagnés 3/7 13 Total des gagnants 17 16 Erreurs directes 12 35 Total des points gagnés 56

L’US Open sur Sky Sports

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports jusqu’au 10 septembre. Tous les courts pourront être regardés pour la première fois



Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED personnalisés, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière mouvementée d’Andy Murray à l’US Open, qui l’a vu remporter son premier titre majeur en 2012.



Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Des extraits vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.