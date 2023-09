US Open : Aryna Sabalenka se qualifie mais Ons Jabeur renvoyé par Zheng Qinwen | Actualités tennistiques

Aryna Sabalenka a célébré son détrônement d’Iga Swiatek en tant que numéro un mondial avec une victoire complète 6-1 6-3 sur la 13e tête de série Daria Kasatkina au quatrième tour de l’US Open lundi soir.

La défaite de Swiatek dimanche signifie que Sabalenka sera en tête du classement pour la première fois une fois ce tournoi terminé, même si la principale ambition du champion de l’Open d’Australie cette quinzaine sera de repartir avec le trophée samedi.

Sabalenka a atteint les demi-finales des deux dernières éditions ici à New York et affrontera ensuite le vainqueur d’Ons Jabeur, Zheng Qinwen, dans sa tentative de se qualifier à nouveau pour les quatre dernières.

En plus d’avoir remporté l’Open d’Australie cette année, le Biélorusse a également atteint le dernier carré de Roland-Garros et de Wimbledon.

« Je n’avais aucun doute sur le fait qu’Iga allait atteindre la finale. J’étais triste qu’elle ait perdu, mais devenir numéro un signifie beaucoup pour moi », a déclaré Sabalenka sur le terrain.

« J’ai fait beaucoup d’efforts cette année pour atteindre cet objectif et je n’arrive toujours pas à y croire… mais je ne voulais pas être distrait pour ce soir. »

Jabeur absent, Keys bat Pegula

Zheng a battu Jabeur, finaliste de l’US Open de l’année dernière, 6-2, 6-4 pour atteindre les quarts de finale, son parcours le plus profond dans un tournoi du Grand Chelem.

Zheng est tête de série 23e et devient le premier joueur chinois à atteindre les huitièmes de finale de l’US Open depuis Qiang Wang en 2019.

Et elle l’a fait en maîtrisant la Tunisienne, cinquième tête de série, avec un jeu de fond de court agressif qui a produit 21 vainqueurs.

« Je me sens super heureux et excité de jouer dans un grand stade et de réaliser une très bonne performance aujourd’hui », a déclaré Zheng, 20 ans, au public du stade Louis Armstrong.

Plus tôt dans la journée, Madison Keys a battu sa compatriote américaine Jessica Pegula 6-1 6-3 en un peu plus d’une heure pour réserver sa place dans les huit derniers.

Keys, 17e tête de série et finaliste de 2017 à Flushing Meadows, a rapidement éliminé son adversaire et amie proche, troisième tête de série.

Son adversaire en quart de finale sera Marketa Vondrousova, neuvième tête de série, qui est revenue pour battre l’Américaine Peyton Stearns, non tête de série, 6-7 (3) 6-3 6-2 pour maintenir en vie son rêve d’un deuxième titre consécutif du Grand Chelem après avoir remporté Wimbledon.

« En fait, je ne m’y attendais pas après Wimby, il y avait beaucoup de pression », a déclaré Vondrousova par la suite. « Voyons ce qui se passe ensuite. »

