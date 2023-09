US Open : Andy Murray subit une élimination au deuxième tour aux mains de l’inspiré Grigor Dimitrov | Actualités tennistiques

Les espoirs d’Andy Murray d’une course en profondeur à l’US Open ont été anéantis lorsque l’ancien champion a été éliminé au deuxième tour aux mains d’un Grigor Dimitrov inspiré.

Murray, le champion 2012, s’est effondré face à la 19e tête de série bulgare Dimitrov, l’ancien numéro 1 mondial britannique n’étant plus que l’ombre de lui-même dans une décevante défaite 6-3 6-4 6-1.

Dimitrov n’a pas tari d’éloges à l’égard de Murray, mais le Bulgare a désormais de grands espoirs de reproduire son parcours jusqu’en demi-finale en 2019.



Lors de la 12e rencontre entre deux vétérans de ce sport, et sept ans après leur dernière, Dimitrov, 19e tête de série, n’a enregistré que sa quatrième victoire contre l’Écossais.

Le ding-dong d’un premier set, comprenant deux jeux brutaux de 15 minutes, était en équilibre à 3-3 avec près d’une heure jouée et le match s’annonçait comme un autre marathon de Murray.

Murray avait perdu huit points d’affilée pour prendre du retard, mais il a riposté après une frappe étonnante d’un joueur de 36 ans avec une hanche en métal, récupérant une corde dans le filet en éloignant habilement le ballon de Dimitrov.

Il a continué sa course au-delà du poteau du filet et dans le côté du terrain de Dimitrov, où le Bulgare a applaudi son adversaire avant que les deux raquettes ne soient tapées.

C’est là que les subtilités se sont terminées, et les espoirs de Murray se sont rapidement détériorés.

Il a réussi un jeu de service absolument puant, deux doubles fautes et deux fautes directes, offrant à Dimitrov le set et l’élan.

Murray a de nouveau été brisé au début de la seconde et ses épaules se sont affaissées encore plus lorsque sa seule chance de revenir en arrière s’est éloignée.

Les appels constants à son équipe devenaient de moins en moins cordiaux et, menés 4-1 en troisième, il leur fit signe que le match était terminé comme une compétition.

Le triple champion du Grand Chelem s’est avéré avoir raison deux matchs plus tard, alors qu’une autre tentative de défi dans les tours ultérieurs d’un Grand Chelem a échoué.

« Je suis très content de ma performance aujourd’hui. Honnêtement, je m’attendais à cinq sets », a déclaré Dimitrov après sa victoire. « J’essayais constamment de me rappeler que j’étais là pour le long terme.

« J’ai joué contre Andy plusieurs fois. C’est un formidable compétiteur, un gars extraordinaire aussi. »

Henman : Le plan de match de Grigor était parfait

« Décevant. D’abord et avant tout pour lui, et pour nous parce que nous voulions tous le suivre dans un grand parcours », a déclaré l’ancien numéro 1 britannique Tim Henman sur Sky Sports Tennis.

« Mais une grande partie du mérite revient à Grigor. Il a élaboré un plan de match spécifique, utilisant beaucoup le revers tranché et ne donnant à Murray aucun rythme de travail. »

Conte de la bande

Murray contre Dimitrov : l’histoire de la bande Murray Statistiques du match Dimitrov 2 As 6 7 Doubles fautes 6 60% Pourcentage de victoire au 1er service 67% 32% Pourcentage de victoire au 2ème service 51% 18/29 Points nets gagnés 22/31 2/9 Points de break gagnés 7/14 45 Total des gagnants 34 81 Total des points gagnés 105

