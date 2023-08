US Open: Andy Murray frustré de manquer le classement de l’US Open mais il peut toujours être dans le mélange, selon Laura Robson | Actualité Tennis

L’analyste de Sky Sports Tennis, Laura Robson, comprend la déception d’Andy Murray d’avoir contracté une tension abdominale à Toronto, mais elle soutient le Britannique pour être dans le mélange à l’US Open, bien qu’il ne soit pas tête de série.

Murray, 36 ans, s’est excusé auprès de la foule à l’Open canadien après s’être retiré juste avant son match contre la septième tête de série italienne Jannik Sinner lors des 16 derniers matchs plus tôt ce mois-ci.

Ce n’était que la septième fois que l’Ecossais concédait un forfait dans sa carrière et perturbait ses préparatifs pour le dernier Grand Chelem de la saison à l’US Open, qui débute le 28 août à New York – en direct sur Sky Sports.

Murray est actuellement classé n ° 37 au monde, ce qui signifie qu’il compterait sur un certain nombre de retraits de haut niveau pour obtenir une tête de série à Flushing Meadows.

Il semble très peu probable que l’ancien triple champion du Grand Chelem soit classé dans le top 32, le tableau principal ayant lieu jeudi, mais l’ancien partenaire olympique en double mixte Robson pense que cela n’aura pas d’importance pour lui.

« Il a le niveau de tennis pour battre presque tout le monde au tirage au sort et il ira dans n’importe quel match en pensant qu’il a de grandes chances de gagner – il y a tellement de confiance en son jeu », a déclaré Robson, qui a remporté une médaille d’argent. aux côtés de Murray à Londres 2012.

« Sa blessure ressemblait plus à un retrait préventif qu’autre chose. Il a eu la même chose à cette époque l’année dernière et il ne peut tout simplement pas le pousser, ce qui est si vrai pour une blessure aux abdominaux. Vous ne pouvez tout simplement pas jouer sans faire c’est pire.

« Il a maintenant le temps dont il a besoin et, même s’il sera déçu de manquer une tête de série, quand vous arriverez à New York, quand vous aurez la pression d’un Chelem, quand vous jouerez sous les projecteurs aux États-Unis Ouvert, tout peut arriver. J’ai donc l’impression qu’Andy est toujours très présent. »

Je suis vraiment dedans maintenant, je vais devoir mourir pour chaque point juste pour obtenir quoi que ce soit.

Johanna Konta, experte de Fellow Sky Sports, a déclaré que ce serait bien de voir Murray enchaîner quelques victoires et de pouvoir concourir physiquement dans une rencontre au meilleur des cinq.

« Cela pourrait être agréable de voir Murray pénétrer profondément dans le tournoi », a déclaré Konta, l’ancien numéro 4 mondial. « Ce sera agréable de le voir jouer car cela fait un moment que les gens ne l’ont pas vu jouer.

« Je pense qu’il joue parce qu’il pense probablement encore qu’il a quelque chose de plus à tirer de lui-même. Il y a encore des domaines où il peut s’améliorer et nous avons le privilège de le voir jouer et concourir comme l’un des meilleurs compétiteurs à avoir jamais joué le jeu.

« Ce qu’il a encore pour lui, c’est que les joueurs pensent toujours à Andy et à ce qu’était Andy il y a des années, alors les joueurs entrent toujours sur le terrain en pensant » Je suis vraiment dedans maintenant, je vais devoir mourir pour chaque point juste pour obtenir n’importe quoi ‘pour que ce personnage du vestiaire l’aide toujours même s’il n’est pas le joueur qu’il était. »

Konta pense également que l’équipe de coulisses de Johnny O’Mara et Mark Hilton a aidé à « motiver » Murray dans la mesure où il aime à nouveau concourir.

« J’ai toujours trouvé Andy vraiment drôle dans ce sens à cause de la quantité de plaisanteries qui se passe dans son équipe; sur certains points, je pense » comment savez-vous que ce sont des plaisanteries? ils abusent juste les uns des autres ici », a ri Konta.

« Je ne sais pas où cela cesse d’être drôle, mais il s’en nourrit et ils font de même. Il s’agit toujours de passer un bon moment et de travailler dur. Il s’agit de pouvoir avoir de bonnes plaisanteries et quand vous avez une bonne camaraderie avec les gens autour de vous, cela vous donne une bonne motivation et il ne sera pas différent de cela. Cela l’aidera à être compétitif.

