US Open : Andy Murray fait un début de campagne parfait à New York tandis que Cameron Norrie gagne également | Actualités tennistiques

Andy Murray a mis fin à tout problème de blessure alors qu’il se qualifiait pour le deuxième tour de l’US Open aux côtés de ses compatriotes britanniques Cameron Norrie et Jack Draper mardi.

Le joueur de 36 ans, champion à Flushing Meadows en 2012, a été contraint de se retirer des tournois de préparation de cette année à Toronto et Cincinnati après avoir souffert d’une tension abdominale.

Mais il a mis tous les doutes derrière lui en devenant le huitième homme à enregistrer 200 victoires en Grand Chelem dans l’ère Open avec une victoire divertissante 6-2 7-5 6-3 sur le Français Corentin Moutet sur le Grandstand Court.

« Le meilleur que j’ai joué depuis 2017 »

« C’est l’un des joueurs les plus habiles du circuit, avec tant de façons de vous perturber, et il provoque toujours un peu de chaos », a déclaré Murray à propos de Moutet.

« J’espère que c’était divertissant, il y a eu quelques points amusants, donc je suis heureux de m’en sortir en deux sets.

« C’était long, mais la façon dont nous jouions allait probablement toujours être comme ça. Trois heures, c’est beaucoup plus court que certains de mes matches !

« Je suis à mon meilleur classement depuis que j’ai installé la hanche métallique, donc j’en suis content. Cela n’a pas été un voyage facile et j’aimerais être mieux classé. C’est le meilleur que j’ai joué de manière constante depuis probablement depuis 2017. Je suis content d’y aller et de progresser. »

Les 5 meilleurs points de la victoire de Murray

Comment Murray s’est qualifié pour le deuxième tour

Il s’agissait peut-être d’une victoire en deux sets, mais, généralement avec Murray, il y a eu beaucoup de drames et même une controverse VAR, la première du genre à Flushing Meadows.

Murray a dominé le premier set, mais un passage de jeu plat l’a vu tomber en panne dans le deuxième alors que l’utilisation par Moutet de slices et de drop shots commençait à causer des problèmes aux Écossais.

Cependant, Murray a eu un relâchement lorsque Moutet a commis une double faute sur le point de set, puis un cordon chanceux l’a aidé à revenir en arrière.

Murray était de retour en mode irritant et cela est arrivé à Moutet, qui a brisé sa raquette sur le sol à deux reprises, alors que le deuxième set lui échappait.

Moutet a subi une vilaine chute sur la ligne de fond, atterrissant sur son poignet, mais a pu continuer et a sauvé quatre balles de break lors de son prochain jeu de service.

Mais Murray a frappé à la prochaine occasion et a servi pour la victoire – après une vérification vidéo d’un double rebond qui, embarrassant pour les organisateurs qui l’ont introduit cette année, s’est avéré peu concluant – en un peu moins de trois heures.

Victoire historique pour Murray

Murray a rejoint une liste illustre en atteignant 200 victoires en Grand Chelem, mené par ses trois principaux rivaux en carrière, Roger Federer (369), Novak Djokovic (355) et Rafael Nadal (314).

Ce trio compte plus de 80 victoires d’avance sur tous les autres, avec Jimmy Connors quatrième (233), devant Andre Agassi (224) et l’entraîneur de Murray, Ivan Lendl (222).

L’Écossais n’est qu’à trois victoires de Pete Sampras (203), septième, et dépassera le 14 fois champion majeur avec une qualification pour les quarts de finale de l’US Open.

La victoire de Murray à l’US Open R1 est sa 200e au total dans un Grand Chelem. La liste du simple messieurs : 1.Roger Federer 369 2. Novak Djokovic 355 3. Rafael Nadal 314 4. Jimmy Connors233 5. André Agassi 224 6. Ivan Lendl222 7. Roy Emerson 210 8. Pete Sampras203 9.Andy Murray 200

Conte de la bande

Murray contre Moutet : l’histoire de la bande Murray Statistiques du match Moutet 4 As 5 3 Doubles fautes 1 76% Pourcentage de victoire au 1er service 63% 62% Pourcentage de victoire au 2ème service 41% 5/25 Points de break gagnés 1/3 44 Total des gagnants 32 23 Erreurs directes 36 111 Total des points gagnés 86

Analyse des matchs

Tim Henman détaille les statistiques clés derrière l’impressionnante victoire d’ouverture de Murray à Flushing Meadows.

Qui est le prochain pour Murray ?

Le triple champion du Grand Chelem affrontera Grigor Dimitrov dans une rencontre à succès au deuxième tour.

La 19e tête de série est revenue de deux sets d’avance, sauvant également trois balles de match avant de vaincre le Slovaque Alex Molcan 6-7 (9-11) 6-7 (5-7) 6-1 7-5 7-6 (11-9). dans un match marathon.

Murray mène leurs rencontres en carrière 8-3, même si ce sera la première fois qu’ils s’affronteront en sept ans.

Norrie attribue à Alcaraz la première victoire

Image:

Cameron Norrie a impressionné lors de son affrontement au premier tour et affrontera désormais le qualifié Yu Hsiou Hsu





Norrie a démantelé le Russe Alexander Shevchenko 6-3 6-2 6-2 pour atteindre le deuxième tour à New York.

C’était exactement le genre de performance dont Norrie avait besoin après avoir perdu ses trois matches précédents sur des terrains durs.

La 16e tête de série a remercié Carlos Alcaraz pour son amélioration après s’être entraîné avec l’Espagnol lundi.

« Nous avons eu un très bon entraînement et je pense que cela a vraiment donné le ton [on Monday] et j’ai pu l’intégrer à mon match [Tuesday], » il a dit.

« Il apprécie toujours l’entraînement et apporte beaucoup de style et d’enthousiasme sur le terrain d’entraînement.

« Ce n’était pas un match facile. Shevchenko a réalisé une bonne année jusqu’à présent. Je connais très bien son jeu, je me suis entraîné plusieurs fois avec lui.

« J’ai pu jouer plus de points et gagner certains des matchs difficiles. C’était un bon match à jouer au premier tour pour avoir beaucoup de rythme. »

Norrie affrontera les qualifications Yu Hsiou Hsunuméro 237 mondial, au deuxième tour après sa victoire surprise face à l’Australien Thanasi Kokkinakis.

Jack Draper a rejoint Murray, Norrie et Katie Boulter au deuxième tour, le jeune Britannique battant Radu Albot 6-1 6-4 6-3 en un peu plus de deux heures.

Le joueur de 21 ans, qui a raté la saison sur gazon en raison d’une blessure à l’épaule. a pris sa retraite sur blessure lors du récent Winston-Salem Open, soulevant des doutes sur sa participation à l’US Open, mais le gaucher s’en est sorti sans problème.

