US Open : Andy Murray et Katie Boulter mènent la charge britannique lors du dernier Grand Chelem de l’année | Actualités tennistiques

Andy Murray et Katie Boulter mèneront la charge britannique lors du dernier Grand Chelem de l’année à l’US Open, mais qui et quand jouent-ils ?

Murray a été contraint de se retirer de Cincinnati en raison d’une tension abdominale, tandis que Cameron Norrie a perdu quatre matches consécutifs depuis Wimbledon.

Dan Evans a subi une série de défaites torrides avant de remporter le plus gros titre de sa carrière à Washington, tandis que Jack Draper a été blessé tout l’été.

Katie Boulter, qui atteint désormais un sommet en carrière, est rejointe par Jodie Burrage et la qualifiée Lily Miyazaki pour compléter un contingent britannique qui ne déborde pas vraiment de confiance, mais qui contient beaucoup d’espoir et d’optimisme.

Andy Murray

L’ancien numéro un mondial Andy Murray est convaincu que sa tension abdominale s’est dissipée à temps pour l’US Open.





Le joueur de 36 ans a réalisé sa meilleure saison depuis son opération à la hanche et a constamment prouvé qu’il pouvait à nouveau rivaliser avec les meilleurs du monde, même si franchir la ligne d’arrivée a été une autre affaire. Sa défaite atroce au deuxième tour contre Stefanos Tsitsipas à Wimbledon a clairement fait mal, mais le désir d’être à nouveau un facteur sur la plus grande scène brûle toujours. Il s’est déclaré apte samedi suite à une blessure à l’abdomen qui avait laissé ses espoirs en suspens.

Murray débute sa dernière campagne à New York contre Corentin Moutet, le numéro 71 mondial français, deuxième en tribune mardi. S’il y parvient, une rencontre alléchante au deuxième tour avec la 19e tête de série bulgare Grigor Dimitrov est prévue.

« Je n’ai jamais joué contre lui [Moutet] avant et je me suis entraîné avec lui une fois. C’est un gars extrêmement talentueux mais il n’est pas le plus grand donc il a tendance à jouer beaucoup de longs points mais il a beaucoup de variété, il a de bonnes mains au filet bien qu’il puisse être un peu volatile par moments mais c’est un bon défi pour moi », a déclaré Murray.

« Il est très différent de la façon dont beaucoup de gars jouent dans le tableau parce que le jeu est basé sur de gros services et de la puissance. Je dirais qu’il est vraiment le contraire de cela, donc c’est un bon test pour moi. »

Cameron Norrie

Cam Norrie peut-il retrouver sa forme avant le dernier Grand Chelem de l’année





Après un brillant début de saison, Norrie se retrouve dans une sorte de creux. La solidité qui a fait la base de ses superbes deux dernières saisons n’est plus tout à fait là et le joueur de 27 ans arrive à New York après avoir perdu ses quatre derniers matches remontant au premier tour de Wimbledon. Il reste l’un des 20 meilleurs joueurs et possède une grande confiance en lui, mais il aura du pain sur la planche pour égaler la course au quatrième tour de l’année dernière.

Norrie s’ouvre contre le Russe Alexander Shevchenko avec son match programmé en deuxième position sur le court 11.

« Je pense que pour moi, cela ne fait que commencer », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je pense que j’apprends encore et je pense qu’en termes de façon de jouer, si vous me regardez, il y a quatre ou trois ans, j’étais très passif sur le terrain.

« J’ai pu beaucoup améliorer mon coup droit et être capable de dicter avec mon coup droit a été une chose énorme pour moi et puis je pense, ouais, cela met juste les gars mal à l’aise. Je ne suis pas un gars qui va sortir et complètement vous frapper hors du terrain tout le temps, je vais vous emmener dans un endroit où vous n’êtes pas très à l’aise et où vous frappez la balle dans des parties difficiles du terrain.

« Je pense être un peu plus proactif et je pense qu’il suffit d’apprendre des lourdes défaites que j’ai subies – j’ai également subi beaucoup de mauvaises pertes – [has been important]. Comme je l’ai dit, j’apprends encore et je pense que nous sommes encore au début de ma carrière. »

Le dernier tournoi majeur de l’année est très différent des trois autres et Norrie, qui a beaucoup d’amis à New York et connaît bien la culture de la ville, apprécie l’atmosphère différente que l’on retrouve au stade Arthur Ashe et dans tout Flushing Meadows.

Le Britannique espère s’améliorer par rapport à l’année dernière, lorsqu’il avait atteint le quatrième tour avant de s’incliner face à un impressionnant Andrey Rublev et il a bon espoir avant la quinzaine à venir.

« Je suis vraiment excité pour l’US Open. Je pense que c’est probablement mon meilleur type de surface et je me sens le plus à l’aise ici à New York », a déclaré Norrie.

Katie Boulter, Jodie Burrage et Lily Miyazaki

Katie Boulter s’est hissée au 60e rang mondial et les attentes sont élevées à l’égard de la numéro 1 britannique.





Après le faible nombre de participantes britanniques directes pour le simple féminin à Roland-Garros et à Wimbledon, il est bon de voir Boulter, Burrage et Miyazaki dans le tableau principal.

Boulter s’est propulsée au 60e rang en carrière après quatre années passées à tenter de revenir dans le top 100 après une blessure. La joueuse de 27 ans a brillé sur gazon, remportant son premier titre sur le circuit WTA à Nottingham et atteignant le troisième tour à Wimbledon. Elle s’est qualifiée à New York en 2021 mais espère remporter son premier match du tableau principal contre Diane Parry, qui sera première sur le court 6 mardi.

Jodie Burrage visera à provoquer une surprise ou deux à l’US Open de cette année





Battue par Boulter en finale à Nottingham, Burrage la rejoint dans le top 100 et dans le tableau principal à Flushing Meadows, où elle fera ses débuts en Grand Chelem à l’étranger. Ce fut une saison décisive pour la joueuse de 24 ans, qui est une autre joueuse aux prises avec des blessures au cours de sa carrière. Burrage a prouvé son courage compétitif en 2023 avec plusieurs victoires serrées, battant 10 adversaires du top 100 en cours de route. Elle affronte Anna Blinkova lors du dernier match sur le court 9 mardi.

Miyazaki s’est qualifié pour le tableau principal après avoir enregistré des victoires contre Daria Snigur, Valeria Savinykh et Viktoria Hruncakova. Elle joue deuxième sur le court 8 lundi contre la Russe Margarita Betova, qui joue sous un classement protégé après son retour d’avoir un enfant.

Dan Evans

Dan Evans a remporté le plus gros titre de sa carrière à Washington





Ces derniers mois ont également été difficiles pour Evans, qui a perdu son match d’ouverture dans huit de ses neuf derniers événements du circuit. Cependant, la seule fois où il a réussi, à Washington au début du mois, il a remporté le plus gros titre de sa carrière. Le joueur de 33 ans sera à nouveau tête de série et possède un très bon bilan à Flushing Meadows, ayant atteint le troisième tour quatre fois et le quatrième tour une fois. Evans est le dernier sur le court 12 contre Daniel Galan mardi.

Jack Draper

Jack Draper sera-t-il apte pour son match d’ouverture contre Radu Albot mardi ?





Lorsque Draper a surpris Félix Auger-Aliassime pour atteindre le troisième tour à Flushing Meadows l’année dernière, il semblait que sa carrière était sur le point de décoller, mais malheureusement, les blessures sont devenues une épine constante depuis et son classement est retombé en dehors du top 100. il ne fait aucun doute qu’il remontera rapidement si le puissant joueur de 21 ans parvient simplement à rester en forme pendant un certain temps. Une blessure à l’épaule subie à Roland-Garros qui l’a exclu du gazon était son dernier problème. Cependant, il a abandonné après avoir perdu le premier set au deuxième tour de l’Open de Winston-Salem, ce qui est préoccupant. Il est un flotteur dangereux dans le tirage au sort, s’il est en pleine forme et s’il ouvre sa campagne mardi. Il est troisième sur le court 15 face à Radu Albot.

