US Open : Andy Murray, confiant, la tension abdominale s’est dissipé à temps pour le Grand Chelem | Actualités tennistiques

Le Britannique Andy Murray est convaincu que les tensions abdominales qui ont gêné sa préparation à l’US Open se sont dissipées juste à temps pour son match d’ouverture contre Corentin Moutet.

Le joueur de 36 ans, champion à Flushing Meadows en 2012, a été contraint de se retirer des tournois de préparation de cette année à Toronto et à Cincinnati après avoir connu une série de tournois sans blessure.

Le triple champion du Grand Chelem n’a pas pu servir à l’entraînement jusqu’à cette semaine en raison de ce qu’il a révélé être une déchirure d’un muscle abdominal.

« Les cinq ou six premiers jours ont été un peu compliqués. Il y avait beaucoup d’avis différents », a expliqué l’Ecossais.

« C’est un endroit assez difficile à scanner, les abdominaux, donc nous n’étions pas vraiment sûrs les premiers jours. Et puis je suis arrivé à New York assez tôt et je suis allé dans l’un des hôpitaux ici et j’ai demandé au radiologue de chez moi qui regarde mes scans, vérifiez-les.

« J’ai eu une petite déchirure, qui guérit. Et les cinq ou six derniers jours d’entraînement ont été vraiment bons. Je n’ai eu aucun problème au service.

« Il est évident qu’il ne faut pas prendre une semaine de repos avant de s’y consacrer à fond. Il faut se muscler un peu. Cela n’a pas été parfait dans ce sens, mais mes abdos vont bien. »

Murray entame mardi sa dernière campagne à New York contre Corentin Moutet, le numéro 71 mondial français.

S’il y parvient, une rencontre alléchante au deuxième tour avec la 19e tête de série bulgare Grigor Dimitrov est prévue.

« Je n’ai jamais joué contre lui [Moutet] avant et je me suis entraîné avec lui une fois. C’est un gars extrêmement talentueux mais il n’est pas le plus grand donc il a tendance à jouer beaucoup de longs points mais il a beaucoup de variété, il a de bonnes mains au filet bien qu’il puisse être un peu volatile par moments mais c’est un bon défi pour moi.

« Il est très différent de la façon dont beaucoup de gars jouent dans le tableau parce que le jeu est basé sur de gros services et de la puissance. Je dirais qu’il est vraiment le contraire de cela, donc c’est un bon test pour moi. »

Qui joue lundi ?

Novak Djokovic, de retour après avoir raté l’US Open de l’année dernière en raison de son statut vaccinal, est en action lundi soir contre le Français Alexander Muller sur Arthur Ashe.

Le Serbe, en quête d’un 24e titre historique du Grand Chelem, peut prendre le relais du champion de l’US Open et de Wimbledon, Carlos Alcaraz, en tête du classement masculin simplement en remportant son match du premier tour.

La numéro un mondiale féminine Iga Swiatek, championne en titre, ouvre la séance contre Ashe contre la Suédoise Rebecca Peterson, Coco Gauff affronte Laura Siegemund, tandis que Caroline Wozniacki et Christopher Eubanks sont également en action.

