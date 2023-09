US Open : Andy Murray admet qu’il envisagerait l’avenir du tennis si son classement commençait à « reculer » | Actualités tennistiques

Andy Murray, découragé, admet qu’il envisagerait son avenir dans le sport si son classement commençait à reculer après sa sortie de l’US Open face à Grigor Dimitrov.

L’ancien numéro 1 mondial de 36 ans s’est retiré du dernier Grand Chelem de l’année à Flushing Meadows après une défaite décourageante au deuxième tour contre son ancien rival Dimitrov au stade Arthur Ashe.

Lors de la 12e rencontre entre deux vétérans de ce sport, et sept ans après leur dernière, Dimitrov, 19e tête de série, n’a enregistré que sa quatrième victoire contre l’Écossais.

Performances de Murray en Grand Chelem depuis 2017 Depuis 2017, lorsque ses problèmes à la hanche ont commencé, Murray a participé à 12 tournois du Grand Chelem et n’a pas encore dépassé le troisième tour. Premier tour – 3 Deuxième tour – 6 Troisième tour – 3

Murray s’est flétri sur le terrain sur lequel il a remporté son premier titre du Grand Chelem en 2012, alors qu’il glissait vers une lourde défaite 6-3 6-4 6-1.

« Je veux dire, c’est évidemment décevant de ne pas jouer comme tu le voudrais, tu sais ? » a déclaré Murray, qui n’a pas dépassé le troisième tour d’un événement majeur depuis 2017.

« Mais peut-être que je dois accepter que ces événements, j’ai eu des courses profondes et tout ce dont je me sentais capable, ils pourraient ne pas être là aussi.

« Donc, vous savez, je suis conscient de ce que je fais, c’est incroyablement difficile de jouer au plus haut niveau comme je le suis actuellement. Et certains jours, c’est plus difficile que d’autres.

« Mais oui, aujourd’hui, c’est évidemment une défaite vraiment décevante et probablement la manière dont elle l’a été aussi. Je veux dire, je me suis battu assez fort, mais je n’ai tout simplement pas assez bien joué.

« Vous savez, en fin de compte, ce sont les événements dans lesquels vous voulez jouer votre meilleur tennis et créer davantage de grands moments, et je ne l’ai pas fait cette année. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dimitrov était plein de respect pour Murray après l’avoir battu confortablement à l’US Open



Murray, qui a connu un parcours de conte de fées jusqu’au troisième tour à l’Open d’Australie avant de s’incliner face à Stefanos Tsitsipas dans un thriller en cinq sets à Wimbledon, a déjà remporté des titres Challenger de niveau inférieur à Aix-en-Provence, Surbiton et Nottingham cette année, alors qu’il est actuellement classé n°37 mondial.

« J’apprécie toujours tout ce qui permet de jouer à un niveau élevé. J’apprécie le travail. L’entraînement et le fait d’essayer de m’améliorer et d’essayer de devenir meilleur, j’apprécie toujours cela et c’est ce qui me permet de continuer », a poursuivi le joueur de 36 ans. vieux.

« Si les choses changent et que je cesse d’apprécier cela ou mes résultats, mon classement et tout, si je commence à reculer à cet égard, dans quelques mois, j’étais classé 60e au monde ou autre au lieu de progresser, les choses pourraient changer. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Henman et Martina Navratilova analysent le revers de Dimitrov lors de sa victoire contre Murray



L’US Open sur Sky Sports : comment et où regarder

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports jusqu’au 10 septembre. Tous les courts pourront être regardés pour la première fois



L’US Open est de retour sur Sky Sports avec la promesse d’offrir aux fans une couverture en direct du Grand Chelem comme jamais auparavant.

Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED sur mesure, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la carrière mouvementée d’Andy Murray à l’US Open, qui l’a vu remporter son premier titre majeur en 2012.



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



De Novak Djokovic à Iga Swiatek, il est temps de rencontrer les prétendants au champion de l’US Open !



Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de médias sociaux.

Les moments forts vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.