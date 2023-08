US Open : Andy Murray à son « meilleur depuis 2017 » après avoir battu Corentin Moutet pour atteindre le deuxième tour | Actualités tennistiques

Andy Murray estime qu’il joue son tennis le plus constant depuis 2017 après avoir assuré sa place au deuxième tour de l’US Open grâce à une victoire en deux sets contre Corentin Moutet.

Le succès de Murray à Flushing Meadows était la 200e victoire en Grand Chelem de son illustre carrière et le préparait pour une rencontre au deuxième tour avec le Bulgare Grigor Dimitrov.

Le joueur de 36 ans a surmonté des blessures prolongées pour se frayer un chemin dans le top 40 du classement mondial – et est optimiste quant à sa capacité à améliorer encore sa 37e place actuelle.

« Je suis à mon plus haut classement depuis que j’ai mis la hanche en métal, donc j’en suis content », a déclaré Murray. « Cela n’a pas été un voyage facile et j’aimerais évidemment être mieux classé.

« C’est le meilleur que j’ai joué de manière constante depuis probablement 2017. Je suis heureux de continuer à progresser et j’espère pouvoir améliorer mon classement. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match du premier tour d’Andy Murray contre Corentin Moutet à l’US Open



Bien qu’il ait été contraint de se retirer des tournois de préparation à Toronto et Cincinnati en raison d’une tension abdominale, Murray n’a montré aucun signe de difficulté en éliminant Moutet 6-2 7-5 6-3 en tribune.

« Je me sens bien, la préparation a été un peu délicate car j’ai dû monter lentement mon service mais j’étais content de la façon dont j’ai servi aujourd’hui », a-t-il ajouté.

« J’espère que c’était divertissant pour tout le monde. Il y a eu quelques points amusants, donc je suis heureux de m’en sortir en deux sets. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les meilleurs clichés d’Andy Murray lors de sa victoire au premier tour contre Corentin Moutet à l’US Open



La victoire de Murray a complété une bonne journée pour le contingent masculin britannique à New York, Cameron Norrie, Jack Draper et Dan Evans progressant également vers le deuxième tour avec des victoires en deux sets.

Draper a battu le Moldave Radu Albot 6-1 6-4 6-3, tandis qu’Evans a avancé 6-4 6-2 7-5 contre le Colombien Daniel Galan et Norrie, le numéro 1 britannique, a démantelé l’adversaire russe Alexander Shevchenko 6-3 6-. 2 6-2.

Tennis en direct de l’US Open



mercredi 30 août à 15h30





Norrie, qui avait perdu ses trois matches précédents sur des terrains durs, a crédité la séance d’entraînement de lundi avec le joueur le mieux classé au monde et champion en titre, Carlos Alcaraz, pour son passage en douceur au deuxième tour.

« Nous avons eu un très bon entraînement. Je pense que cela a vraiment donné le ton et j’ai pu l’intégrer à mon match d’aujourd’hui », a déclaré Norrie. « Il apporte toujours beaucoup de flair et d’enthousiasme sur le terrain d’entraînement.

« Ce n’était pas un match facile, Shevchenko a réalisé une bonne année jusqu’à présent. Je connais très bien son jeu, je me suis entraîné plusieurs fois avec lui.

« J’ai pu jouer plus de points et gagner certains des matchs difficiles. C’était un bon match à jouer au premier tour pour avoir beaucoup de rythme. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cameron Norrie reste cloué au sol malgré l’élimination d’Alexander Shevchenko en deux sets au premier tour de l’US Open



Pendant ce temps, Draper a surmonté ses inquiétudes concernant la blessure à l’épaule qui l’a contraint à quitter Roland-Garros puis Wimbledon cet été pour s’en sortir indemne contre Albot.

« Cela a été quelques mois difficiles », a admis le joueur de 21 ans. « Quand j’étais à Paris, je pensais que ce serait une chose à court terme. Cela s’est transformé en une longue période et je suis encore en train de faire toute la rééducation pour m’assurer que tout va bien.

« Il y avait peut-être une possibilité que je ne puisse pas jouer ce tournoi, mais j’ai très bien pris soin de cela, en le prenant au jour le jour. Aujourd’hui, je ne l’ai pas ressenti du tout donc j’étais très, très heureux. »

L’US Open sur Sky Sports : comment et où regarder

L’US Open est de retour sur Sky Sports avec la promesse d’offrir aux fans une couverture en direct du Grand Chelem comme jamais auparavant.

Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur en tant que foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED sur mesure, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Les moments forts vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.