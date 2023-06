US Open 2023 : Un joueur anglais régnera-t-il à nouveau au Los Angeles Country Club après le triomphe de Matt Fitzpatrick en 2022 ? | Nouvelles du golf

Le quatuor anglais Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Justin Rose et Tommy Fleetwood font partie des prétendants à l’US Open 2023

Après la victoire mémorable de Matt Fitzpatrick à Brookline il y a 12 mois, nous évaluons les chances du champion en titre et du reste des joueurs anglais de participer à l’US Open de cette année…

Fitzpatrick : Le champion 2022 peut-il régner à nouveau ?

À cette époque l’année dernière, le nom de Matt Fitzpatrick sur la liste des inscrits à l’US Open aurait très probablement été passé sous silence par tous, sauf les plus ardents observateurs de golf de l’autre côté de l’étang.

Le joueur de 28 ans de Sheffield était celui dont le nom a commencé à traverser de plus en plus les lèvres au cours des quatre jours à Brookline et a assuré qu’il ne serait jamais oublié avec un superbe tir hors du bunker lors du dernier réglage du trou. lui jusqu’à décrocher son premier titre majeur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez la victoire mémorable de Matt Fitzpatrick à l’US Open 2022 alors qu’il remportait son premier titre majeur à Brookline Revivez la victoire mémorable de Matt Fitzpatrick à l’US Open 2022 alors qu’il remportait son premier titre majeur à Brookline

Sept fois vainqueur de tournois sur le DP World Tour auparavant, Fitzpatrick a décroché son premier titre non majeur sur le PGA Tour en avril en battant Jordan Spieth en séries éliminatoires au RBC Heritage.

Cette victoire est survenue une semaine après avoir terminé à égalité au 10e rang au Masters, mais depuis lors, il n’a pas terminé plus haut qu’à égalité au neuvième au Memorial Tournament du mois dernier et a raté la coupe du deuxième majeur de l’année, le PGA Championship.

Pourtant, rien n’indiquait que le champion amateur américain 2013 était sur le point de se lancer dans une course qui le verrait brandir le trophée avant l’US Open de l’année dernière. Cette fois-ci, cependant, Fitzpatrick sera celui que tout le monde surveille depuis le début.

Rose triomphera-t-elle 10 ans après son premier titre à l’US Open ?

Cela fait une décennie que Justin Rose a remporté le premier, et jusqu’à présent le seul, titre majeur de sa carrière lorsqu’il a soulevé le trophée de l’US Open au Merion Golf Club, devenant ainsi le premier joueur anglais à le faire depuis Tony Jacklin 43 ans plus tôt.

Justin Rose a remporté l’US Open en 2013

Barclay Brown (amateur)

Ross Fisher

Matt Fitzpatrick

Tommy Fleetwood

JJ Gris

Tyrrell Hatton

David Chevaly

Justin Rose

Jordan Smith

Depuis lors, le joueur de 42 ans a été en lice pour un autre triomphe majeur à plusieurs reprises, pour échouer – le plus proche étant une deuxième place au championnat ouvert il y a cinq ans et une paire de places de finaliste. aux Masters en 2015 et 2017.

Maintenant dans sa 19e année en tant que membre du PGA Tour, Rose est toujours l’un des meilleurs prétendants sur le circuit nord-américain, comme l’a souligné le fait qu’il occupe actuellement la 17e place du classement de la FedEx Cup avec cinq classements parmi les 10 premiers jusqu’à présent en 2022. /23 saison.

Ce classement a été renforcé par son succès lors du AT&T Pebble Beach Pro-Am de février où il a terminé 18 sous la normale après quatre manches, et il se dirige vers le Los Angeles Country Club après avoir terminé huitième à l’Omnium canadien de la semaine dernière.

Fleetwood trouve la forme au bon moment ?

Deux des meilleures finitions conjointes de Tommy Fleetwood dans un majeur de quatrième et deuxième sont survenues à l’US Open, bien que les quatre dernières éditions ne l’aient pas vu plus haut qu’à égalité pour la 50e place et n’ont pas réussi à faire la coupe deux fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir raté le quatrième trou des éliminatoires de l’Omnium canadien contre Nick Taylor, Tommy Fleetwood dit qu’il ne peut pas se permettre de s’attarder sur la défaite Après avoir raté le quatrième trou des éliminatoires de l’Omnium canadien contre Nick Taylor, Tommy Fleetwood dit qu’il ne peut pas se permettre de s’attarder sur la défaite

Néanmoins, le joueur de 32 ans de Southport se dirige vers le tournoi de cette année au Los Angeles Country Club avec une démonstration remontant le moral à l’Omnium canadien RBC de la semaine dernière, où il a terminé deuxième après une éliminatoire épique avec le joueur local Nick Taylor qui est allé à le quatrième trou.

Fleetwood a également obtenu d’autres résultats notables sur le PGA Tour en 2023, comme terminer à égalité au troisième rang du championnat Valspar en mars et à égalité au cinquième rang du championnat Wells Fargo le mois dernier.

L’ancien n ° 9 mondial est également de retour juste en dehors du top 20 du classement mondial officiel de golf et Fleetwood, six fois vainqueur du DP World Tour, sera certainement à surveiller alors qu’il part à la recherche de son premier titre majeur.

Le jeu de Hatton l’aidera-t-il à apprivoiser le LACC ?

Fleetwood a peut-être fait la une des journaux après son duel avec Taylor au Oakdale Golf and Country Club la semaine dernière, mais son compatriote Tyrrell Hatton a terminé à une place derrière lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tyrrell Hatton a produit cinq birdies d’affilée pour égaler le record de buts des neuf derniers au TPC Sawgrass lors de la dernière manche du championnat des joueurs Tyrrell Hatton a produit cinq birdies d’affilée pour égaler le record de buts des neuf derniers au TPC Sawgrass lors de la dernière manche du championnat des joueurs

Le joueur de 31 ans a connu une saison impressionnante jusqu’à présent, notamment en terminant deuxième derrière Scottie Scheffler dans le championnat des joueurs – le tournoi promu comme le « cinquième majeur » non officiel du golf – en mars et en obtenant un total de six top-10 PGA La tournée se termine jusqu’à présent.

La meilleure performance précédente de Hatton à l’US Open avait terminé à égalité au sixième rang lors de sa deuxième apparition en 2018, mais depuis lors, il n’a pas terminé plus haut qu’à égalité au 21e et a raté la coupe deux fois.

Néanmoins, ses performances cette année ont montré que Hatton peut le mélanger avec les meilleurs lorsqu’il est sur son jeu et l’expert de Sky Sports Golf Rich Beem pense qu’il est capable d’avoir un impact au Los Angeles Country Club.

« Je pense qu’il peut attaquer ce terrain de golf », a déclaré Beem Sports du ciel. « Son jeu court et son putting, je pense qu’il va aimer ce parcours de golf. »

Les qualifiés peuvent-ils laisser leur marque ?

Barclay Brown a montré un aperçu de son talent lors de l’Open Championship de l’année dernière

Il y a quatre autres joueurs anglais qui se sont qualifiés, dont le numéro 3 686 mondial JJ Gray qui joue sur le Korn Ferry Tour de deuxième niveau et fait sa première apparition dans l’une des majeures du golf à l’âge de 30 ans.

Ross Fisher, cinquième à l’US Open 2009, est de retour dans ce tournoi pour la première fois en cinq ans, tandis que David Horsey et Jordan Spencer viseront au moins à faire la coupe cette fois après avoir échoué à le faire sur leur apparitions précédentes respectives.

Enfin, il y a Barclay Brown, l’amateur de 22 ans qui a fait sensation à l’Open Championship l’année dernière après avoir tiré 68 au premier tour avant de finir à égalité au 79e rang. Comme Fitzpatrick, il est originaire de Sheffield et est membre du Hallamshire Golf Club.

Il a combiné la représentation de Stanford sur le circuit universitaire américain avec des études pour un diplôme en économie, et bien que Brown soit peut-être plus à surveiller pour l’avenir que pour cette année, il sera néanmoins intriguant de voir comment il s’en sort sur son Arc de l’US Open.

