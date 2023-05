US Open 2023: Sergio Garcia progresse dans les qualifications finales pour s’assurer une place majeure | Nouvelles du golf

Sergio Garcia s’est qualifié pour une 24e participation consécutive à l’US Open

Sergio Garcia poursuivra son record de participation à tous les Internationaux des États-Unis au cours de ce siècle après avoir progressé lors d’une finale de qualification au Texas lundi.

Garcia a chuté dans le classement mondial depuis qu’il a rejoint le circuit LIV Golf l’été dernier, le championnat PGA de la semaine dernière étant la première fois depuis 1999 que l’Espagnol n’était pas éligible pour figurer dans un tournoi majeur.

Le champion des Masters 2017 n’était pas non plus répertorié dans le champ initial pour l’US Open du mois prochain, en direct sur Sky Sportsavec Garcia rejoignant plusieurs de ses collègues concurrents LIV en participant à un événement de qualification d’une journée à Dallas pour tenter de revendiquer l’une des huit principales places proposées.

Garcia a affiché des 66 consécutifs lors du concours de 36 trous – organisé au Northwood Club et au Bent Tree Country Club – pour terminer à égalité au quatrième rang dans le peloton de 120 joueurs et s’assurer qu’il fera une 24e apparition consécutive à l’US Open à Los Angeles. Country Club du 15 au 18 juin.

Carson Young a tiré des rounds de 63 et 62 pour remporter une victoire en cinq coups sur Austin Eckroat, avec Brent Grant revendiquant la troisième place, tandis que Garcia a été rejoint à neuf sous par Paul Haley et le joueur du PGA Tour Roger Sloan du Canada.

Jacob Solomon et Hank Lebioda ont traversé un barrage à cinq pour prendre les deux dernières places proposées, alors que le champion de l’US Open 2010 Graeme McDowell – membre de LIV – a terminé un coup en dehors des places de qualification après un deuxième tour 70 à Bent Tree Country Club.

Les joueurs du PGA Tour Ryan Moore et Ryan Palmer ont également manqué un coup, avec le membre de LIV Branden Grace, l’espoir de la Ryder Cup Yannik Paul et le duo écossais Martin Laird et Russell Knox parmi ceux qui n’ont pas pu progresser.

La qualification de Garcia signifie qu’il y a actuellement 12 joueurs LIV prévus pour l’US Open, avec le nouveau champion de la PGA Brooks Koepka rejoint par d’autres anciens champions Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Martin Kaymer, ainsi que Phil Mickelson, Cameron Smith, Joaquin Niemann, Abraham Ancer, Thomas Pieters, Mito Pereira et Patrick Reed.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

Sinon, comment les gens peuvent-ils se qualifier?

Deon Germishuys a fait ses débuts majeurs à l’US Open après avoir remporté une finale de qualification à Walton Heath plus tôt ce mois-ci, où l’ancien joueur de la Ryder Cup Ross Fisher a également décroché l’une des places proposées.

Germishuys, lors de sa saison recrue sur le DP World Tour après avoir été diplômé de l’European Challenge Tour l’année dernière, a réussi des manches de 66 et 68 pour remporter une victoire d’un coup dans l’épreuve de 36 trous.

Le Sud-Africain a terminé devant son compatriote Wilco Nienaber, Fisher et le quadruple vainqueur du DP World Tour David Horsey, tandis que le Suédois Jens Dantorp, l’Espagnol Alejandro Del Rey et le Français Matthieu Pavon ont pris les trois dernières des sept places de qualification à gagner.

Une épreuve de qualification a eu lieu au Ibaraki Golf Club au Japon, où Gunn Charoenkul, Ryutaro Nagano et Ryo Ishikawa ont remporté les trois places disponibles.

Il y a 10 autres événements de qualification de 36 trous qui se dérouleront aux États-Unis et au Canada le 5 juin, où des centaines de golfeurs tenteront de réclamer une place de dernière minute.

Matt Fitzpatrick reviendra défendre son titre de l’US Open du 15 au 18 juin, avec une couverture étendue en direct sur Sky Sports. Regardez la manche d’ouverture à partir de 15h le 15 juin en direct sur Sky Sports Golf.