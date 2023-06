US Open 2023: Rory McIlroy voit de «grands progrès» avant la dernière offre majeure à Los Angeles | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy dit qu’il «construit vers quelque chose» et dit qu’il a compris l’US Open alors qu’il cherche à gagner le tournoi pour la deuxième fois

Rory McIlroy pense avoir fait de « grands progrès » dans son jeu avant sa dernière tentative de mettre fin à sa sécheresse majeure de neuf ans au 123e US Open.

McIlroy a annulé sa conférence de presse avant le tournoi pour éviter une répétition de la semaine précédente à l’Omnium canadien RBC, où après avoir décrit les questions sur le partenariat surprise du PGA Tour et du DP World Tour avec le PIF d’Arabie saoudite comme les « plus inconfortables » qu’il ait ressenties. pour un an.

L’ancien n ° 1 mondial, qui a raté la coupe au Masters et n’a pas réussi à disputer le championnat PGA, a terminé septième ex aequo au Memorial Tournament après une finale de 75 avant de voir ses espoirs d’un triplé historique au Canada se terminer par un dimanche décevant.

Le n ° 3 mondial a terminé avec une part de neuvième à Toronto, son troisième top 10 consécutif sur le PGA Tour et son cinquième à ses huitièmes derniers départs, avec McIlroy satisfait des progrès qu’il fait à l’approche du troisième majeur de l’année. .

« Je dirais que je me dirige vers quelque chose », a déclaré McIlroy Sports du ciel. Je me sens certainement beaucoup mieux à l’approche de ce championnat majeur qu’à Oak Hill.

« J’ai en quelque sorte reconstitué les choses autour d’Oak Hill et j’ai bien fait, mais les deux dernières performances – moins les deux dimanches – ont été de très grands progrès et il s’agit simplement d’essayer de s’appuyer sur cela. »

McIlroy a remporté l’US Open en 2011, remportant une victoire record au Congressional Country Club, bien qu’il n’ait pas été en mesure d’ajouter à son décompte de quatre tournois majeurs depuis son succès au championnat PGA 2014.

L’Irlandais du Nord a raté trois coupes consécutives à l’US Open entre 2016 et 2018 avant d’afficher des classements parmi les 10 premiers lors de ses quatre dernières apparitions, dont une part de cinquième lors de la victoire de Matt Fitzpatrick à Brookline en juin dernier, lui donnant confiance avant cette semaine en Californie. .

« C’est formidable d’avoir votre nom sur un trophée comme celui-ci », a ajouté McIlroy. « Il [2011] Je me sens comme il y a une éternité et je pense honnêtement que c’est la meilleure semaine de frappe de balle que j’aie jamais eue. Je ne sais pas si j’ai mieux frappé la balle que cette semaine-là.

« J’ai en quelque sorte eu des hauts et des bas dans ce tournoi au fil des années, mais j’ai l’impression d’avoir compris. J’ai commencé à comprendre comment gérer les conditions et les tests de l’US Open et je pense il y a certainement beaucoup plus de patience dans mon jeu qu’avant. »

McIlroy, qui sera partenaire de Brooks Koepka et Hideki Matsuyama pour les deux premiers tours au Los Angeles Country Club, a disputé un tour d’entraînement seul tôt mardi matin et est intrigué par le défi que représente le par-70.

Beem: McIlroy « devrait être le plus contrarié » par l’accord entre les tournées

McIlroy a admis avant sa défense à l’Omnium canadien la semaine dernière qu’il se sentait comme un « agneau sacrificiel » et qu’il « détestait » toujours LIV Golf alors qu’il répondait à la déclaration choc de paix dans la guerre civile du golf.

Le joueur de 34 ans n’a découvert l’accord que le matin de l’annonce de l’étonnant accord la semaine dernière, une décision qui a surpris les joueurs de toutes les tournées, l’ancien champion de la PGA Rich Beem estimant que McIlroy peut se sentir plus dur que la plupart des autres. l’accord.

« C’est lui qui était vraiment à l’avant-garde et il y avait beaucoup de gens qui en avaient marre qu’il soit là-bas, mais il a estimé qu’il était de son devoir d’aller là-bas et de représenter le PGA Tour », a déclaré Beem. Sky Sports Nouvelles.

Rory McIlroy peut-il mettre fin à sa sécheresse majeure cette semaine à l’US Open ?

« Puis, tout d’un coup, Ponte Vedra [PGA Tour headquarters] revient et dit ‘au fait, on va fusionner avec ce groupe’, c’est genre ‘j’ai tout fait pour rien’. Je pense que ça l’a blessé – comme il se doit.

« Si c’était moi, j’en serais absolument fou. Heureusement, il est un peu plus pondéré que moi, mais s’il y a quelqu’un dans cette discussion qui devrait être le plus contrarié, je pense que c’est lui. »

