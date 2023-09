US Open 2023 : Rohan Bopanna-Matthew Ebden entre au troisième tour

L’Indien Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden sont entrés dans le troisième tour du double masculin à l’US Open avec une victoire en deux sets contre le Kazakh Andrey Golubev et le Russe Roman Safiullin.

La sixième paire indo-australienne a gagné 6-3, 6-3 vendredi et rencontrerait l’équipe britannique non tête de série composée de Henry Patten et Julian Cash en pré-quart de finale.

En participant aux huitièmes de finale, le duo s’est également assuré un prix en argent d’au moins 58 000 $.

L’expérimenté Bopanna–Ébden Le duo a amélioré son jeu lorsqu’il a obtenu des balles de break, en convertissant trois sur sept.

L’équipe adverse n’a même pas réussi à gagner un seul point de break.

