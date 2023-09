US Open 2023 : Rohan Bopanna et Matthew Ebden se battent en finale du double masculin

Rohan Bopanna et Matthew Ebden ont perdu contre le duo anglo-américain Rajeev Ram et Joe Salisbury lors de la finale du double masculin au stade Louis Armstrong de New York vendredi.

La paire indo-australienne, sixième tête de série, qui avait atteint les demi-finales des championnats de Wimbledon cette année, s’est inclinée 6-2, 3-6, 4-6.

Ram et Salisbury, troisièmes têtes de série, sont devenus le premier duo de l’ère Open à remporter le trophée trois années de suite à New York. La dernière équipe à réaliser cet exploit fut le duo entièrement américain composé de Tom Bundy et Maurice McLoughlin de 1912 à 14.

Ram, 39 ans, et Salisbury, 31 ans, ont également remporté la couronne de l’Open d’Australie 2020, Ram établissant un record de l’ère Open en remportant son premier championnat du Grand Chelem en double lors de sa 58e apparition.

Bopanna et Ebden ont obtenu le départ qu’ils souhaitaient, battant leurs rivaux dès le tout premier match. Le coup droit féroce de l’Indien était à l’œuvre. Il a frappé un vainqueur sur un faible retour pour gagner trois balles de break.

Ram ne les a aidés qu’en effectuant une volée facile du revers à la première occasion. Bopanna a consolidé son avance avec une prise facile.

Les sixièmes têtes de série ont eu une chance de remonter 3-0 mais n’ont pas pu convertir le point de break lorsque le Britannique a servi à 30-40. Les champions en titre ont survécu à quelques moments d’anxiété, mais ont finalement rejoint le groupe après avoir joué trois points lors de ce troisième match.

La volée gagnante d’Ebden au retour de Salibury leur a valu un autre point de break et ils l’ont scellé lorsque le Britannique a pu récupérer une demi-volée.

Cela a donné à Bopanna et Ebden fermement le contrôle du match puisqu’ils menaient désormais le premier set 5-2.

L’Australien est sorti pour servir le set et a livré sa prestation. Ebden a décroché ses services exactement là où il voulait monter 40-0 et Ram a réussi son retour de coup droit long sur le premier point de set.

Salisbury ressentait la chaleur. C’était évident lorsqu’il est sorti pour servir dans le deuxième set.

Le Britannique a commis deux doubles fautes et était en retard d’un point de break lorsque Bopanna a trouvé un revers gagnant hurlant à 30, courant sur sa gauche, mais finalement, les troisièmes têtes de série ont réussi à tenir le troisième jeu pour rester en vie dans le match.

Bientôt, ce fut Bopanna qui avait désormais du mal avec son service. Il a commis une double faute et la stratégie de Ram consistant à tirer des retours en profondeur a un peu déstabilisé l’Indien et cela a suffi pour voler ce break crucial qui a permis aux tenants du titre de mener 4-2.

Ayant gagné en confiance grâce à cette pause de service, le service de Ram s’est amélioré et les coups de fond de Sailsbury se sont également améliorés ainsi que le mouvement sur le terrain.

Ram a scellé le set avec un as, forçant un décideur.

De toute évidence, la dynamique avait changé.

Pour rendre la tâche encore plus difficile pour lui, Bopanna était mené 0-40 lors du premier match du set final, mais il a sauvé tous les points d’arrêt en remportant cinq points consécutifs pour une prise difficile.

Une action à couper le souffle a suivi lors du quatrième match lorsque Salisbury a évité trois balles de break pour rester au service.

Avec deux équipes élevant le niveau du tennis joué, une action intense a été observée. Bopanna a commis une double faute à 30 points lors du cinquième match pour se retrouver mené par un autre point d’arrêt.

L’Indien a opté pour un coup droit croisé tous azimuts, mais a raté la ligne de très peu pour offrir un break crucial à l’équipe rivale qui a consolidé le break avec une prise facile.

Mené 2-4 dans le dernier set, Bopanna a fait preuve d’un esprit sportif et d’un caractère exemplaires lorsqu’il a lui-même concédé un point après qu’un ballon ait dévié de son bras droit lorsque son partenaire de service a effectué un retour de coup droit.

Cela a été considéré comme gagnant car l’arbitre de chaise n’a pas pu remarquer la déviation, mais l’Indien lui-même a dit à l’arbitre qu’il concédait le point. Ebden a tenu le service, tout comme Bopanna lors du match suivant.

Ram est sorti pour servir pour le championnat et il n’y a eu aucun rebondissement dans l’histoire.

Bopanna, le créateur d’histoire

En double, Rohan Bopannaqui a remporté 24 titres en carrière, a un bilan de victoires-défaites de 482 à 359 (57,3 %) dans les matchs du tableau principal de l’ATP World Tour et du Grand Chelem, ainsi qu’en Coupe Davis.

Il s’agissait de la deuxième apparition de Bopanna dans une finale du double masculin du Grand Chelem en tant qu’Indien de 43 ans, après avoir atteint le sommet en 2010 avec Aisam-ul-Haq Qureshi. Au total, il s’agissait de la troisième finale du Grand Chelem pour Bopanna, qui a remporté son premier et unique Majeur en 2017 lorsqu’il a remporté le trophée du double mixte de Roland-Garros avec sa partenaire canadienne Gabriela Dabrowski.

Bopanna est également devenu le joueur le plus âgé à atteindre une finale du Grand Chelem à l’ère Open. Bopanna a battu de deux mois le record du Canadien Daniel Nestor, qui avait 43 ans et 4 mois lorsqu’il a disputé une finale majeure.

Leander Paes et Mahesh Bhupathi sont les deux seuls joueurs de tennis indiens à avoir remporté des titres du Grand Chelem.

Bopanna et son partenaire indonésien Aldila Sutjiadi ont perdu au deuxième tour du double mixte.

Autres Indiens en lice, Yuki Bhambri et Saketh Myneni avaient perdu leurs matchs respectifs du premier tour dans l’épreuve de double masculin.

Il n’y avait aucun joueur indien en simple dans le tableau principal du Open des États-Unis 2023 car Ankita Raina a été éliminée au troisième tour des qualifications en simple féminin, tandis que Karman Kaur Thandi s’est retirée au premier tour et Sumit Nagal n’a pas pu passer le premier tour des qualifications masculines.

(Avec les contributions des agences)