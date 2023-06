US Open 2023: programme télévisé aujourd’hui, comment regarder, diffuser tout le golf de n’importe où

Voir au paon Paon Porte la couverture de NBC et les trous / groupes en vedette Voir maintenant Maintenant Regardez l’US Open au Royaume-Uni pour 35 £ Voir sur TSN TSN Plus Regardez l’US Open au Canada pour 20 $CA Afficher plus (5 articles)



Pour la première fois en 75 ans, l’US Open se jouera à Los Angeles. Tiger Woods a grandi à environ une heure du Los Angeles Country Club, mais le champion majeur à 15 reprises manquera le tournoi de cette année après une opération à la cheville en avril. Les favoris à l’approche de l’US Open 2023 sont Scottie Scheffler, le champion en titre des Masters Jon Rahm et Brooks Koepka, vainqueur du championnat PGA du mois dernier. Viktor Hovland, Rory McIlroy, Jordan Spieth et le champion en titre de l’US Open Matthew Fitzpatrick figurent également parmi les favoris des paris. Deux jeunes golfeurs qui ont grandi à Los Angeles, Max Homa et Collin Morikawa, pourraient également être de la partie.

L’US Open est le troisième tournoi majeur de l’année mais le premier depuis celui de la semaine dernière annonce choquante de la fusion PGA-LIV. McIlroy a été le critique le plus virulent de la ligue de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite et des golfeurs tels que Koepka, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Phil Mickelson qui ont accepté de grosses sommes d’argent pour quitter la PGA pour LIV. Il sera intéressant de voir à quel point les critiques de LIV s’infiltrent dans la couverture de l’US Open cette semaine, surtout si l’un des transfuges de LIV est au sommet ou près du sommet du classement.

L’US Open 2023 se déroule du jeudi au dimanche. Continuez à lire pour découvrir les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder chaque jour du tournoi en direct où que vous soyez dans le monde.

Brooks Koepka a quitté le PGA Tour pour des tonnes d’argent LIV et fait partie des favoris de l’US Open 2023 au Los Angeles Country Club. David Canon/Getty Images

Quel est le programme TV de l’US Open ? USA Network a une couverture précoce le jeudi et le vendredi. NBC prend le relais pour la couverture aux heures de grande écoute le jeudi et le vendredi, puis une couverture toute la journée pour les deux derniers tours du week-end. Vous pouvez également diffuser une diffusion simultanée de la couverture de NBC sur Peacock, ainsi que des trous et des groupes en vedette. Peacock a également une couverture matinale exclusive les jeudi, vendredi et dimanche. Voici le programme télévisé complet (toutes les heures ET): Jeudi et vendredi 9h40 – 13h sur Peacock

13h-20h aux États-Unis

20h-23h sur NBC et Peacock Samedi 13h-23h sur NBC et Peacock Dimanche 12h-13h sur Paon

13h-23h sur NBC et Peacock

Comment regarder l’US Open en ligne de n’importe où en utilisant un VPN Si vous ne parvenez pas à voir le tournoi localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder l’US Open – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en cryptant votre trafic, et c’est aussi une excellente idée si vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au tournoi. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre choix des éditeurs, ExpressVPN, rendent cela très facile à faire. L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées. Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter certaines des autres offres VPN intéressantes en cours en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct l’US Open aux États-Unis

Si vous n’avez pas d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, vous pouvez regarder le tournoi avec un service de streaming TV en direct ou le service de streaming Peacock de NBC. Les cinq principaux services de streaming TV en direct proposent NBC et USA Network. Le hic c’est que tous les services ne proposent pas tous les affiliés du réseau localalors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse NBC dans votre région.

James Martin/Crumpe Peacock propose deux forfaits Premium. Le forfait Premium financé par la publicité coûte 5 $ par mois et le forfait Premium sans publicité coûte 10 $ par mois. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre des forfaits Premium pour regarder l’US Open. Peacock diffusera la couverture en direct de NBC pour chaque tour ainsi qu’une couverture en direct exclusive au début de chaque journée. Il montrera également les groupes en vedette et les trous en vedette pendant les quatre jours du tournoi. Lisez notre avis sur le paon.

Sarah Tew / Crumpe YouTube TV coûte 73 $ par mois et comprend NBC et USA Network. Branchez votre code postal sur son page d’accueil pour voir quels affiliés du réseau local sont disponibles dans votre région. Lisez notre revue YouTube TV.

Hulu Hulu avec Live TV coûte 70 $ par mois et comprend NBC et USA Network. Cliquez sur le lien « Afficher les chaînes de votre région » sur son page d’accueil pour voir quelles chaînes locales sont proposées dans votre code postal. Lisez notre revue Hulu avec Live TV.

Fubo TV

Flux Directv

Diffusez en direct l’US Open au Royaume-Uni

Les fans de golf au Royaume-Uni peuvent regarder le tournoi en direct sur Sky Sports. Le tournoi sera diffusé sur sa chaîne Sky Sports Golf. La couverture commence à 15 h 00 BST le jeudi et le vendredi. La couverture du samedi commence à 18 h et la couverture du tour final commence à 17 h 30 le dimanche.

Les téléspectateurs du Royaume-Uni pourront regarder l’US Open sur Sky Sports Golf, avec une couverture étendue du jeu de chaque jour. Les abonnés peuvent également diffuser l’action via l’application Sky Go. La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ (peut-être juste pour le tour final), ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 35 £ par mois pour regarder les quatre jours du tournoi.

Diffusez en direct l’US Open au Canada

Les amateurs de golf canadiens peuvent regarder le tournoi sur TSN avec une couverture à partir de 9 h 40 HE jeudi et vendredi, 13 h HE samedi et 12 h HE pour la ronde finale dimanche.

Vous regardez les quatre jours de l’US Open avec le service de streaming TSN Plus. Il en coûte 20 $ CA par mois ou 200 $ CA par an.

Diffusez en direct l’US Open en Australie

L’US Open peut être regardé Down Under sur Fox Sports via Foxtel. Si vous n’êtes pas abonné à Fox, votre meilleure option est de vous inscrire au service de streaming Kayo Sports.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU $ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU $ par mois pour une visualisation simultanée sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la F1, la LNH et la MLB, et il n’y a pas de contrat de verrouillage. Mieux encore, si vous êtes un nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’une semaine de Kayo Sports.

Conseils rapides pour diffuser l’US Open en utilisant un VPN