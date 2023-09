US Open 2023 : Ostapenko contre Gauff, Fritz contre Djokovic en quarts de finale – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 4 mois 12h47 HAE Ostapenko 0-6 1-1 Gauff* Maintenant. Ostapenko fait 0-15 puis intervient pour punir une paire de revers, un centre et un sur la ligne, le deuxième étant gagnant. Un as suit, mais encore une fois le revers d’Ostapenko s’insère dans la procédure, un autre gagnant faisant 15-40, et quand Gauff marque, Ostapenko est sur l’échiquier, avec son break en arrière ! Est-ce qu’on s’offre un jeu de balle ?!



il y a 7 mois 12h43 HAE *Ostapenko 0-6 0-1 Gauff Gauff a fait du bon travail en gardant Ostapenko hors de la ligne de fond, si nous essayons de trouver des choses à dire au-delà d’Ostapenko, je vais ostapenk, et pendant que j’écris, un double fait 15-tout. Eeesh, en peu de temps, c’est 15-40 – je ne suis pas sûr que nous ayons déjà vu un point de break sauvé – mais cette fois, une balle plus courte permet à Ostapenko d’entrer dans le filet et elle donne une fessée sur un putaway en coup droit. Mais un deuxième service apprivoisé permet à Gauff de prendre le contrôle du prochain échange et un superbe drop est trop beau ! C’est une procession ! « Minisérie, c’est le mot qui m’a poussé à m’installer aux États-Unis, rapporte Anne Walker. « Je n’ai pas non plus pu trouver les annonces de voitures d’occasion. Il s’agissait de « véhicules déjà appréciés ». J’ai vu hier des Yeezy « précédemment aimées », ce qui bien sûr m’a donné beaucoup plus envie de mettre les pieds dans la sueur séchée de quelqu’un d’autre.



il y a 14 mois 12h37 HAE Ostapenko 0-6 Gauff* Ostapenko a remporté des victoires décisives à chaque tour et il semble qu’elle devra le faire aujourd’hui, perdant 15-30 puis dépassant un retour. Ce n’est pas facile à regarder, et lorsqu’elle essaie une autre balle courte, Gauff entre, prépare de la pâte, lit Guerre et Paix, puis en hache une goutte avant de saupoudrer des graines de sésame sur le bagel.



il y a 18 mois 12h32 HAE *Ostapenko 0-5 Gauff Nous devons changer de chaîne et le son est déréglé, alors je reviens pour trouver Gauff en avance de 30 à 40, et c’est un désastre total pour Ostapenko jusqu’à présent. Cette fois, quand un gros revers lui revient, elle tente un drop, et Gauff le fait descendre jusqu’aux aisselles le long de la ligne jusqu’au coin. Après un sit-down, le favori servira pour le premier set et cela ne dure que 19 minutes.



il y a 22 mois 12h29 HAE Ostapenko 0-4 Gauff* Ostapenko n’arrive tout simplement pas à se lancer, Gauff servant un jeu d’amour, ce qui signifie que son adversaire n’a gagné que trois points dans le match jusqu’à présent.



il y a 26 mois 12h24 HAE *Ostapenko 0-3 Gauff Je ne savais pas qu’en anglais américain, quart de finale – comme applesauce – ne tenait qu’un seul mot ; Je ressens la même chose à propos du pressing. Encore une fois, Gauff fait 15-30 sans avoir à faire grand-chose au-delà de récupérer le ballon et de shonuff Ostapenko puis de marquer, remettant deux autres balles de break. Et encore une fois, un seul suffit, un long revers – sa 10e faute directe en seulement trois matchs – ce qui signifie qu’elle perd un double break. Coco Gauff a donné le ton dès le début de ce quart de finale/quart de finale. Photographie : Manu Fernández/AP

il y a 30 mois 12h21 HAE Ostapenko 0-2 Gauff* Ashe est bien trop vide pour un match de cette qualité et de cette ampleur ; Je ne sais pas pourquoi, mais c’est un non-sens. Ostapenko, quant à elle, se déchaîne, un gros coup droit faisant 15-tout, mais elle rate avec deux autres tentatives gagnantes, puis Gauff envoie un as sur le T, et c’est la consolidation.



il y a 33 mois 12h18 HAE *Ostapenko 0-1 Gauff (*désigne le serveur) Gauff fait 15-30, puis Ostapenko marque un coup droit et immédiatement nous avons des balles de break, dont deux. Mais Gauff n’en a besoin que d’un, Ostapenko réussissant un revers, et elle n’avait pas vraiment besoin de mériter cela.



il y a 36 mois 12h15 HAE Quoi qu’il en soit, c’est parti, Ostapenko pour servir.



il y a 36 mois 12h15 HAE Entraîneur Calv Betton estime que Naomi Osaka, Elena Rybakina et Aryna Sabalenka ont toutes frappé plus fort qu’Ostapenko. Serena, il peut l’accepter car elle a frappé une balle lourde avec beaucoup d’effets, donc elle est venue fort mais elle a aussi donné des coups de pied comme une mule. Quant à notre match, il pense que Gauff est devenue meilleure pour dissimuler son faible coup droit – son entraîneur, Brad Gilbert, est doué pour dissimuler les choses, mais c’est assez difficile à faire avec un tir aussi essentiel – mais Ostapenko n’est pas seulement un whacker, c’est une joueuse intelligente. Il se demande cependant si elle pourrait lâcher prise si elle prend du retard, mais d’un autre côté, il la considère comme l’une des rares joueuses à ne pas se soucier de savoir si toute la foule est sur son dos, et elle est capable de battre n’importe qui. .



il y a 41 mois 12h09 HAE Voici nos joueurs, tous deux vêtus de hauts de survêtement – même s’il fait plutôt chaud dehors.



il y a 45 mois 12h06 HAE Marion Bartoli dit qu’elle a joué contre tout le monde, y compris Serena, et personne ne frappe le ballon aussi fort qu’Ostapenko. Tu prendrais ça !



il y a 51 min 11h59 HAE Ostapenkz a marqué 31 vainqueurs contre Swiatek, un nombre ridicule. Si elle se débrouille de la même manière aujourd’hui, elle posera un problème, et une chose est sûre : elle n’aura pas peur et ne mourra pas en se demandant.



il y a 53 min 11h57 HAE Alors, quel est le surnom présumé de Gauff dans le vestiaire ? Je suppose qu’elle a déjà Coco, mais j’essaie de déterminer si les règles régissant ces choses exigent Gauffy, Gauffsy ou Gauffs.



il y a 55 min 11h56 HAE Gauff et Ostapenko – ou Otapenkz comme j’espère qu’elle le connaît dans le vestiaire – se sont rencontrés deux fois auparavant, gagnant un chacun. Gauff a remporté la finale à Linz en 2019 – son premier titre en simple, à 15 ans – ! – mais Ostapenko l’a accompagnée à l’Open d’Australie de cette année.