US Open 2023 : Murray, Sabalenka et Sinner en action lors de la quatrième journée – en direct

il y a 1 mois 12.11 HAE Maintenant! Draper brise à nouveau Hurkacz, mène 6-2 4-1, et c’est une véritable remise en question. Hurkacz a notamment du mal avec des balles en coup droit qui ralentissent le rythme, et il manque de temps pour trouver une solution.



il y a 4 mois 12h09 HAE Murray doit être excité d’être de retour sur Ashe – Je suis certain qu’il aurait craint que cela n’arrive jamais lorsqu’il se faisait insérer une hanche en métal. Il vise sa 201e victoire en simple dans un tournoi majeur – c’est la liste de tous les temps chez les hommes. 1)Roger Federer – 369

2) Novak Djokovic – 355

3) Rafael Nadal – 314

4) Jimmy Connors – 233

5) André Agassi – 224

6) Ivan Lendl – 222

7) Roy Emerson – 210

8) Pete Sampras – 203

9) Andy Murray – 200

10) Stéphane Edberg – 178

il y a 7 mois 12h05 HAE Sinner brise Sonego pour mener 6-4 2-1 et Sky font une pause, nous ne sommes donc pas autorisés à voir Wang briser Boulter pour remporter leur premier set 7-5. Sur Ashe, Muzz et Griggz émergent.



il y a 9 mois 12h03 HAE Draper sauve un point d’arrêt en consolidant, et Hurkacz a du mal là-bas, servant à 30 et giflant un coup droit longtemps après une course décente de son adversaire. Il se sauve, probablement le set, et probablement le match, avec un as, puis réussit un coup droit… mais une passe du revers glorieusement habile de Draper brise la ligne de touche, et nous revenons à deux. Pas pour longtemps : Hurkacz sert pour mener 2-6 1-2.



il y a 15 min 11h57 HAE Sinner remporte le premier set contre Sonego 6-4, Isner – qui dispute son dernier US Open – mène Mmoh 6-3, et Altmaier et Zverev doivent subir des échanges décevants car leur match est 3-3 ayant commencé en même temps que les autres.



il y a 17 mois 11h55 HAE Boulter ouvre le terrain pour contourner son coup droit, frappant un vainqueur en travers du terrain pour augmenter son troisième point de set… mais après avoir travaillé un autre angle de coup droit, elle marque et Wang scelle le jeu à partir de là. C’est un concours vraiment amusant, et c’est 5-5 dans le premier set. Va-t-on vers un tie-break dans le premier set ? Photographie : Javier García/Shutterstock

il y a 20 min 11h52 HAE …puis à 15-40, elle lâche un revers pendant que, à 12, Draper s’accroche dans l’échange, frappant constamment profondément le coup droit de Hurkacz, et il le brise dans le premier jeu du deuxième set ! Maintenant, assis à deux, que peut faire Boulter ?



il y a 22 mois 11h51 HAE Boulter fait 5-4 0-30…



il y a 26 mois 11h46 HAE Circulation à sens unique! Draper se termine par l’amour, complétant un set 6-2, et Hurkacz a quelques réflexions à faire ; S’il n’arrive pas à résoudre ce problème, il sera bientôt de retour chez lui avec ses gerbilles.



il y a 30 mois 11h42 HAE Draper a, comme nous le savons, eu des problèmes de blessures, ce qui, dans les communications, pensent que cela pourrait être dû au fait qu’il a eu une poussée de croissance tardive. Espérons que ce soit pour cela, car cela signifie qu’il devrait bientôt être libéré de cette aggravation ; Hurkacz tient le coup, donc l’Allemand servira désormais pour le set à 5-2.



il y a 32 mois 11h40 HAE Boulter a battu Wang et mène désormais 4-3 ; Altmaier fait de même avec Zverev et ils sont à 2-2 ; Draper consolide pour 5-1, et cela se passe parfaitement pour lui.



il y a 36 mois 11h36 HAE Calv revient sur Draper : « Si son corps tient le coup, son plafond est exceptionnellement haut. C’est un joueur brillant. Pourrait gagner des majors. Et il mène 15-40 avec deux points pour un double break… et il n’en manque qu’un ! Hurkacz est long sur le coup droit alors que l’échange est à peine entamé, et ce premier set en est à cinq !

il y a 38 mois 11h34 HAE Une mauvaise volée sauvée par un as gibongouux confisque le premier point de break de Hurkacz, Draper sert à partir de là, et il s’amuse – comme on peut s’y attendre étant donné son avance de 3-1.



il y a 41 mois 11h31 HAE Sinner brise Sonego puis se consolide, et déjà, je pense que j’aurais dû le soutenir pour gagner en trois, pas seulement pour gagner, dans le cadre de l’acca que je dois mettre en place pour pouvoir regarder tous les matchs dont j’ai besoin. Il mène 3-1, Wang mène Boulter 3-2 et pour la première fois, Draper est sous un peu de pression en servant à égalité. Jannik Sinner fait le break dès le premier set contre Lorenzo Sonego. Photographie : Manu Fernández/AP

il y a 46 mois 11h26 HAE Au sujet de Draper, voici Calv Betton : « Il est sérieux. Il a été préparé pour être un gagnant toute sa vie et lorsque vous pratiquez avec lui, il est très sérieux, puis il change complètement de personnalité une fois terminé. Et c’est aussi un grand gaucher. Ce sont des matières premières très importantes.



il y a 48 min 11h24 HAE Un beau revers croisé donne à Draper un point pour un double break ; Hurkacz répond avec un service gagnant puis clôture pour entrer sur le tableau à 1-2.



il y a 50 mois 11h23 HAE Draper consolide pour 2-0 et Zverev brise Altmaier dès le départ. Wang, quant à lui, bat Boulter pour 2-1 et semble avoir la plus grande capacité à frapper les vainqueurs.



il y a 52 min 11h20 HAE Bouler et Wang détiennent tous deux, de même Sonego et Sinner – mais ce dernier oblige le premier à se battre pour cela. Sinner est l’un des rares joueurs à donner de l’aggro à Carlos Alcaraz et les deux devraient, si je lis bien le tableau, se rencontrer dans les huit derniers. J’en ferais un tour.



il y a 55 min 11h17 HAE Draper est, m’a-t-on dit, un véritable tueur. et il est en pleine forme dès le départ – il semble s’être remis de la blessure à l’épaule qui a fait dérailler le début de son été – réussissant absolument son coup droit pour faire 0-30 sur le service de Hurkacz. Hurkacz, cependant, fait 40-30 seulement pour marquer un revers et peu de temps après, Draper a l’avantage. Il souffle un retour, invitant Hurkacz à fournir son propre rythme… et la riposte navigue longtemps ! C’est la pause dès la première demande !



il y a 1h 11h10 HAE On apprend que Hurkacz est un garçon sain, ce qui fait toujours plaisir à entendre. Sa capacité sur le revers pourrait compromettre le service gaucher de Draper sur ce flanc, mais il est rare qu’il affronte quelqu’un avec autant de puissance, il s’attendra donc à une bataille.



il y a 1h 11h07 HAE Je regarde Draper contre Hurkacz, Sonego contre Sinner et Boulter contre Wang. Quand ma fille me rendra mon ordinateur portable, je fouillerai aussi dans Zverev contre Almaier



il y a 1h 11h04 HAE Nos joueurs sont sur leurs différents terrains.



il y a 1h 11h01 HAE J’ai également apprécié ceci, d’après une interview qu’il a donnée au site Web de l’ATP : Quel est votre fruit préféré ? J’aime beaucoup les fraises, je les trouve délicieuses.



il y a 1h 11h00 HAE Je suis vraiment impatient de voir comment Draper affrontera Hurkacz. Hubie, comme il aime se faire appeler – selon Wikipédia – « adore les gerbilles et possède plusieurs centaines de spécimens dans son ranch près de Cracovie. Il possède également plusieurs teckels, mais il les tient autant que possible éloignés des gerbilles. Citation requise.