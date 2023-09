US Open 2023 : Muchová, Swiatek et Tiafoe en action lors de la cinquième journée – en direct

il y a 10 minutes 10h41 HAE Nous avons dit au revoir à une légende hier. Et, au début de cet article ci-dessous, « la carrière de John Isner s’est terminée à juste titre par un bris d’égalité au dernier set » L’Américain de 38 ans a mis fin à une carrière de 17 ans en s’inclinant face à son compatriote Yank Michael Mmoh 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7). La contribution la plus célèbre d’Isner au jeu est son implication dans le match le plus long de l’histoire du sport. De retour au premier tour de Wimbledon en 2018, il a disputé un marathon avec Nicolas Mahut qui a duré 11 heures et cinq minutes et s’est terminé sur le score de 70-86 au cinquième set. Isner, bien sûr, a gagné celui-là. Il tire sa révérence avec un classement en carrière de numéro 8, mais c’est de cette tâche haletante dont nous nous souviendrons le plus. La carrière de 17 ans de John Isner s’est terminée par une défaite au tie-break au cinquième set à l’US Open En savoir plus



il y a 17 mois 10h34 HAE Il y a d’autres matchs savoureux aujourd’hui J’ai ignoré les matchs en cours après minuit de mon côté (je suis à Londres). Ce n’est pas le meilleur début. Favoris du public Coco Gauff pièces Élise Mertens De Belgique. Cela devrait être plus grave. Un autre Américain, Taylor Fritz prend Jakub Mensik. Oh, et un certain Novak Djokovic joue son compatriote, Laslo Djéré. Tous ces jeux ne commenceront qu’une fois que j’aurai fait mes valises, mais si vous venez d’un fuseau horaire éloigné ou si vous revenez d’une soirée, cela vaudra le détour.