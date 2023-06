US Open 2023: Matt Fitzpatrick se bat pour la défense du titre après la tristesse de rendre le trophée | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez la victoire mémorable de Matt Fitzpatrick à l’US Open alors qu’il remportait son premier titre majeur à Brookline l’année dernière

La coupe Stanley de hockey sur glace a été utilisée pour manger des céréales, comme boisson rafraîchissante et même comme bol de nourriture pour chien pendant la journée, les joueurs individuels de l’équipe gagnante de chaque saison peuvent dépenser avec elle.

Le trophée Vince Lombardi remis aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre après avoir remporté le Super Bowl LIII a été ébranlé lorsque Rob Gronkowski a tenté de frapper une balle de baseball avec. L’Écossais John Jeffrey et l’Anglais Dean Richards, quant à eux, ont tous deux reçu des interdictions après avoir donné un coup de pied tristement célèbre à la Calcutta Cup de l’union de rugby dans Princes Street à Édimbourg en 1988.

Matt Fitzpatrick, cependant, a emmené un peu plus docilement le trophée de l’US Open en vacances avec lui en Italie l’année dernière et à part lui le faisant défiler à Bramall Lane, domicile de son bien-aimé Sheffield United, c’était à peu près la plus grande aventure qu’il ait vécue au cours de l’année. Le golfeur anglais l’avait en sa possession.

En effet, Fitzpatrick a admis qu’il avait ressenti une pointe de regret de ne pas en avoir fait plus lorsqu’il l’a rendu avant sa défense du prix lors du tournoi de cette année. Répéter l’étonnant triomphe de l’an dernier à Brookline lui donnerait cependant l’occasion de se rattraper.

« J’étais tellement triste à ce sujet », a déclaré Fitzpatrick avant l’US Open 2023 au Los Angeles Country Club, qui débutera jeudi en direct sur Sports du ciel. « Je n’avais pas l’impression d’y avoir passé assez de temps, vraiment.

« Littéralement probablement le mois juste après l’Open, après St Andrews, je suis parti en vacances en Italie avec des amis. Je l’ai emmené là-bas pendant une semaine – c’est à peu près aussi excitant que possible.

« Cela a fait plusieurs endroits, en fait; nous étions sur un bateau, donc à Capri, Amalfi, Positano – nous avons fait quelques belles excursions d’une journée.

« Je n’arrive tout simplement pas à croire que cela fait déjà un an. C’est passé si vite, et regarder autour de soi et se souvenir que toute cette accumulation était la même à Brookline, c’est juste très étrange. »

Fitzpatrick était le chouchou du monde du golf après avoir décroché de manière inattendue le premier majeur de sa carrière en 2022, terminant un tir clair du duo américain Scottie Scheffler et Will Zalatoris pour devenir le premier vainqueur anglais depuis Justin Rose neuf ans plus tôt et seulement le troisième depuis le fin de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis lors, il a remporté une victoire acharnée en séries éliminatoires contre Jordan Spieth au RBC Heritage en avril, une semaine après avoir terminé à égalité au 10e rang au Masters. Cependant, il a également été gêné par des problèmes de cou tout au long de l’année.

Le natif de Sheffield a raté le cut lors du championnat de la PGA le mois dernier et a terminé à égalité au 20e rang à l’Omnium canadien RBC avant le troisième majeur de l’année. Pourtant, même s’il sent que son jeu s’améliore, il ne pense pas qu’il se trouve tout à fait au même endroit qu’il se dirigeait vers Brookline il y a 12 mois.

« J’ai l’impression qu’au début de l’année, j’ai eu un bon premier événement à Hawaï, puis je me suis blessé, et j’ai eu l’impression que cela m’a un peu retardé pour février et mars », a déclaré Fitzpatrick. « J’ai fini par bien jouer en avril.

« J’ai l’impression que mon jeu est en quelque sorte au bon endroit. Je me sentais certainement comme Memorial et la semaine dernière, je jouais du bon golf. Je n’ai pas nécessairement très bien marqué la semaine dernière, mais encore une fois, j’ai eu une légère poussée- debout le vendredi après-midi avec mon cou.

« J’ai vraiment l’impression que mon jeu est en meilleure forme. Je ne pense certainement pas qu’il soit aussi bon que l’an dernier. »

Même ainsi, le triomphe de l’US Open de l’année dernière a changé l’état d’esprit de Fitzpatrick en ce qui concerne les tournois majeurs, passant de la simple tentative d’être en lice lors du dernier tour à la conviction qu’il peut à nouveau aller jusqu’au bout.

Il n’y a donc aucun risque de doute de soi alors qu’il cherche à devenir seulement le huitième joueur à conserver le titre de l’US Open – Brooks Koepka étant le plus récent en 2018 – dans l’histoire du tournoi, et peut-être à dépenser plus de qualité. temps avec le trophée.

« Il s’agissait davantage d’essayer d’être en lice, de me mettre dans cette position, de me donner une chance », a déclaré Fitzpatrick. « Je ne dirais pas nécessairement que j’avais l’impression que mon meilleur golf pouvait rivaliser avec certains des gars ici.

« Je sais que j’ai eu des conversations avec mes entraîneurs à ce sujet, sur ce que les gars ont fait que je n’ai pas fait, mais certainement après l’année dernière, j’ai l’impression que je peux concourir.

« Je pense que cela a évidemment été un énorme coup de pouce. Je pense que pour moi, gagner l’année dernière m’a donné le coup de pouce que lorsque je jouais de mon mieux ou quand je jouais bien, je pouvais rivaliser avec n’importe qui et je pouvais gagner un tournoi majeur. »

