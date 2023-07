US Open 2023: Lakshya Sen se retire en demi-finale après un match acharné contre le Chinois Li Shi Feng

Le navetteur Ace Indian Lakshya Sen s’est battu dur avant de perdre trois matchs contre le champion en titre de toute l’Angleterre, Li Shi Feng, de Chine, en demi-finale du simple messieurs du tournoi de badminton de l’US Open ici.

Un médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, Lakshya, troisième tête de série ici, a perdu 17-21, 24-22, 17-21 contre la deuxième tête de série Feng dans un match exténuant des quatre derniers qui a duré une heure et 16 minutes dans l’événement BWF Super 300 sur Samedi soir.

Ce fut une lutte serrée entre le numéro 7 mondial Feng et Lakshya, classé 12e, dans le match d’ouverture jusqu’à 17 points avant que les Chinois ne prennent les devants avec un jeu agressif alors que l’Indien commettait des fautes directes pour prendre la tête.

Mais le médaillé de bronze des championnats du monde Lakshya n’était pas d’humeur à abandonner sans se battre et a rebondi fortement dans le deuxième match.

Tout comme le premier match, le deuxième match a également été témoin d’une lutte bec et ongles entre les deux navetteurs alors qu’ils ne semblaient pas d’humeur à se donner un pouce l’un à l’autre.

Les deux joueurs ont été impliqués dans de longs échanges et ont essayé de se déjouer avec un mélange de tirs au but et de smashs intelligents, mais la bataille s’est poursuivie jusqu’à 22 points avant que Lakshya n’empoche deux points consécutifs pour égaliser et prendre le match en décision.

Le décideur était une copie conforme du premier match alors que Feng a pris l’initiative précoce de mener 11-8 à la pause.

Mais Lakshya s’est maintenu dans la chasse jusqu’à 17 points avant que son adversaire chinois n’appuie sur l’accélérateur pour empocher le jeu et le concours.

Lakshya, qui a connu une fiche de victoires-défaites de 5-2 contre Feng avant le match, avait battu les Chinois 21-18, 22-20 pour remporter l’Open du Canada, son deuxième titre BWF Super 500 la semaine dernière.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)